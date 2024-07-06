https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/17-yasindaki-kiz-aldatan-sevgilisini-darbedip-bicakladi-1085605469.html

17 yaşındaki kız aldatan sevgilisini darbedip bıçakladı

17 yaşındaki kız aldatan sevgilisini darbedip bıçakladı

Sputnik Türkiye

Kağıthane'de genç bir kız, yakın arkadaşıyla kendisini aldatan sevgilisini önce darp etti sonrada bacağından bıçakladı. Dehşet anları kameralarda yansırken... 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T18:03+0300

2024-07-06T18:03+0300

2024-07-06T18:03+0300

türkiye

ilişki

bıçak

hastane

aldatma

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Kağıthane Şirintepe'de geçtiğimiz ay gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, E.K. (17) ile Ömer K. (22) bir süre önce tanışıp sevgili oldu. Ancak Ömer K., E.K.'nın yakın arkadaşıyla sosyal medyada konuşmaya başladı. Bunun öğrenen E.K., sevgilisi Ömer K. ile buluşmak istediğini söyledi. Bir süre sonra gelen Ömer K. ile sevgilisi E.K. konuşmaya başladı. Sevgilisine, kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını söyleyen E.K. öfkeden deliye döndü.Sevgilisi darbedip bıçakladıÇıkan tartışmada Ömer K., sevgilisini sakinleştirmeye çalıştı. Ancak E.K., sevgilisini genci önce darbetti ve bacağından bıçakladı. Olayın ardından can havliyle uzaklaşan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet anları ise kameralara yansıdı. Gencin olayla ilgili sevgilisinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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Sputnik Türkiye

ilişki, bıçak, hastane, aldatma