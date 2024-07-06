https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/bakan-yerlikayadan-zerzevan-kalesinde-a-milli-futbol-takimi-icin-cekilen-video-paylasimi--1085599879.html
Bakan Yerlikaya'dan Zerzevan Kalesi’nde A Milli Futbol Takımı için çekilen video paylaşımı
Bakan Yerlikaya'dan Zerzevan Kalesi’nde A Milli Futbol Takımı için çekilen video paylaşımı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı için... 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T15:13+0300
2024-07-06T15:13+0300
2024-07-06T15:22+0300
türkiye
a milli futbol takımı
türkiye a milli futbol takımı
türkiye
hollanda
euro 2024
ali yerlikaya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1b/1082137504_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6576a3c461cb2344b08013ece239529f.jpg
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak kritik mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından Çınar ilçesindeki tarihi Zerzevan Kalesi’nde çekilen videolu paylaşım paylaştı.Yerlikaya, “Bu akşam Avrupa Şampiyonası Yarı Final yolunda rakibimiz Hollanda. Biz, #BizimÇocuklar’a sonuna kadar güveniyoruz. Zerzevan’da top oynayan çocuklarımızın da; dünyanın dört bir yanında kalbi ay-yıldız atan milyonların da duaları sizlerle. Haydi vurduğunuz gol, yolun sonu final olsun” ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/mac-oncesi-dikkat-ceken-mesaj-hollanda-paylasti-turkiye-a-milli-takim-hesabi-yanitladi-1085596615.html
türkiye
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1b/1082137504_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_5bf7289e99c4fb94bb9065dd8d4cc601.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, türkiye, hollanda, euro 2024, ali yerlikaya
a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, türkiye, hollanda, euro 2024, ali yerlikaya
Bakan Yerlikaya'dan Zerzevan Kalesi’nde A Milli Futbol Takımı için çekilen video paylaşımı
15:13 06.07.2024 (güncellendi: 15:22 06.07.2024)
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı için tarihi Zerzevan Kalesi’nde çekilen top oynayan çocukların videosunu paylaştı.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak kritik mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından Çınar ilçesindeki tarihi Zerzevan Kalesi’nde çekilen videolu paylaşım paylaştı.
Yerlikaya, “Bu akşam Avrupa Şampiyonası Yarı Final yolunda rakibimiz Hollanda. Biz, #BizimÇocuklar’a sonuna kadar güveniyoruz. Zerzevan’da top oynayan çocuklarımızın da; dünyanın dört bir yanında kalbi ay-yıldız atan milyonların da duaları sizlerle. Haydi vurduğunuz gol, yolun sonu final olsun” ifadelerine yer verdi.