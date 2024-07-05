Stoltenberg: Orban'ın Rusya ziyaretini NATO Zirvesi'nde ele alacağız
16:01 05.07.2024 (güncellendi: 16:02 05.07.2024)
© AA / Dursun AydemirNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
© AA / Dursun Aydemir
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, AB'nin sert tepkisiyle karşılaşan Moskova ziyareti öncesinde NATO'yu bilgilendirdiğini, gelecek hafta yapılacak Washington Zirvesi'nde ziyaretin sonuçlarının görüşüleceğini söyledi.
Stoltenberg, 9-11 Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenledi.
NATO üyesi ve AB dönem başkanlığını üstlenen Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya düzenlediği tartışmalı ziyaretle ilgili fikrinin sorulması üzerine Stoltenberg, "Macaristan, ziyaret hakkında bizi bilgilendirdi" dedi.
Başbakan Orban'ın daha önce de Moskova'ya gittiğini ve ziyaretleriyle ilgili bilgilendirme yaptığını anlatan Stoltenberg, "Orban'ın önümüzdeki hafta NATO Zirvesi için Washington'da olması durumunda, Moskova'da yaptığı görüşmeleri tartışma ve ele alma fırsatları olacağını umuyorum. Bu müttefikler arasında düzenli olarak gerçekleşen bir şeydir" ifadelerini kullandı.
Macaristan'ın Ukrayna'daki savaştan Rusya'nın sorumlu olduğu konusunda müttefiklerle aynı fikri paylaştığını öne süren Stoltenberg, "Elbette Orban bu toplantılarda NATO'yu temsil etmiyor, kendi ülkesini temsil ediyor" diye konuştu.
Stoltenberg, Washington Zirvesi öncesinde Orban'ın Moskova ziyaretinin İttifak'ın birliğine olumsuz bir etki yapıp yapmayacağı sorusu üzerine, zirvede tüm müttefiklerin bir kez daha Ukrayna'daki savaşı kınayan, bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekleyen bir tutum sergileyeceği konusunda emin olduğunu dile getirdi.
Stoltenberg, Macaristan'ın NATO'nun Ukrayna'ya destek planlarına katılmayacağını ancak engel de olmayacağını açıkça taahhüt ettiğini anımsatarak, "Elbette Macaristan tüm NATO yükümlülüklerini yerine getirmeye ve aynı zamanda NATO'nun ortak fonlu bütçesine payını ödemeye devam edecek" diye ekledi.
NATO üyesi ve AB dönem başkanlığını üstlenen Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya düzenlediği tartışmalı ziyaretle ilgili fikrinin sorulması üzerine Stoltenberg, "Macaristan, ziyaret hakkında bizi bilgilendirdi" dedi.
Başbakan Orban'ın daha önce de Moskova'ya gittiğini ve ziyaretleriyle ilgili bilgilendirme yaptığını anlatan Stoltenberg, "Orban'ın önümüzdeki hafta NATO Zirvesi için Washington'da olması durumunda, Moskova'da yaptığı görüşmeleri tartışma ve ele alma fırsatları olacağını umuyorum. Bu müttefikler arasında düzenli olarak gerçekleşen bir şeydir" ifadelerini kullandı.
Macaristan'ın Ukrayna'daki savaştan Rusya'nın sorumlu olduğu konusunda müttefiklerle aynı fikri paylaştığını öne süren Stoltenberg, "Elbette Orban bu toplantılarda NATO'yu temsil etmiyor, kendi ülkesini temsil ediyor" diye konuştu.
Stoltenberg, Washington Zirvesi öncesinde Orban'ın Moskova ziyaretinin İttifak'ın birliğine olumsuz bir etki yapıp yapmayacağı sorusu üzerine, zirvede tüm müttefiklerin bir kez daha Ukrayna'daki savaşı kınayan, bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekleyen bir tutum sergileyeceği konusunda emin olduğunu dile getirdi.
Stoltenberg, Macaristan'ın NATO'nun Ukrayna'ya destek planlarına katılmayacağını ancak engel de olmayacağını açıkça taahhüt ettiğini anımsatarak, "Elbette Macaristan tüm NATO yükümlülüklerini yerine getirmeye ve aynı zamanda NATO'nun ortak fonlu bütçesine payını ödemeye devam edecek" diye ekledi.