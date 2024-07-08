https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/basaksehir-cam-ve-sakura-sehir-hastanesinde--guvenlik-ile-hasta-arasinda-kavga-cikti-1085646770.html

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde güvenlik ile hasta arasında kavga çıktı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde güvenlik ile hasta arasında kavga çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul’da bulunan şehir hastanesinde güvenlik görevlisi ile hasta arasında bilinemeyen bir nedenle kavga çıktı. Hastanede bulunanlar ve görevlilerin ayırdığı... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T12:30+0300

2024-07-08T12:30+0300

2024-07-08T12:30+0300

yaşam

başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi

şehir hastanesi

istanbul

başakşehir

kavga

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İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bilinmeyen bir nedenle güvenlik görevlisi ile hasta arasında tartışma çıktı.Tartıma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Hastanede bulunanlar ve görevliler tarafları sakinleştirmeye çalıştı.Görevlilerin müdahalesiyle ikili ayrıldı ve güvenlik görevlisi sakinleştirildi.Kavga anı cep telefonu kamerasına yansırken, hastanın pantolonun yırtık olduğu ve üzerinde kıyafet olmadığı görüldü.

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başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi, şehir hastanesi, istanbul, başakşehir, kavga