https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/macaristan-basbakani-orban-moskovada-ab-yonetiminin-tepkisi-geri-adim-attirmadi-1085560247.html

Macaristan Başbakanı Orban Moskova'da: AB yönetiminin tepkisi geri adım attırmadı

Macaristan Başbakanı Orban Moskova'da: AB yönetiminin tepkisi geri adım attırmadı

Sputnik Türkiye

Hafta başında Kiev'de Zelenskiy'le görüşen AB dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Orban, Rusya'ya yapacağı ziyarete AB'den gelen tepki üzerine, amacının... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T12:55+0300

2024-07-05T12:55+0300

2024-07-05T13:04+0300

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in dün yaptığı "AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur" uyarısına yanıt verdi.Sosyal medya hesabından Macar televizyonuna yaptığı açıklamayı paylaşan Orban, AB'nin, dönem başkanı ülkeye Ukrayna müzakerelerini organize etme yetkisi vermediğine dikkat çekti.Orban, "Brüksel'de rahat bir koltukta oturarak barışı sağlayamazsınız. AB dönem başkanlığının AB adına müzakere yetkisi olmasa bile arkamıza yaslanıp savaşın mucizevi bir şekilde sona ermesini bekleyemeyiz. Barış yolunda ilk adımların atılmasında önemli bir araç olarak hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.Orban, dönem başkanlığını üstlenmesinin 2. gününde Ukrayna'yı ziyaret ettiğini anımsatarak, "Yaptığım şey bir müzakere formatı gibi görünebilir ama değil. Bu yüzden bir yetkiye ihtiyacım yok çünkü hiçbir şeyi temsil etmiyorum. Sadece savaş tehdidinin olduğu veya Avrupa ve Macaristan için olumsuz sonuçları olan bir savaşın olduğu yerlere gidiyorum ve gerçekler üzerine konuşuyorum" değerlendirmesini yaptı.Orban Moskova'da: Putin'le bir araya gelecekMacaristan Başbakanlığı, Orban'ın Moskova'ya ulaştığını ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğini duyurdu.Başbakanlık Sözcüsü Bertalan Havasi, barış misyonu kapsamında Moskova'ya giden Orban'ın Putin'le görüşeceğini bildirdi.Moskova'da ulaştıktan sonra X hesabından bir paylaşım yapan Orban, "Barış misyonu devam ediyor. Şimdiki durak Moskova" diye yazdı.Macaristan, AB'den farklı bir politika izliyorMacaristan, AB üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını 1 Temmuz'da devralmıştı.Orban, dönem başkanlığını üstlendikten sonra ilk dış ziyaretini Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yapmış, burada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenksiy ile görüşmüştü.Ukrayna krizi, Batı'nın Ukrayna'ya askeri ve mali desteği ile Ukrayna'nın AB üyeliği gibi konularda Macaristan ile AB arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor.Ukrayna krizinde AB'den farklı politika sergileyen Orban, sıklıkla 'Rus yanlısı' olmakla suçlanırken, Macar lider bu iddiaları reddediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/rusyadan-odessaya-bombardiman-ingilizlerin-militan-egitim-merkezi-vuruldu-18-parali-asker-oldu-1085551693.html

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