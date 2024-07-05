Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddialarına dair açıklama

Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığına ilişkin iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Söz konusu bilgiler incelenmiş ve Göç idaresi Başkanlığımızdaki güncel bilgilerle uyuşmayan bilgilerin yer aldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle bu verilerin hangi yıllara ait olduğunun, hangi kaynaktan, hangi tarihte alındığının belirlenebilmesi ve kamuoyuna sağlıklı bilgi verilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.