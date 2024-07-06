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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/bakan-yerlikayadan-zerzevan-kalesinde-a-milli-futbol-takimi-icin-cekilen-video-paylasimi--1085599879.html
Bakan Yerlikaya'dan Zerzevan Kalesi’nde A Milli Futbol Takımı için çekilen video paylaşımı
Bakan Yerlikaya'dan Zerzevan Kalesi’nde A Milli Futbol Takımı için çekilen video paylaşımı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı için... 06.07.2024, Sputnik Türkiye
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak kritik mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından Çınar ilçesindeki tarihi Zerzevan Kalesi’nde çekilen videolu paylaşım paylaştı.Yerlikaya, “Bu akşam Avrupa Şampiyonası Yarı Final yolunda rakibimiz Hollanda. Biz, #BizimÇocuklar’a sonuna kadar güveniyoruz. Zerzevan’da top oynayan çocuklarımızın da; dünyanın dört bir yanında kalbi ay-yıldız atan milyonların da duaları sizlerle. Haydi vurduğunuz gol, yolun sonu final olsun” ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/mac-oncesi-dikkat-ceken-mesaj-hollanda-paylasti-turkiye-a-milli-takim-hesabi-yanitladi-1085596615.html
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a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, türkiye, hollanda, euro 2024, ali yerlikaya
a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, türkiye, hollanda, euro 2024, ali yerlikaya

Bakan Yerlikaya'dan Zerzevan Kalesi’nde A Milli Futbol Takımı için çekilen video paylaşımı

15:13 06.07.2024 (güncellendi: 15:22 06.07.2024)
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - KUDRET ŞENEL-İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2024
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - KUDRET ŞENEL-
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı için tarihi Zerzevan Kalesi’nde çekilen top oynayan çocukların videosunu paylaştı.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak kritik mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından Çınar ilçesindeki tarihi Zerzevan Kalesi’nde çekilen videolu paylaşım paylaştı.
Yerlikaya, “Bu akşam Avrupa Şampiyonası Yarı Final yolunda rakibimiz Hollanda. Biz, #BizimÇocuklar’a sonuna kadar güveniyoruz. Zerzevan’da top oynayan çocuklarımızın da; dünyanın dört bir yanında kalbi ay-yıldız atan milyonların da duaları sizlerle. Haydi vurduğunuz gol, yolun sonu final olsun” ifadelerine yer verdi.
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