https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/gecici-koruma-kapsamindaki-suriyelilerin-bilgilerinin-sizdirildigi-iddialarina-iliskin-aciklama-1085543220.html
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddialarına dair açıklama
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddialarına dair açıklama
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığına dair iddialara ilişkin... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T00:31+0300
2024-07-05T00:31+0300
2024-07-05T00:51+0300
türkiye
suriyeli
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göç idaresi başkanlığı
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geçici kimlik belgesi
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacının ortaya çıktığı kaydedildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/icislerinen-sultanbeylide-ayaklanma-cikarmaya-baslayacagiz-paylasimina-iliskin-aciklama-1085541190.html
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Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddialarına dair açıklama
00:31 05.07.2024 (güncellendi: 00:51 05.07.2024)
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığına dair iddialara ilişkin açıklama yaptı.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacının ortaya çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığına ilişkin iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Söz konusu bilgiler incelenmiş ve Göç idaresi Başkanlığımızdaki güncel bilgilerle uyuşmayan bilgilerin yer aldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle bu verilerin hangi yıllara ait olduğunun, hangi kaynaktan, hangi tarihte alındığının belirlenebilmesi ve kamuoyuna sağlıklı bilgi verilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.