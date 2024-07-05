https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/bozkurt-tartismasina-son-noktayi-ilber-ortayli-koydu-ataturk-de-bozkurt-sembolunu-kullanirdi-1085548635.html
'Bozkurt' tartışmasına son noktayı İlber Ortaylı koydu: Atatürk de bozkurt sembolünü kullanırdı
'Bozkurt' tartışmasına son noktayı İlber Ortaylı koydu: Atatürk de bozkurt sembolünü kullanırdı
Sputnik Türkiye
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Avusturya galibiyeti sonrası milli futbolcu Merih Demiral ile gündeme gelen ‘Bozkurt’ sembolünün ne anlama geldiğini ve... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T08:40+0300
2024-07-05T08:40+0300
2024-07-05T08:57+0300
ilber ortaylı
bozkurt
merih demiral
euro 2024
euro 2024
euro 2024
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Milli Takım’ın Avusturya galibiyetinde futbolcu Merih Demiral’ın gol sevincini “Bozkurt” sembolüyle kutlaması tartışmalara neden oldu. Alman makamları tepki gösterdi, diplomatik kulisler hareketlendi. UEFA soruşturma başlatacağını duyurdu. Türkiye kamuoyu da bu sembolün “siyasi” olduğunu öne sürenlerle “tarihi” olduğunu belirtenler olarak ayrıştı.Hürriyet'e konuşan Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ise tartışmalara son noktayı koydu. “Türk tarihinde ‘Bozkurt’ bir semboldür, idoldür. Öyle sadece bir partinin, grubun sembolü değildir. Biz çöl takımından değiliz, steplerden gelen bir milletiz. O yüzden kurt bizim için mühim ve manalı bir semboldür." diyerek söze başlayan Ortaylı, şunları aktardı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/meteorolojiden-istanbul-dahil-14-sehir-icin-uyari-sari-alarm-cok-kuvvetli-gelecek-1085548015.html
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ilber ortaylı, bozkurt, merih demiral, euro 2024, euro 2024, euro 2024, euro 2024, atatürk
ilber ortaylı, bozkurt, merih demiral, euro 2024, euro 2024, euro 2024, euro 2024, atatürk
'Bozkurt' tartışmasına son noktayı İlber Ortaylı koydu: Atatürk de bozkurt sembolünü kullanırdı
08:40 05.07.2024 (güncellendi: 08:57 05.07.2024)
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Avusturya galibiyeti sonrası milli futbolcu Merih Demiral ile gündeme gelen ‘Bozkurt’ sembolünün ne anlama geldiğini ve Türkler için önemini anlattı, "Atatürk de bozkurt sembolünü kullanırdı, Naziler ile bir benzerlik kurmak saçmalık. Bozkurt Türk milletinin sembolüdür" dedi.
Milli Takım’ın Avusturya galibiyetinde futbolcu Merih Demiral’ın gol sevincini “Bozkurt” sembolüyle kutlaması tartışmalara neden oldu. Alman makamları tepki gösterdi, diplomatik kulisler hareketlendi. UEFA soruşturma başlatacağını duyurdu. Türkiye kamuoyu da bu sembolün “siyasi” olduğunu öne sürenlerle “tarihi” olduğunu belirtenler olarak ayrıştı.
Hürriyet'e konuşan Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ise tartışmalara son noktayı koydu. “Türk tarihinde ‘Bozkurt’ bir semboldür, idoldür. Öyle sadece bir partinin, grubun sembolü değildir. Biz çöl takımından değiliz, steplerden gelen bir milletiz. O yüzden kurt bizim için mühim ve manalı bir semboldür." diyerek söze başlayan Ortaylı, şunları aktardı:
"Destanları, hikayeleri var. Tür olarak da çok dayanıklıdır. Kurt sırtını herhangi bir şekilde dayamadan, sırtını garantiye almadan öyle bir ihtiyaç duymadan savaşabilen bir hayvandır. Yaşam savaşı verme bakımından çok beceriklidir. Sürü halinde de avlanır ama tek başına da çok dirayetli ve dirençlidir. O yüzden yaşam savaşı veren, özgürlük savaşı veren milletler için ayrı bir sembolik değeri ve önemi vardır. Millî Mücadele’de de sembol olarak vardır. Devlet çok kullandı. Eserlerde vardır. Kimseyi alakadar etmez. Gamalı haç ve Naziler ile bir benzerlik kurmak saçmalıktır. Bozkurt birinin kafasından çıkmış, sonradan üretilmiş bir sembol değildir. Bir milletin mücadele azmi ve kararlığını ifade eden tarihi bir derinliği vardır. Roma’nın (Remus ve Romulus’u büyüten) kurduyla bağlantısı var mıdır bilemem ama başka milletler de kullanmıştır onu. Macarlar mesela. Ayrıca Volga Nehri boyunca kullanılır o sembol. Ecnebiler de Atatürk’e ‘Bozkurt’ diyordu. Atatürk de bozkurt sembolünü benimserdi. Paraların üzerinde kullanıldı, hatırlayın o dönemi. Başka yerlerde de semboldü. Dönemin siyasi ortamı gereği İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kalktı o semboller"