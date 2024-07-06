https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/binbir-suratli-kisi-ses-degistirerek-onlarca-kisiyi-dolandirdi-hakediyorlar-dedi--1085606529.html
'Binbir suratlı' kişi ses değiştirerek onlarca kişiyi dolandırdı: 'Hakediyorlar' dedi
'Binbir suratlı' kişi ses değiştirerek onlarca kişiyi dolandırdı: 'Hakediyorlar' dedi
Sputnik Türkiye
Sesini değiştirme yeteneği ile kendisini önce ‘sekreter’, sonra ‘turizmci’ ve son olarak da ‘tatlıcı’ olarak tanıtan dolandırıcı, son işinde yakayı ele verdi... 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T19:05+0300
2024-07-06T19:05+0300
2024-07-06T19:05+0300
türkiye
dolandırıcılık
telefon dolandırıcılığı
nitelikli dolandırıcılık
e-dolandırıcılık
baklava
turist
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Denizli'de yok artık dedirten bir dolandırıcılık yaşandı. Pamukkale'de bulunan bir restoran işletmesini telefonla arayarak kendisini ‘turizmci’ olarak tanıtan Murat Ç. (51), onlarca kişilik turist kafilesi getireceğini belirterek rezervasyon yaptırdı. Birçok restoranı aynı şekilde arayan sözde turizmci Murat Ç., getireceği kafilenin yemeklerin yanında yalnızca Antep baklavası yediğini, bu nedenle tatlıların Gaziantep’ten gelmesi gerektiğini söyledi. Murat Ç., talebini kabul eden işletme sahibine Gaziantep’ten sürekli sipariş verdikleri sözde bir Antep baklavacısının numarasını verdi. İşletme sahibi H.A.'nın telefonunu açan Murat Ç., bu kez de kendisini ‘tatlıcı’ olarak tanıtarak, 59 bin TL'lik sipariş aldı. Parayı da peşin ödeyen işletme sahibi H.A, rezervasyon günü geldiğinde ise neye uğradığını anlayamadı. Hem tatlılar hem de turist kafilesinin gelmediği restoran işletmecisi H.A, jandarmaya ihbarda bulundu.'Hak ettikleri için dolandırıyorum'İhbar üzerine harekete geçen jandarma şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. JASAT ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada Murat Ç.’nin işletmeleri önce ‘sekreter’, sonra ‘turizm’ patronu ve son olarak ise ‘tatlıcı’ olarak tanıttığı, sesini değiştirme yeteneğine sahip olduğu belirlendi. JASAT timleri titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında dolandırıcılık olayının şüphelisinin Murat Ç., olduğunu belirledi. JASAT timleri kimliğini belirlediği Murat Ç.’nin İzmir’de olduğunu tespit ederek düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Murat Ç.’nin dolandırdığı mağdurlardan gelen paraların yattığı banka hesabı sahibi, 18 suç kaydı bulunan İsmail Y.(25) de JASAT timlerince yakalandı. 24 saat içerisinde JASAT timlerince İzmir’de yakalanan 2 şüpheli Denizli’ye getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dolandırıcının “Neden dolandırdınız?” sorusuna verdiği cevap ise pes dedirtti. Murat Ç., kendisine yöneltilen soruya “Hak ettikleri için dolandırıyorum” cevabını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/17-yasindaki-kiz-aldatan-sevgilisini-darbedip-bicakladi-1085605469.html
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dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, baklava, turist
dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, baklava, turist
'Binbir suratlı' kişi ses değiştirerek onlarca kişiyi dolandırdı: 'Hakediyorlar' dedi
Sesini değiştirme yeteneği ile kendisini önce ‘sekreter’, sonra ‘turizmci’ ve son olarak da ‘tatlıcı’ olarak tanıtan dolandırıcı, son işinde yakayı ele verdi. 25 ilde çok sayıda dolandırıcılık olayından aranan, Denizli’deki ilk vurgunundan 24 saat geçmeden yakalanan şüphelinin adliyeye sevkinde verdiği cevap ise hayrete düşürdü.
Denizli'de yok artık dedirten bir dolandırıcılık yaşandı.
Pamukkale'de bulunan bir restoran işletmesini telefonla arayarak kendisini ‘turizmci’ olarak tanıtan Murat Ç. (51), onlarca kişilik turist kafilesi getireceğini belirterek rezervasyon yaptırdı. Birçok restoranı aynı şekilde arayan sözde turizmci Murat Ç., getireceği kafilenin yemeklerin yanında yalnızca Antep baklavası yediğini, bu nedenle tatlıların Gaziantep’ten gelmesi gerektiğini söyledi. Murat Ç., talebini kabul eden işletme sahibine Gaziantep’ten sürekli sipariş verdikleri sözde bir Antep baklavacısının numarasını verdi. İşletme sahibi H.A.'nın telefonunu açan Murat Ç., bu kez de kendisini ‘tatlıcı’ olarak tanıtarak, 59 bin TL'lik sipariş aldı.
Parayı da peşin ödeyen işletme sahibi H.A, rezervasyon günü geldiğinde ise neye uğradığını anlayamadı. Hem tatlılar hem de turist kafilesinin gelmediği restoran işletmecisi H.A, jandarmaya ihbarda bulundu.
'Hak ettikleri için dolandırıyorum'
İhbar üzerine harekete geçen jandarma şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. JASAT ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada Murat Ç.’nin işletmeleri önce ‘sekreter’, sonra ‘turizm’ patronu ve son olarak ise ‘tatlıcı’ olarak tanıttığı, sesini değiştirme yeteneğine sahip olduğu belirlendi. JASAT timleri titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında dolandırıcılık olayının şüphelisinin Murat Ç., olduğunu belirledi.
JASAT timleri kimliğini belirlediği Murat Ç.’nin İzmir’de olduğunu tespit ederek düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Murat Ç.’nin dolandırdığı mağdurlardan gelen paraların yattığı banka hesabı sahibi, 18 suç kaydı bulunan İsmail Y.(25) de JASAT timlerince yakalandı.
24 saat içerisinde JASAT timlerince İzmir’de yakalanan 2 şüpheli Denizli’ye getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dolandırıcının “Neden dolandırdınız?” sorusuna verdiği cevap ise pes dedirtti. Murat Ç., kendisine yöneltilen soruya “Hak ettikleri için dolandırıyorum” cevabını verdi.