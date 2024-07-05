https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/orban-brukselin-sacmaliklari-yuzunden-ukrayna-barisina-yonelik-cabalar-sonuc-vermiyor-1085582278.html

Orban: Brüksel'in saçmalıkları yüzünden Ukrayna barışına yönelik çabalar sonuç vermiyor

Orban: Brüksel'in saçmalıkları yüzünden Ukrayna barışına yönelik çabalar sonuç vermiyor

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik çabalarının ‘Brüksel bürokratlarının hezeyanı’ nedeniyle başarısız olduğunu... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T23:32+0300

2024-07-05T23:32+0300

2024-07-05T23:32+0300

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ab dönem başkanlığı

josep borrell

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AB dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Orban, Moskova’yı ziyaret ettiği için kendisini eleştiren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e sosyal medya platformu X’ten yanıt verdi.Orban, Ukrayna'ya barış getirme çabalarının ‘Brüksel bürokratlarının hezeyanı’ nedeniyle başarısız olduğunu belirterek, “Rusya-Ukrayna savaşında barışa giden yolun aranmasında herhangi bir sonuca yol açmayan Brüksel bürokratik saçmalığı tam da budur. Savaşı bitirmek istiyorsak bürokratik değil siyasi bir yaklaşıma ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdi. Daha önce Borrell, AB Konseyi'nin Orban'a Avrupa Birliği (AB) adına Moskova'yı ziyaret etme yetkisi vermediğini, böyle bir ziyaretin ancak Rusya ile Macaristan arasındaki ikili ilişkiler çerçevesinde gerçekleşebileceğini belirtmişti.Orban ise, Macaristan'ın AB başkanlığının kendisine Ukrayna konusunda müzakere yetkisi vermediğini ancak tarafları müzakerelerle sonuçlanacak bir yola girmelerine teşvik edebileceğinin vurgulayarak, Macaristan'ın AB Konseyi başkanlığı yapacağı 6 aylık dönem boyunca Ukrayna'daki barış konusunun ana mesele olacağını ifade etmişti.Macaristan, AB üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını 1 Temmuz'da devralmıştı.Orban, dönem başkanlığını üstlendikten sonra ilk dış ziyaretini Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yapmış, burada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenksiy ile görüşmüştü.Ukrayna krizi, Batı'nın Ukrayna'ya askeri ve mali desteği ile Ukrayna'nın AB üyeliği gibi konularda Macaristan ile AB arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor.Ukrayna krizinde AB'den farklı politika sergileyen Orban, sıklıkla 'Rus yanlısı' olmakla suçlanırken, Macar lider bu iddiaları reddediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/putin-ve-ab-donem-baskani-macaristanin-lideri-orban-moskovada-bir-araya-geldi-1085562321.html

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viktor orban, macaristan, ab dönem başkanlığı, josep borrell, rusya, ukrayna, müzakere, vladimir zelenskiy, batı, brüksel