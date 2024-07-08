https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/basaksehir-cam-ve-sakura-sehir-hastanesinde--guvenlik-ile-hasta-arasinda-kavga-cikti-1085646770.html
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde güvenlik ile hasta arasında kavga çıktı
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde güvenlik ile hasta arasında kavga çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da bulunan şehir hastanesinde güvenlik görevlisi ile hasta arasında bilinemeyen bir nedenle kavga çıktı. Hastanede bulunanlar ve görevlilerin ayırdığı... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T12:30+0300
2024-07-08T12:30+0300
2024-07-08T12:30+0300
yaşam
başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi
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İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bilinmeyen bir nedenle güvenlik görevlisi ile hasta arasında tartışma çıktı.Tartıma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Hastanede bulunanlar ve görevliler tarafları sakinleştirmeye çalıştı.Görevlilerin müdahalesiyle ikili ayrıldı ve güvenlik görevlisi sakinleştirildi.Kavga anı cep telefonu kamerasına yansırken, hastanın pantolonun yırtık olduğu ve üzerinde kıyafet olmadığı görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/teoman-30-yillik-gitarini-cocuklar-icin-bagislanmak-uzere-muzayedeye-koyuyor-1085639829.html
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başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi, şehir hastanesi, istanbul, başakşehir, kavga
başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi, şehir hastanesi, istanbul, başakşehir, kavga
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde güvenlik ile hasta arasında kavga çıktı
İstanbul’da bulunan şehir hastanesinde güvenlik görevlisi ile hasta arasında bilinemeyen bir nedenle kavga çıktı. Hastanede bulunanlar ve görevlilerin ayırdığı kavga anı cep telefonu tarafından kaydedildi.
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bilinmeyen bir nedenle güvenlik görevlisi ile hasta arasında tartışma çıktı.
Tartıma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Hastanede bulunanlar ve görevliler tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
Görevlilerin müdahalesiyle ikili ayrıldı ve güvenlik görevlisi sakinleştirildi.
Kavga anı cep telefonu kamerasına yansırken, hastanın pantolonun yırtık olduğu ve üzerinde kıyafet olmadığı görüldü.