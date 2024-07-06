https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/orban-natonun-politikalari-kendi-degerlerleriyle-celisiyor-1085607550.html
Orban: NATO’nun politikaları kendi değerlerleriyle çelişiyor
Orban: NATO’nun politikaları kendi değerlerleriyle çelişiyor
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, NATO'nun politikalarının ittifakın temel değerleriyle çeliştiğini belirtti. 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T19:46+0300
2024-07-06T19:46+0300
2024-07-06T19:46+0300
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Newsweek için kaleme aldığı makalede NATO’nun bir barış projesi olarak başladığını, ancak bugünkü politikalarının ittifakın temel değerleriyle çeliştiğini kaydetti.Orban, “Dünya tarihinin en başarılı askeri ittifakının bir barış projesi olarak başladığını ve gelecekteki başarısının barışı koruma becerisine bağlı olduğunu hatırlamakta fayda var. Ancak bugün gündemde barış yerine savaş arzusu, savunma yerine saldırı söz konusu. Bunların hepsi NATO'nun temel değerlerine aykırı” ifadelerine yer verdi.NATO’nun ittifakı bir barış projesi olarak sürdürmekle yükümlü olduğunu belirten Orban, ittifakın geleceği söz konusu olduğunda Macaristan’ın diğer jeopolitik güçlerle çatışmayı kaçınılmaz gören ‘üye devletlerin çoğunluğuyla tam olarak aynı fikirde olmadığına’ vurgu yaparak, şöyle devam etti:Bu kehanetin kendi kendini gerçekleştiren doğasının giderek daha belirgin hale geldiğini belirten Macar Başbakan, NATO'nun Ukrayna'da olası bir operasyona hazırlandığı ve ittifak ülkelerinin birliklerinin artık cephe hattına yakın olduğu yönünde duyumlar olduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu:Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını devraldıktan sonra ilk dış ziyaretini Kiev'e yapmış, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenksiy ile görüşmüştü. Ardından Moskova'yı ziyaret eden Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.Ukrayna krizi, Batı'nın Ukrayna'ya askeri ve mali desteği ile Ukrayna'nın AB üyeliği gibi konularda Macaristan ile AB arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor.Ukrayna krizinde AB'den farklı politika sergileyen Orban, sıklıkla 'Rus yanlısı' olmakla suçlanırken, Macar lider bu iddiaları reddediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/orban-brukselin-sacmaliklari-yuzunden-ukrayna-barisina-yonelik-cabalar-sonuc-vermiyor-1085582278.html
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viktor orban, newsweek, makale, nato, savaş, barış, ukrayna, operasyon, batı, vladimir putin, vladimir zelenskiy
viktor orban, newsweek, makale, nato, savaş, barış, ukrayna, operasyon, batı, vladimir putin, vladimir zelenskiy
Orban: NATO’nun politikaları kendi değerlerleriyle çelişiyor
Macaristan Başbakanı Orban, NATO'nun politikalarının ittifakın temel değerleriyle çeliştiğini belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Newsweek için kaleme aldığı makalede NATO’nun bir barış projesi olarak başladığını, ancak bugünkü politikalarının ittifakın temel değerleriyle çeliştiğini kaydetti.
Orban, “Dünya tarihinin en başarılı askeri ittifakının bir barış projesi olarak başladığını ve gelecekteki başarısının barışı koruma becerisine bağlı olduğunu hatırlamakta fayda var. Ancak bugün gündemde barış yerine savaş arzusu, savunma yerine saldırı söz konusu. Bunların hepsi NATO'nun temel değerlerine aykırı” ifadelerine yer verdi.
NATO’nun ittifakı bir barış projesi olarak sürdürmekle yükümlü olduğunu belirten Orban, ittifakın geleceği söz konusu olduğunda Macaristan’ın diğer jeopolitik güçlerle çatışmayı kaçınılmaz gören ‘üye devletlerin çoğunluğuyla tam olarak aynı fikirde olmadığına’ vurgu yaparak, şöyle devam etti:
"Bugün, NATO içinde giderek artan sayıdases, diğer küresel jeopolitik güçlerle askeri çatışmanın gerekliliğini ve hatta kaçınılmazlığını savunuyor. Bu kaçınılmaz çatışma fikri, kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet gibi işliyor. NATO liderleri çatışmanın kaçınılmazlığına ne kadar çok inanırsa, savaşın çıkarılmasında oynayacakları rol de o kadar büyük olacaktır.”
Bu kehanetin kendi kendini gerçekleştiren doğasının giderek daha belirgin hale geldiğini belirten Macar Başbakan, NATO'nun Ukrayna'da olası bir operasyona hazırlandığı ve ittifak ülkelerinin birliklerinin artık cephe hattına yakın olduğu yönünde duyumlar olduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu:
“Neyse ki Macaristan, NATO ile ittifaktaki önemli rolümüzü tanıyan ve bizi Ukrayna'ya askeri veya mali açıdan doğrudan destek vermekten kurtaran bir anlaşmaya vardı. Ancak ittifakımızı doğuran değerlerden vazgeçme konusunda çok dikkatli olmalıyız. NATO'nun kuruluş amacı istikrarlı ekonomik, siyasi ve kültürel kalkınma adına barışı sağlamaktır. NATO savaşa değil barışa ulaştığında amacına ulaşmış olur. İşbirliği yerine çatışmayı, barış yerine savaşı seçerse intihar etmiş olur.”
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını devraldıktan sonra ilk dış ziyaretini Kiev'e yapmış, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenksiy ile görüşmüştü. Ardından Moskova'yı ziyaret eden Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.
Ukrayna krizi, Batı'nın Ukrayna'ya askeri ve mali desteği ile Ukrayna'nın AB üyeliği gibi konularda Macaristan ile AB arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor.
Ukrayna krizinde AB'den farklı politika sergileyen Orban, sıklıkla 'Rus yanlısı' olmakla suçlanırken, Macar lider bu iddiaları reddediyor.