https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/bakan-yerlikayadan-zerzevan-kalesinde-a-milli-futbol-takimi-icin-cekilen-video-paylasimi--1085599879.html

Bakan Yerlikaya'dan Zerzevan Kalesi’nde A Milli Futbol Takımı için çekilen video paylaşımı

Bakan Yerlikaya'dan Zerzevan Kalesi’nde A Milli Futbol Takımı için çekilen video paylaşımı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı için... 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T15:13+0300

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türkiye

a milli futbol takımı

türkiye a milli futbol takımı

türkiye

hollanda

euro 2024

ali yerlikaya

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak kritik mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından Çınar ilçesindeki tarihi Zerzevan Kalesi’nde çekilen videolu paylaşım paylaştı.Yerlikaya, “Bu akşam Avrupa Şampiyonası Yarı Final yolunda rakibimiz Hollanda. Biz, #BizimÇocuklar’a sonuna kadar güveniyoruz. Zerzevan’da top oynayan çocuklarımızın da; dünyanın dört bir yanında kalbi ay-yıldız atan milyonların da duaları sizlerle. Haydi vurduğunuz gol, yolun sonu final olsun” ifadelerine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/mac-oncesi-dikkat-ceken-mesaj-hollanda-paylasti-turkiye-a-milli-takim-hesabi-yanitladi-1085596615.html

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