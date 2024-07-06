https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/ucuz-oldugu-icin-tercih-ediliyordu-yarin-yeni-donem-basliyor-zam-700-bin-tlyi-bulacak-1085589039.html

Ucuz olduğu için tercih ediliyordu, yarın yeni dönem başlıyor: 'Zam 700 bin TL'yi bulacak'

Ucuz olduğu için tercih ediliyordu, yarın yeni dönem başlıyor: 'Zam 700 bin TL'yi bulacak'

Sputnik Türkiye

Otomotiv sektörü, önemli değişikliklerin eşiğinde. Avrupa Birliği'nin (AB) Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) yarın devreye giriyor. Ardından 8 Temmuz Pazartesi... 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T10:01+0300

2024-07-06T10:01+0300

2024-07-06T10:52+0300

ekonomi

çin

otomobil

resmi gazete

grs

genel güvenlik yönetmeliği

zam

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7 Temmuz'dan itibaren AB'nin yeni otomobillerde zorunlu hale getirdiği GSR uygulaması yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren, markalar ellerindeki GSR özelliği taşımayan araçları, bir önceki yıl toplam satışlarının yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde satabilecek. Ancak sektör temsilcileri, markaların elinde bu özelliği taşımayan 50 binden fazla araç stoku olduğunu belirtiyor.Geçtiğimiz günlerde alınan bir kararla, ulusal tip onayı ile üretilen araçlar için uygulama 31 Ağustos'a ertelendi. Ancak, ithal otomobiller için bu tarih hala geçerli.GSR 2 nedir? Genel Güvenlik Yönetmeliği neleri değiştirecek?GSR ifadesi aslında General Safety Regulation kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor ve ülkemizde “Genel Güvenlik Yönetmeliği” olarak biliniyor. Avrupa Birliği tarafından düzenlenen bu yönetmelik, trafik kazalarını azaltıp yaya ve bisikletlileri korumayı amaçlıyor. Bu kapsamda, araçların çoğunda opsiyonel olarak sunulan pek çok güvenlik özelliğinin standart paketlerde yer alması zorunlu tutuluyor. Çin'den i̇thal araçlara ek gümrük vergisi8 Temmuz Pazartesi günü ise Çin'den ithal edilen tüm yakıt tiplerindeki binek araçlara yüzde 40 ek vergi uygulanmaya başlanacak. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, en düşük gümrük vergisi 7 bin dolar olarak belirlendi. Türkiye’de satış yapan Çin marka sayısı 10'u aşarken, bu markaların pazar payı yüzde 10 seviyelerine yükseldi.Çin otomobillerinde fiyat artışı beklentisiÇin otomobillerinde, yüzde 10 mevcut verginin üzerine yüzde 40 ek gümrük vergisi, KDV ve ÖTV de eklenince fiyatların 400-700 bin TL arasında artması bekleniyor. Mynet'te yer alan habere göre bu durum, markaların Türkiye’ye yönelik üretim planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olabilir. Ancak, yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli oto ithalatı, uygulanan ek mali yükümlülükten muaf tutulacak. Yani Türkiye'de yatırım yapan Çinli markalar, bu vergiden muaf olacak.Otomobil pazarı satışlarında son durumHaziran ayında otomotiv pazarında satışlar, yıllık bazda yüzde 5.3 azalarak 106 bin 238 adet oldu. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.7 artarak 577 bin 981 adede ulaştı. Otomobil satışları yüzde 7.3 artarak 462 bin 955 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8.7 azalarak 115 bin 26 adet oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/tasit-konut-ve-bireysel-krediler-icin-merkez-bankasi-o-tarihi-isaret-etti-sona-erecek-1085590076.html

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gsr 2 nedir, genel güvenlik yönetmeliği neleri değiştirecek, araçlara ek gümrük vergisi