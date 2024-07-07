https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/bakan-yerlikaya-acikladi-cakar-kullanan-215-surucuye-ceza-1085626215.html
Bakan Yerlikaya açıkladı: Çakar kullanan 215 sürücüye ceza
Bakan Yerlikaya açıkladı: Çakar kullanan 215 sürücüye ceza
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Haziran-4 Temmuz 2024 tarihleri arasında, 2 milyon 408 bin 77 araç denetlendiğini ve çakar kullanan 215 sürücüye işlem... 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T18:50+0300
2024-07-07T18:50+0300
2024-07-07T18:56+0300
türkiye
ali yerlikaya
çakar
araç
sürücü
sürücüsüz otobüs
denetim
trafik
trafik kontrolü
trafik ihlali
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen, 27 Haziran-4 Temmuz'daki denetlemelere ilişkin bilgi verdi.'2 milyon 408 bin 77 araç denetlendi'Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 27 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 408 bin 77 araç denetlendi. Yapılan denetimlerde, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 215 sürücüye işlem yapıldı. 'Toplam 441 bin 910 araca-sürücüye işlem yapıldı'Hız ihlalinde bulunan 115 bin 662, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 738, Emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 609, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 287 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 441 bin 910 araca/sürücüye işlem yapıldı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda sürücüleri trafik kurallarına uymaları konuşunda "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.
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ali yerlikaya, çakar, araç, sürücü, sürücüsüz otobüs, denetim, trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, hız, hız limiti, hız sınırı
ali yerlikaya, çakar, araç, sürücü, sürücüsüz otobüs, denetim, trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, hız, hız limiti, hız sınırı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Çakar kullanan 215 sürücüye ceza
18:50 07.07.2024 (güncellendi: 18:56 07.07.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Haziran-4 Temmuz 2024 tarihleri arasında, 2 milyon 408 bin 77 araç denetlendiğini ve çakar kullanan 215 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen, 27 Haziran-4 Temmuz'daki denetlemelere ilişkin bilgi verdi.
'2 milyon 408 bin 77 araç denetlendi'
Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 27 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 408 bin 77 araç denetlendi.
Yapılan denetimlerde, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 215 sürücüye işlem yapıldı.
'Toplam 441 bin 910 araca-sürücüye işlem yapıldı'
Hız ihlalinde bulunan 115 bin 662, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 738, Emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 609, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 287 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 441 bin 910 araca/sürücüye işlem yapıldı.
Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda sürücüleri trafik kurallarına uymaları konuşunda "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.