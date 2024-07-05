https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/rusyadan-odessaya-bombardiman-ingilizlerin-militan-egitim-merkezi-vuruldu-18-parali-asker-oldu-1085551693.html

Rusya'dan Odessa'ya bombardıman: 'İngilizlerin militan eğitim merkezi vuruldu, 18 paralı asker öldü'

Rusya'dan Odessa'ya bombardıman: 'İngilizlerin militan eğitim merkezi vuruldu, 18 paralı asker öldü'

Sputnik Türkiye

Batılı ülkeler Ukrayna ordusuna destek vermek için militan yetiştirme faaliyetlerine devam ederken Rusya Silahlı Kuvvetleri, bu tür eğitimlerin verildiği... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T10:36+0300

2024-07-05T10:36+0300

2024-07-05T10:46+0300

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Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa Bölgesi'ndeki bazı askeri tesisleri imha ettiğini bildirdi.Odessa Bölgesi'ndeki kaynaklarından bilgi aldıktan sonra Sputnik'e demeç veren Lebedev, "Gece 02.00'de Çernomorsk sakinleri çok güçlü bir patlamayla uyandılar. Yoldaşlarımızın ifadesine göre ilk patlama 'gizli depo' yönünde oldu. Saat 02:45'te 'Avant' denizci eğitim merkezinin isabet aldığı bir atış yapıldı. Elde edilen bilgiye göre İngiliz uzmanlar orada denizaltı sabotaj militanları yetiştiriyordu" dedi.Lebedev, söz konusu merkezde Kırım'a saldırmak üzere gönderilen insansız hücumbotların üssü olabileceğini de kaydetti.Saat 04.50'de de tren istasyonu civarında güçlü bir patlama yaşandığı bilgisi aldığını anlatan Lebedev, silah ve askeri teçhizat taşıyan tırların hareket noktasının hedef alındığını aktardı. Tırlardaki silahların asker ve polislerin refakatinde taşındığına da dikkat çekti.'18 yabancı paralı asker öldürüldü'Dün saat 16.40'da Çernomorsk kentinde bulunan limandaki yeni idari binanın vurulduğunu söyleyen Lebedev, ilk belirlemelere göre 18 yabancı paralı askerin öldüğünü, 30'unun yaralandığını bildirdi.Paralı askerlerin hangi ülkeden geldiğini söylemenin şu anda zor olduğunu kaydeden Lebedev, ancak söz konusu askerlerin bombardımandan sadece birkaç saat önce idari binaya geldiği bilgisine sahip olduğunu aktardı.Lebedev, idari bina civarındaki ağır teçhizat ve havan mermilerinin de gerçekleştirilen ikinci atışla imha edildiğinin altını çizdi.'Çalışanların cep telefonları toplandı'Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) üyelerinin İngilizce konuşan eğitmenlerle birlikte liman çalışanlarının cep telefonlarını topladığını da aktaran Lebedev, "Bombardımandan sonra bu alandaki tüm liman çalışanlarına yönelik ciddi bir denetim başlatıldı. Denetime sadece SBU değil, yabancı servisler de dahil oldu. Bizim kaynağımıza göre denetçiler İngilizce konuşuyor" ifadelerini kullandı.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak Ukrayna ordusuna ait personelin, teçhizatın ve paralı askerlerin bulunduğu yerlere nokta atışlar gerçekleştiriyor. Ülkedeki enerji, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim tesisleri de bombardıman düzenlenen hedefler arasında. Rus yetkililer, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki yaşam konutlarını ve sosyal tesisleri vurmadığını sürekli olarak vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/ukrayna-imfnin-en-buyuk-ikinci-borclusu-konumunda-misiri-geride-birakti-1085549271.html

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