https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/mac-oncesi-dikkat-ceken-mesaj-hollanda-paylasti-turkiye-a-milli-takim-hesabi-yanitladi-1085596615.html

Maç öncesi dikkat çeken dostluk mesajı: Hollanda paylaştı, Türkiye A Milli Takım hesabı yanıtladı

Maç öncesi dikkat çeken dostluk mesajı: Hollanda paylaştı, Türkiye A Milli Takım hesabı yanıtladı

Sputnik Türkiye

EURO 2024 Çeyrek Final maçında Hollanda ve Türkiye, Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 22:00'de başlayacak olan bu önemli mücadele... 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T13:47+0300

2024-07-06T13:47+0300

2024-07-06T13:51+0300

hollanda

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

a milli futbol takımı

türkiye a milli futbol takımı

a milli futbol takımı

spor

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Hollanda Milli Takım hesabı, Türk ve Hollandalı taraftarların formalarıyla birlikte omuz omuza yürüdüğü anı paylaşarak "Oyuna olan sevgini paylaş" notunu düştü. Türk Milli Takımı ise bu mesajı alıntılayarak "Oyunun tutkusunu paylaşıyoruz" ifadeleriyle karşılık verdi.Berlin'deki karşılaşma, futbolseverler için sadece bir maç olmanın ötesinde dostluk ve fair-play ruhunun da ön planda olduğu bir etkinlik olacak. Bu anlamlı paylaşımlar, iki ülkenin taraftarlarının birbirlerine duydukları saygıyı ve futbolun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne sermesi olay sosyal medyada yorumlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/muhtemel-11-turkiye-holanda-turkiye-hollanda-maci-ne-zaman-turkiye-hollanda-maci-saat-kacta--1085591020.html

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Sputnik Türkiye

hollanda, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, a milli futbol takımı