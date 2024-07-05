https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/yerlikaya-duyurdu-isid-operasyonlarinda-45-supheli-yakalandi-1085548834.html

Yerlikaya duyurdu: IŞİD operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı

Yerlikaya duyurdu: IŞİD operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

Bakan Yerlikaya, 16 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Bozdoğan-48" operasyonlarında 45 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. 05.07.2024, Sputnik Türkiye

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ali yerlikaya

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daeş

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operasyon

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, İstanbul, İzmir, Maraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Urfa'da IŞİD'e önelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.Operasyonlarda 45 şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Yerlikaya, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu söyledi.

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ali yerlikaya, deaş, daeş, daeş, işid, operasyon