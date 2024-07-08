https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/ak-partili-yenisehirlioglu-sahipsiz-kopeklere-iliskin-raporu-cumhurbaskani-erdogana-sundu-1085664675.html
AK Partili Yenişehirlioğlu sahipsiz köpeklere ilişkin raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu
AK Partili Yenişehirlioğlu sahipsiz köpeklere ilişkin raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu
Sputnik Türkiye
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, sahipsiz köpeklere ilişkin raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğunu belirterek, sokak hayvanlarına ilişkin... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T20:18+0300
2024-07-08T20:18+0300
2024-07-08T20:18+0300
türkiye
sokak hayvanları
hayvan hakları
ak parti
recep tayyip erdoğan
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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz köpeklere ilişkin hazırladıkları raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğunu bildirdi.Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün AK Parti MYK toplantımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan'a başıboş/saldırgan sokak köpekleri sorununa ilişkin hazırladığımız raporu arz ederek zatı devletlerini ve MYK üyelerimizi bilgilendirdim" ifadelerini kullandı.Yenişehirlioğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/en-dusuk-emekli-maasina-zam-yapilacak-mi-sorusuna-ak-parti-sozcusu-celik-yanit-verdi-1085659906.html
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sokak hayvanları, hayvan hakları, ak parti, recep tayyip erdoğan
sokak hayvanları, hayvan hakları, ak parti, recep tayyip erdoğan
AK Partili Yenişehirlioğlu sahipsiz köpeklere ilişkin raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, sahipsiz köpeklere ilişkin raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğunu belirterek, sokak hayvanlarına ilişkin sorumların toplumumuzun tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacak şekilde çözüme ulaşmasını hedeflediklerini ifade etti.
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz köpeklere ilişkin hazırladıkları raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğunu bildirdi.
Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün AK Parti MYK toplantımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan'a başıboş/saldırgan sokak köpekleri sorununa ilişkin hazırladığımız raporu arz ederek zatı devletlerini ve MYK üyelerimizi bilgilendirdim" ifadelerini kullandı.
Yenişehirlioğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
"Raporumuzun mahiyetini detaylı bir şekilde dinleme nezaketi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Sokaklarda aziz milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanacağına, herkesin üzerinde mutabık kaldığı bu sorunun çözüme ulaşacağına inancımız tamdır. Evvela insan ardından hayvan ve çevre sağlığını tesis etmek için ortaya konulan bu iradenin toplumumuzun tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacak şekilde net bir çözüme ulaşması en büyük temennimizdir. Raporumuzun sorunun çözümüne ilişkin önemli katkılar sunacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum."