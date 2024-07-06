https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/orban-natonun-politikalari-kendi-degerlerleriyle-celisiyor-1085607550.html

Orban: NATO’nun politikaları kendi değerlerleriyle çelişiyor

Orban: NATO’nun politikaları kendi değerlerleriyle çelişiyor

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Orban, NATO'nun politikalarının ittifakın temel değerleriyle çeliştiğini belirtti. 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T19:46+0300

2024-07-06T19:46+0300

2024-07-06T19:46+0300

dünya

viktor orban

newsweek

makale

nato

savaş

barış

ukrayna

operasyon

batı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076771557_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8351530c2fb6d6ac1b6dc358eac93ad9.jpg

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Newsweek için kaleme aldığı makalede NATO’nun bir barış projesi olarak başladığını, ancak bugünkü politikalarının ittifakın temel değerleriyle çeliştiğini kaydetti.Orban, “Dünya tarihinin en başarılı askeri ittifakının bir barış projesi olarak başladığını ve gelecekteki başarısının barışı koruma becerisine bağlı olduğunu hatırlamakta fayda var. Ancak bugün gündemde barış yerine savaş arzusu, savunma yerine saldırı söz konusu. Bunların hepsi NATO'nun temel değerlerine aykırı” ifadelerine yer verdi.NATO’nun ittifakı bir barış projesi olarak sürdürmekle yükümlü olduğunu belirten Orban, ittifakın geleceği söz konusu olduğunda Macaristan’ın diğer jeopolitik güçlerle çatışmayı kaçınılmaz gören ‘üye devletlerin çoğunluğuyla tam olarak aynı fikirde olmadığına’ vurgu yaparak, şöyle devam etti:Bu kehanetin kendi kendini gerçekleştiren doğasının giderek daha belirgin hale geldiğini belirten Macar Başbakan, NATO'nun Ukrayna'da olası bir operasyona hazırlandığı ve ittifak ülkelerinin birliklerinin artık cephe hattına yakın olduğu yönünde duyumlar olduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu:Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını devraldıktan sonra ilk dış ziyaretini Kiev'e yapmış, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenksiy ile görüşmüştü. Ardından Moskova'yı ziyaret eden Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.Ukrayna krizi, Batı'nın Ukrayna'ya askeri ve mali desteği ile Ukrayna'nın AB üyeliği gibi konularda Macaristan ile AB arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor.Ukrayna krizinde AB'den farklı politika sergileyen Orban, sıklıkla 'Rus yanlısı' olmakla suçlanırken, Macar lider bu iddiaları reddediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/orban-brukselin-sacmaliklari-yuzunden-ukrayna-barisina-yonelik-cabalar-sonuc-vermiyor-1085582278.html

ukrayna

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

viktor orban, newsweek, makale, nato, savaş, barış, ukrayna, operasyon, batı, vladimir putin, vladimir zelenskiy