https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/yerlikaya-duyurdu-isid-operasyonlarinda-45-supheli-yakalandi-1085548834.html
Yerlikaya duyurdu: IŞİD operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı
Yerlikaya duyurdu: IŞİD operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
Bakan Yerlikaya, 16 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Bozdoğan-48" operasyonlarında 45 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T09:04+0300
2024-07-05T09:04+0300
2024-07-05T09:04+0300
ali yerlikaya
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daeş
daeş
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, İstanbul, İzmir, Maraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Urfa'da IŞİD'e önelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.Operasyonlarda 45 şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Yerlikaya, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/bozkurt-tartismasina-son-noktayi-ilber-ortayli-koydu-ataturk-de-bozkurt-sembolunu-kullanirdi-1085548635.html
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ali yerlikaya, deaş, daeş, daeş, işid, operasyon
ali yerlikaya, deaş, daeş, daeş, işid, operasyon
Yerlikaya duyurdu: IŞİD operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya, 16 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Bozdoğan-48" operasyonlarında 45 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, İstanbul, İzmir, Maraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Urfa'da IŞİD'e önelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda 45 şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Yerlikaya, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu söyledi.