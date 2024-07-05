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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/stoltenberg-orbanin-rusya-ziyaretini-nato-zirvesinde-ele-alacagiz--1085567895.html
Stoltenberg: Orban'ın Rusya ziyaretini NATO Zirvesi'nde ele alacağız
Stoltenberg: Orban'ın Rusya ziyaretini NATO Zirvesi'nde ele alacağız
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, AB'nin sert tepkisiyle karşılaşan Moskova ziyareti öncesinde NATO'yu... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T16:01+0300
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Stoltenberg, 9-11 Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenledi.NATO üyesi ve AB dönem başkanlığını üstlenen Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya düzenlediği tartışmalı ziyaretle ilgili fikrinin sorulması üzerine Stoltenberg, "Macaristan, ziyaret hakkında bizi bilgilendirdi" dedi.Başbakan Orban'ın daha önce de Moskova'ya gittiğini ve ziyaretleriyle ilgili bilgilendirme yaptığını anlatan Stoltenberg, "Orban'ın önümüzdeki hafta NATO Zirvesi için Washington'da olması durumunda, Moskova'da yaptığı görüşmeleri tartışma ve ele alma fırsatları olacağını umuyorum. Bu müttefikler arasında düzenli olarak gerçekleşen bir şeydir" ifadelerini kullandı.Macaristan'ın Ukrayna'daki savaştan Rusya'nın sorumlu olduğu konusunda müttefiklerle aynı fikri paylaştığını öne süren Stoltenberg, "Elbette Orban bu toplantılarda NATO'yu temsil etmiyor, kendi ülkesini temsil ediyor" diye konuştu.Stoltenberg, Washington Zirvesi öncesinde Orban'ın Moskova ziyaretinin İttifak'ın birliğine olumsuz bir etki yapıp yapmayacağı sorusu üzerine, zirvede tüm müttefiklerin bir kez daha Ukrayna'daki savaşı kınayan, bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekleyen bir tutum sergileyeceği konusunda emin olduğunu dile getirdi.Stoltenberg, Macaristan'ın NATO'nun Ukrayna'ya destek planlarına katılmayacağını ancak engel de olmayacağını açıkça taahhüt ettiğini anımsatarak, "Elbette Macaristan tüm NATO yükümlülüklerini yerine getirmeye ve aynı zamanda NATO'nun ortak fonlu bütçesine payını ödemeye devam edecek" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/putin-ve-ab-donem-baskani-macaristanin-lideri-orban-moskovada-bir-araya-geldi-1085562321.html
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nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, nato zirvesi, ukrayna, rusya, macaristan, vladimir putin, viktor orban, moskova, abd, washington
nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, nato zirvesi, ukrayna, rusya, macaristan, vladimir putin, viktor orban, moskova, abd, washington

Stoltenberg: Orban'ın Rusya ziyaretini NATO Zirvesi'nde ele alacağız

16:01 05.07.2024 (güncellendi: 16:02 05.07.2024)
© AA / Dursun AydemirNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
© AA / Dursun Aydemir
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, AB'nin sert tepkisiyle karşılaşan Moskova ziyareti öncesinde NATO'yu bilgilendirdiğini, gelecek hafta yapılacak Washington Zirvesi'nde ziyaretin sonuçlarının görüşüleceğini söyledi.
Stoltenberg, 9-11 Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenledi.

NATO üyesi ve AB dönem başkanlığını üstlenen Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya düzenlediği tartışmalı ziyaretle ilgili fikrinin sorulması üzerine Stoltenberg, "Macaristan, ziyaret hakkında bizi bilgilendirdi" dedi.

Başbakan Orban'ın daha önce de Moskova'ya gittiğini ve ziyaretleriyle ilgili bilgilendirme yaptığını anlatan Stoltenberg, "Orban'ın önümüzdeki hafta NATO Zirvesi için Washington'da olması durumunda, Moskova'da yaptığı görüşmeleri tartışma ve ele alma fırsatları olacağını umuyorum. Bu müttefikler arasında düzenli olarak gerçekleşen bir şeydir" ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın Ukrayna'daki savaştan Rusya'nın sorumlu olduğu konusunda müttefiklerle aynı fikri paylaştığını öne süren Stoltenberg, "Elbette Orban bu toplantılarda NATO'yu temsil etmiyor, kendi ülkesini temsil ediyor" diye konuştu.

Stoltenberg, Washington Zirvesi öncesinde Orban'ın Moskova ziyaretinin İttifak'ın birliğine olumsuz bir etki yapıp yapmayacağı sorusu üzerine, zirvede tüm müttefiklerin bir kez daha Ukrayna'daki savaşı kınayan, bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekleyen bir tutum sergileyeceği konusunda emin olduğunu dile getirdi.

Stoltenberg, Macaristan'ın NATO'nun Ukrayna'ya destek planlarına katılmayacağını ancak engel de olmayacağını açıkça taahhüt ettiğini anımsatarak, "Elbette Macaristan tüm NATO yükümlülüklerini yerine getirmeye ve aynı zamanda NATO'nun ortak fonlu bütçesine payını ödemeye devam edecek" diye ekledi.
Мађарски премијер Виктор Орбан - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
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