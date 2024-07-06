https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/izmir-aciklarinda-15-duzensiz-gocmen-kurtarildi-10-duzensiz-gocmen-yakalandi-1085587212.html
İzmir açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, 10 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, 10 düzensiz göçmen yakalandı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Karaburun ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2'si çocuk 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme açıklarında 2'si çocuk 10... 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T02:51+0300
2024-07-06T02:51+0300
2024-07-06T02:51+0300
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yasadışı göçmenler
göçmen
kaçak göçmen
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 2'si çocuk 15 düzensiz göçmeni kurtardı.Çeşme açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 2'si çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/gecici-koruma-kapsamindaki-suriyelilerin-bilgilerinin-sizdirildigi-iddialarina-iliskin-aciklama-1085543220.html
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düzensiz göç, yasadışı göçmenler, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, karaburun, yunanistan
düzensiz göç, yasadışı göçmenler, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, karaburun, yunanistan
İzmir açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, 10 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Karaburun ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2'si çocuk 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme açıklarında 2'si çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 2'si çocuk 15 düzensiz göçmeni kurtardı.
Çeşme açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 2'si çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.