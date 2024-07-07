https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/bakan-uraloglu-acikladi-antalya-havalimaninda-dun-ucak-trafigi-rekoru-kirildi-1085621214.html
Bakan Uraloğlu açıkladı: Antalya Havalimanı'nda dün uçak trafiği rekoru kırıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Antalya Havalimanı'nda dün uçak trafiği rekoru kırıldı
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "6 Temmuz Cumartesi günü dış hatlarda 1054, iç hatlarda 125 olmak üzere toplamda 1179 uçak trafiğine hizmet... 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T15:46+0300
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abdulkadir uraloğlu
antalya
antalya havalimanı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda dün 1179 uçak trafiğiyle rekor kırıldığını bildirdi.Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Antalya Havalimanı'ndaki uçuş trafiğine ilişkin bilgi verdi.Havalimanında yeni bir rekora imza atıldığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/adana-diye-yola-cikti-dunya-rekoru-kirdi-1085614173.html
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abdulkadir uraloğlu, antalya, antalya havalimanı
abdulkadir uraloğlu, antalya, antalya havalimanı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Antalya Havalimanı'nda dün uçak trafiği rekoru kırıldı
15:46 07.07.2024 (güncellendi: 16:02 07.07.2024)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "6 Temmuz Cumartesi günü dış hatlarda 1054, iç hatlarda 125 olmak üzere toplamda 1179 uçak trafiğine hizmet verilerek bu yılın rekoru kırıldı" açıklamasında bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda dün 1179 uçak trafiğiyle rekor kırıldığını bildirdi.
Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Antalya Havalimanı'ndaki uçuş trafiğine ilişkin bilgi verdi.
Havalimanında yeni bir rekora imza atıldığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Antalya Havalimanı'nda 6 Temmuz Cumartesi günü dış hatlarda 1054, iç hatlarda 125 olmak üzere toplamda 1179 uçak trafiğine hizmet verilerek bu yılın rekoru kırıldı. Söz konusu tarihte 186 bin 711'si dış hat, 19 bin 310'u da iç hat olmak üzere toplam 206 bin 21 yolcuya hizmet verildi."