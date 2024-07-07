https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/istanbulda-1-ton-kacak-midye-ele-gecirildi-1085618198.html
İstanbul'da 1 ton kaçak midye ele geçirildi
İstanbul'da 1 ton kaçak midye ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Fatih'te, 1 ton kaçak midye ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. 36 çuval midye denize döküldü. 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T13:54+0300
2024-07-07T13:54+0300
2024-07-07T13:54+0300
türkiye
midye
istanbul
fatih
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/07/1085618041_0:144:1026:721_1920x0_80_0_0_5588b5548dd1a953d520f39a532ea613.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, Eminönü sahilinde bir aracın kasasına midye yüklendiğini tespit etti.Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı midye avcılığı yapan M.A. ve Ü.A. gözaltına alındı.Araç kasasında bulunan yaklaşık 1 ton ağırlığında 36 çuval midye canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi amacıyla denize döküldü.Gözaltına alınan 2 şüpheliye 52 bin 484 lira para cezası uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/sahnede-cem-adriana-saldiri--1085615616.html
türkiye
istanbul
fatih
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/07/1085618041_0:48:1026:818_1920x0_80_0_0_edd812c2798f7191109cfb68cf401885.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
midye, istanbul, fatih
İstanbul'da 1 ton kaçak midye ele geçirildi
Fatih'te, 1 ton kaçak midye ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. 36 çuval midye denize döküldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, Eminönü sahilinde bir aracın kasasına midye yüklendiğini tespit etti.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı midye avcılığı yapan M.A. ve Ü.A. gözaltına alındı.
Araç kasasında bulunan yaklaşık 1 ton ağırlığında 36 çuval midye canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi amacıyla denize döküldü.
Gözaltına alınan 2 şüpheliye 52 bin 484 lira para cezası uygulandı.