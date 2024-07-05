https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/ingilterede-sandik-cikis-anketine-gore-isci-partisi-avam-kamarasinda-cogunlugu-kazandi-1085545075.html

İngiltere'de sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi Avam Kamarası'nda çoğunluğu kazandı

İngiltere'de sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi Avam Kamarası'nda çoğunluğu kazandı

Sputnik Türkiye

İngiltere'de yapılan sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi genel seçimlerde Avam Kamarasına 410 milletvekili sokarak çoğunluğu elde etti. 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T02:39+0300

2024-07-05T02:39+0300

2024-07-05T02:39+0300

dünya

ingiltere

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avrupa

işçi partisi

avam kamarası

muhafazakar parti

muhafazakar parti (ingiltere)

keir starmer

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İngiltere ile birlikte Birleşik Krallık dahilindeki Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler’de sandıkların yerel saatle 22.00’de kapanmasıyla birlikte yayınlanan sandık çıkış anketleri, yeni hükümetin İşçi Partisi lideri Keir Starmer tarafından kurulacağını ortaya koydu.Araştırma şirketi Ipsos UK'in sandıkların kapanmasının ardından açıkladığı çıkış anketine göre, İşçi Partisi 650 sandalyeli Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak iktidar oldu.Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran iktidardaki Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı 131'e düştü.Reform UK Partisi 13, Liberal Demokrat Parti 61, İskoçya Ulusal Partisi 10, Yeşiller Partisi 2 sandalye kazandı.İşçi Partisi bir önceki seçimde 202 olan sandalye sayısını 410'a, Liberal Demokrat Parti ise 11 olan sandalye sayısını 61'e çıkarırken İskoçya Ulusal Partisi'nin ise 48 olan sandalye sayısı 10'a düştü.Reform UK Partisi ise ilk kez girdiği seçimlerden 13 sandalye ile çıktı. Partinin lideri Nigel Farage'ın, daha önce 7 kere girdiği seçimlerin ardından ilk kez milletvekili olarak meclise girmesi bekleniyor.Savunma Bakanı Grant Shapps, Adalet Bakanı Alex Chalk, Maliye Bakanı Jeremy Hunt ve Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lucy Frazer, Ulaştırma Bakanı Mark Harper, Eğitim Bakanı Gillian Keegan, Çalışma ve Emeklilikten Sorumlu Devlet Bakanı Mel Stride ve Gaziler Bakanı Johnny Mercer'in koltuklarını kaybedeceği tahmin ediliyor.Sonuçlar sandık çıkış anketindeki gibi olursa Hunt, tarihte tekrar milletvekili seçilemeyen ilk Maliye Bakanı olacak.Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu ülkede vatandaşlar, dün, Avam Kamarası'nın yeni milletvekillerini belirlemek için düzenlenen genel seçimde sandığa gitmişti.Oy kullanma işlemi yerel saatle 22.00'de (TSİ 00.00) sona ermişti.Seçim sonuçlarına ilişkin tablo ise sabah saatlerinde belirgin hale gelmeye başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/ingiltere-sandik-basinda-14-yillik-muhafazakar-parti-iktidari-sona-mi-erecek-1085507564.html

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