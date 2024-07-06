https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/mac-oncesi-dikkat-ceken-mesaj-hollanda-paylasti-turkiye-a-milli-takim-hesabi-yanitladi-1085596615.html
Maç öncesi dikkat çeken dostluk mesajı: Hollanda paylaştı, Türkiye A Milli Takım hesabı yanıtladı
Maç öncesi dikkat çeken dostluk mesajı: Hollanda paylaştı, Türkiye A Milli Takım hesabı yanıtladı
Sputnik Türkiye
EURO 2024 Çeyrek Final maçında Hollanda ve Türkiye, Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 22:00'de başlayacak olan bu önemli mücadele... 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T13:47+0300
2024-07-06T13:47+0300
2024-07-06T13:51+0300
hollanda
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
a milli futbol takımı
türkiye a milli futbol takımı
a milli futbol takımı
spor
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Hollanda Milli Takım hesabı, Türk ve Hollandalı taraftarların formalarıyla birlikte omuz omuza yürüdüğü anı paylaşarak "Oyuna olan sevgini paylaş" notunu düştü. Türk Milli Takımı ise bu mesajı alıntılayarak "Oyunun tutkusunu paylaşıyoruz" ifadeleriyle karşılık verdi.Berlin'deki karşılaşma, futbolseverler için sadece bir maç olmanın ötesinde dostluk ve fair-play ruhunun da ön planda olduğu bir etkinlik olacak. Bu anlamlı paylaşımlar, iki ülkenin taraftarlarının birbirlerine duydukları saygıyı ve futbolun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne sermesi olay sosyal medyada yorumlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/muhtemel-11-turkiye-holanda-turkiye-hollanda-maci-ne-zaman-turkiye-hollanda-maci-saat-kacta--1085591020.html
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hollanda, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, a milli futbol takımı
hollanda, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, a milli futbol takımı
Maç öncesi dikkat çeken dostluk mesajı: Hollanda paylaştı, Türkiye A Milli Takım hesabı yanıtladı
13:47 06.07.2024 (güncellendi: 13:51 06.07.2024)
EURO 2024 Çeyrek Final maçında Hollanda ve Türkiye, Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 22:00'de başlayacak olan bu önemli mücadele öncesinde, her iki takımın sosyal medya hesaplarından dostluk mesajları geldi.
Hollanda Milli Takım hesabı, Türk ve Hollandalı taraftarların formalarıyla birlikte omuz omuza yürüdüğü anı paylaşarak "Oyuna olan sevgini paylaş" notunu düştü. Türk Milli Takımı ise bu mesajı alıntılayarak "Oyunun tutkusunu paylaşıyoruz" ifadeleriyle karşılık verdi.
Berlin'deki karşılaşma, futbolseverler için sadece bir maç olmanın ötesinde dostluk ve fair-play ruhunun da ön planda olduğu bir etkinlik olacak. Bu anlamlı paylaşımlar, iki ülkenin taraftarlarının birbirlerine duydukları saygıyı ve futbolun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne sermesi olay sosyal medyada yorumlandı.