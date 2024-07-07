https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/yaz-sicaginda-soguk-dusa-girenlere-uyari-1085626867.html
Yaz sıcağında soğuk duşa girenlere uyarı
Yaz sıcağında soğuk duşa girenlere uyarı
Sputnik Türkiye
Sıcak havalarda serinlemek için alınan soğuk suyla duşun damarları büzüştürebileceğini açıklayan Uzman Aile Hekimi Saadet Gök, " Çok sıcak bir ortamdan ani... 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T19:32+0300
2024-07-07T19:32+0300
2024-07-07T19:33+0300
yaşam
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sıcak hava
sıcak hava
felç
yüz yüze eğitim
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Uzman Aile Hekimi Dr. Saadet Gök, tüm Türkiye'de hava sıcaklarının artmasıyla birlikte sık görülmeye başlanan, serinlemek için soğuk duşa ve başa buzlu su dökmenin yüz felci ve kalp krizine yol açtığını söyledi.'Bu tür durumlar kişinin yüz felcine sebep olabilir' "Aşırı sıcaklardan baş etmek için geliştirilen yanlış yöntemlerden birisi buz dolu kovayı başından aşağı dökmek" diyen Dr. Saadet Gök, şu ifadeleri kullandı:
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yaz, yaz, sıcak, sıcak hava, sıcak hava, felç, yüz yüze eğitim
yaz, yaz, sıcak, sıcak hava, sıcak hava, felç, yüz yüze eğitim
Yaz sıcağında soğuk duşa girenlere uyarı
19:32 07.07.2024 (güncellendi: 19:33 07.07.2024)
Sıcak havalarda serinlemek için alınan soğuk suyla duşun damarları büzüştürebileceğini açıklayan Uzman Aile Hekimi Saadet Gök, " Çok sıcak bir ortamdan ani soğuk duşa girmek bayılmalara hatta ölüme varan olumsuz sonuçlara neden olabilir" dedi.
Uzman Aile Hekimi Dr. Saadet Gök, tüm Türkiye'de hava sıcaklarının artmasıyla birlikte sık görülmeye başlanan, serinlemek için soğuk duşa ve başa buzlu su dökmenin yüz felci ve kalp krizine yol açtığını söyledi.
'Bu tür durumlar kişinin yüz felcine sebep olabilir'
"Aşırı sıcaklardan baş etmek için geliştirilen yanlış yöntemlerden birisi buz dolu kovayı başından aşağı dökmek" diyen Dr. Saadet Gök, şu ifadeleri kullandı:
"Bu tür durumlar kişinin yüz felcine sebep olabilir. Ya da kişide altta yatan kalp krizinin artmasına sebep verecektir. Bir diğer yanlış yöntem ise sıcak havalardan ferahlamak için yapılan soğuk ve sıcak duşun sıcaklığı çok önemli. Dış ortamın sıcaklığı her ne olursa olsun, 22 ile 26 deredeki suyu tavsiye ediyoruz. İnsan vücudu sıcaklığı sabit tutmaya çalışır. Su, ısı enerjisini havaya göre 30 kat daha fazla iletir. Bu sebeple soğuk suyun, soğuk havaya kıyasla dolaşım sistemi üzerine olan etkisi daha hızlı ve fazla olur. Aşırı soğuk su ile duş almak damarlarda büzüşmeye yol açabilir, kalp krizini ve yüz felçliğine yol açabilir."