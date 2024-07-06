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Olimpiyat'ın başlamasına günler kala Dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp'in lisansı askıya alındı
Olimpiyat'ın başlamasına günler kala Dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp'in lisansı askıya alındı
Sputnik Türkiye
"Son Olimpiyat mücadelem" dediği Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp, büyük bir şok yaşıyor. Yanlış ilaç nedeniyle... 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T15:17+0300
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spor
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rıza kayaalp
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Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, spor hekimi kontrolünde tedavi amaçlı kullandığı ilaç nedeniyle Paris 2024 Olimpiyatları'nda mindere çıkamama riski yaşıyor.Milli güreşçi Rıza Kayaalp, desteği ve duasını kendisinden esirgemeyen sevenlerine seslendi.'Spor müsabakalarına katılmam tedbiren geçici olarak askıya alındı'"24 yıllık başarı dolu temiz spor kariyerimin son olimpiyat hazırlığında göstermiş olduğum tüm profesyonel özenime rağmen talihsiz bir durumla karşı karşıyayım" ifadesini kullanan milli güreşçi, şunları kaydetti:Rıza Kayaalp, "14 Avrupa, 10 dünya ve 3 olimpiyat madalyasını kazanırken esirgemediğiniz dualarınızı ve desteğinizi spor kariyerimin son düzlüğünde yaşadığım bu mağduriyeti aşmak için de esirgemeyeceğinizi umut ediyorum" diye konuştu.ASKİ Sporlu milli güreşçi grekoromen stil 130 kiloda Paris 2024 Olimpiyatları kotası almıştı.
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avrupa, olimpiyat oyunları, şampiyon, şampiyonluk, rıza kayaalp
avrupa, olimpiyat oyunları, şampiyon, şampiyonluk, rıza kayaalp

Olimpiyat'ın başlamasına günler kala Dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp'in lisansı askıya alındı

15:17 06.07.2024
© AARıza Kayaalp
Rıza Kayaalp - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2024
© AA
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"Son Olimpiyat mücadelem" dediği Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp, büyük bir şok yaşıyor. Yanlış ilaç nedeniyle Kayaalp'in lisansı askıya alındı.
Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, spor hekimi kontrolünde tedavi amaçlı kullandığı ilaç nedeniyle Paris 2024 Olimpiyatları'nda mindere çıkamama riski yaşıyor.
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, desteği ve duasını kendisinden esirgemeyen sevenlerine seslendi.

'Spor müsabakalarına katılmam tedbiren geçici olarak askıya alındı'

"24 yıllık başarı dolu temiz spor kariyerimin son olimpiyat hazırlığında göstermiş olduğum tüm profesyonel özenime rağmen talihsiz bir durumla karşı karşıyayım" ifadesini kullanan milli güreşçi, şunları kaydetti:
"Hiçbir haber platformu ve yetkili makamlarca açıklama yapılmadan, tüm gelişmeleri her zamanki samimiyetimle öncelikle bizzat benden duymanızı istedim. Uzun süredir devam eden şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetlerimin son dönemde artması nedeniyle acil müdahale edildi. Kariyerim boyunca hayatımın her alanında gerekli tüm dikkat ve özeni gösterdim. Gerek aldığım besinlerde gerekse kullandığım ağrı kesici gibi ilaçlarda bile uzmanlarımdan onay almadan hareket etmedim. Spor camiasında da bütün bu detaycılığım fazlasıyla bilinir. Bahsetmiş olduğum şikayetlerime yönelik tedavi sürecimde bana yazılan reçeteyi spor hekimime yazılı ve sözlü şekilde danışarak spor kariyerimin verdiği profesyonel bilinçle tedavi sürecine başladım. Spor hekimimin onayıyla başlanan bu tedavi sürecinde tarafıma uygulanan yanlış tedavi sonucunda Dünya Güreş Birliği (UWW) yetkilileri tarafından spor müsabakalarına katılmam tedbiren geçici olarak askıya alındı. Bu bakımdan yaklaşmakta olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na da katılamama tehlikesiyle karşı karşıyayım. Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız."
Rıza Kayaalp, "14 Avrupa, 10 dünya ve 3 olimpiyat madalyasını kazanırken esirgemediğiniz dualarınızı ve desteğinizi spor kariyerimin son düzlüğünde yaşadığım bu mağduriyeti aşmak için de esirgemeyeceğinizi umut ediyorum" diye konuştu.
ASKİ Sporlu milli güreşçi grekoromen stil 130 kiloda Paris 2024 Olimpiyatları kotası almıştı.
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