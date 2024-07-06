Türkiye Hollanda maçı için muhtemel 11 belli oldu: Merih Demiral'ın yerine kim oynar?
© AA / Oğuz YeterAlmanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcular, karşılaşma sonrası çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşadı.
© AA / Oğuz Yeter
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A Milli Futbol Takımı, Hollanda'yı mağlup ederse 2008’den sonra ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda son dört takım arasına kalacak. Muhtemel 11 Türkiye Hollanda maçı için belli oldu. Peki maç önü istatistikler ne? Türkiye Hollanda maçı ne zaman? Türkiye Hollanda maçı saat kaçta?
A Milli Takım yarı final için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada son 8 takım arasına kalma başarısı gösteren Türkiye, Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Hollanda maçı Türkiye’nin tarih yazma fırsatını değerlendirmek için büyük bir mücadeleye sahne olacak.
A Milli Takım'da Avusturya maçında yaptığı 'bozkurt' işareti nedeniyle iki maç ceza alan Merih Demiral ile sarı kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü bu maçta forma giyemeyecek. Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.
Muhtemel 11 Türkiye Hollanda
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Malen, Gakpo, Depay
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler
Maç önü i̇statistikleri
Bugüne kadar 14 kez karşılaşan Hollanda (6 galibiyet) ve Türkiye (4 galibiyet), büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) ilk kez rakip olacak.
İki takım arasında oynanan son iki maçta toplam 13 gol atıldı. Mart 2021'de Türkiye 4-2 kazanırken, Eylül 2021'de Hollanda 6-1 galip geldi.
Hollanda, büyük turnuvalarda oynadığı son yedi çeyrek final eşleşmesinin beşinde tur atladı. Son olarak 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'e penaltılarla elendi.
Türkiye, büyük turnuvalarda dördüncü kez çeyrek finale yükseldi. EURO 2000, 2002 Dünya Kupası ve EURO 2008'de bu aşamaya ulaşan Türkiye, son iki tecrübesinde tur atlamayı başardı.
Hollanda, Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son dokuz eleme turunun sadece üçünde rakiplerini eledi.
Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez üst üste üç galibiyet almak için sahaya çıkacak. Büyük turnuvalarda bunu 2002 Dünya Kupası'ndan sonra ikinci kez başarmak istiyor.
EURO 2024'te 18 sarı kart gören Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir turnuvada daha fazla kart gören tek ülke olan Çekya'nın (EURO 1996; 19 sarı & 1 kırmızı) hemen arkasında yer alıyor.
Hollanda'nın yıldız oyuncusu Cody Gakpo, son iki büyük turnuvada (2022 Dünya Kupası & EURO 2024) 6 gol attı. Avrupa'da bu dönemde sadece Kylian Mbappe (9 gol) daha fazla gol kaydetti.
Tijani Reijnders, EURO 2024'te çeyrek finale kadar 10 kez rakip savunma hattını kıran pas attı. Bu alanda sadece Joshua Kimmich (14) ve Kevin De Bruyne (11) önde.
Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihinde 20 yaş altı oyuncularına en fazla şans veren iki ülkeden biri konumunda. Arda Güler (1 gol & 1 asist) bu turnuvada hem gol atan hem de asist yapan üçüncü 20 yaş altı isim oldu.
Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta?
Almanya’nın başkenti Berlin’de oynanacak karşılaşmaya Türk futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenirken gözler maç saatine çevrildi. Hollanda - Türkiye mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’da başlayacak.
Hollanda Türkiye maçı hakemi kim? Nereli?
Hollanda - Türkiye çeyrek final karşılaşmasını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda?
Hollanda - Türkiye karşılaşması hem TRT 1 hem de TRT tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek.