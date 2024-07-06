https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/muhtemel-11-turkiye-holanda-turkiye-hollanda-maci-ne-zaman-turkiye-hollanda-maci-saat-kacta--1085591020.html

Türkiye Hollanda maçı için muhtemel 11 belli oldu: Merih Demiral'ın yerine kim oynar?

Türkiye Hollanda maçı için muhtemel 11 belli oldu: Merih Demiral'ın yerine kim oynar?

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı, Hollanda'yı mağlup ederse 2008’den sonra ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda son dört takım arasına kalacak. Muhtemel 11 Türkiye Hollanda... 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T11:30+0300

2024-07-06T11:30+0300

2024-07-06T11:30+0300

merih demiral

türkiye

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euro 2024

euro 2024

euro 2024

euro 2024

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A Milli Takım yarı final için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada son 8 takım arasına kalma başarısı gösteren Türkiye, Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Hollanda maçı Türkiye’nin tarih yazma fırsatını değerlendirmek için büyük bir mücadeleye sahne olacak.A Milli Takım'da Avusturya maçında yaptığı 'bozkurt' işareti nedeniyle iki maç ceza alan Merih Demiral ile sarı kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü bu maçta forma giyemeyecek. Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.Muhtemel 11 Türkiye HollandaHollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Malen, Gakpo, DepayTürkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Arda GülerMaç önü i̇statistikleriTürkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta?Almanya’nın başkenti Berlin’de oynanacak karşılaşmaya Türk futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenirken gözler maç saatine çevrildi. Hollanda - Türkiye mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’da başlayacak.Hollanda Türkiye maçı hakemi kim? Nereli?Hollanda - Türkiye çeyrek final karşılaşmasını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda?Hollanda - Türkiye karşılaşması hem TRT 1 hem de TRT tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/hollanda-teknik-direktoru-koeman-karsimizda-istekli-iyi-futbol-oynayan-bir-takim-var-1085582435.html

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