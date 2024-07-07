https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/szijjarto-avrupada-askeri-krizin-nasil-derinlestigini-acikladi-1085621323.html
Szijjarto Avrupa'daki askeri krizin nasıl derinleştiğini açıkladı
Szijjarto Avrupa'daki askeri krizin nasıl derinleştiğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, geçtiğimiz haftanın AB krizinin Ukrayna'ya silah tedarik eden, oraya asker gönderme hayalleri kuran ve nükleer... 07.07.2024, Sputnik Türkiye
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Macaristan Dışişleri Bakanı, “Geçtiğimiz hafta Avrupa'da askeri krizin neden derinleştiğini bize açıkladı. Avrupa, bu hafta öne çıkan, konuşan ve Macar hükümetini ve Macar liderini, barış için çalıştığı ve barış olasılığını müzakere ettiği için eleştiren savaş yanlısı politikacılarla dolu” ifadelerini kullandı.Bu yolun askeri krizi daha da derinleştirdiğine dikkat çeken Szijjarto, sözlerini, “Geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca bu savaş yanlısı politikacılar, silah teslimatları, kara birlikleri gönderme fantezileri ve nükleer silahlardan söz ederek Avrupa'daki askeri krizi sürekli olarak ağırlaştırdı” diye tamamladı.Macar lider Orban ve beraberindeki heyet geçtiğimiz cuma günü Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.Orban Moskova ziyaretini, ilk aşaması 2 Temmuz'da Kiev'e yapılan bir ziyaret olan barış misyonunun bir sonraki aşaması olarak tanımlarken, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Orban'ın AB'yi dış arenada temsil etmediğini ve ülkesinin altı aylığına AB Konseyi başkanlığını devralmış olmasına rağmen Rusya'yı ziyaret etmek için Avrupa'dan yetki almadığını vurgulayan açıklamalar yaptı.Ukrayna krizinde AB'den farklı politika sergileyerek sıklıkla 'Rus yanlısı' olmakla suçlanan Orban ise Ukrayna'ya barış getirme çabalarının ‘Brüksel bürokratlarının hezeyanı’ nedeniyle başarısız olduğunu belirterek, “Rusya-Ukrayna savaşında barışa giden yolun aranmasında herhangi bir sonuca yol açmayan Brüksel bürokratik saçmalığı tam da budur. Savaşı bitirmek istiyorsak bürokratik değil siyasi bir yaklaşıma ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/orban-brukselin-sacmaliklari-yuzunden-ukrayna-barisina-yonelik-cabalar-sonuc-vermiyor-1085582278.html
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macaristan, avrupa birliği, ab, peter szijjarto, viktor orban, josep borrell
Szijjarto Avrupa'daki askeri krizin nasıl derinleştiğini açıkladı
15:59 07.07.2024 (güncellendi: 16:04 07.07.2024)
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, geçtiğimiz haftanın AB krizinin Ukrayna'ya silah tedarik eden, oraya asker gönderme hayalleri kuran ve nükleer silah kullanmaktan bahseden çok sayıda savaş yanlısı siyasetçi tarafından daha da şiddetlendirildiğini bir kez daha gösterdiğini söyledi.
Macaristan Dışişleri Bakanı, “Geçtiğimiz hafta Avrupa'da askeri krizin neden derinleştiğini bize açıkladı. Avrupa, bu hafta öne çıkan, konuşan ve Macar hükümetini ve Macar liderini, barış için çalıştığı ve barış olasılığını müzakere ettiği için eleştiren savaş yanlısı politikacılarla dolu” ifadelerini kullandı.
Bu yolun askeri krizi daha da derinleştirdiğine dikkat çeken Szijjarto, sözlerini, “Geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca bu savaş yanlısı politikacılar, silah teslimatları, kara birlikleri gönderme fantezileri ve nükleer silahlardan söz ederek Avrupa'daki askeri krizi sürekli olarak ağırlaştırdı” diye tamamladı.
Macar lider Orban ve beraberindeki heyet geçtiğimiz cuma günü Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.
Orban Moskova ziyaretini, ilk aşaması 2 Temmuz'da Kiev'e yapılan bir ziyaret olan barış misyonunun bir sonraki aşaması olarak tanımlarken, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Orban'ın AB'yi dış arenada temsil etmediğini ve ülkesinin altı aylığına AB Konseyi başkanlığını devralmış olmasına rağmen Rusya'yı ziyaret etmek için Avrupa'dan yetki almadığını vurgulayan açıklamalar yaptı.
Ukrayna krizinde AB'den farklı politika sergileyerek sıklıkla 'Rus yanlısı' olmakla suçlanan Orban ise Ukrayna'ya barış getirme çabalarının ‘Brüksel bürokratlarının hezeyanı’ nedeniyle başarısız olduğunu belirterek, “Rusya-Ukrayna savaşında barışa giden yolun aranmasında herhangi bir sonuca yol açmayan Brüksel bürokratik saçmalığı tam da budur. Savaşı bitirmek istiyorsak bürokratik değil siyasi bir yaklaşıma ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdi.