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İngiltere'de sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi Avam Kamarası'nda çoğunluğu kazandı
İngiltere'de sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi Avam Kamarası'nda çoğunluğu kazandı
Sputnik Türkiye
İngiltere'de yapılan sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi genel seçimlerde Avam Kamarasına 410 milletvekili sokarak çoğunluğu elde etti. 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T02:39+0300
2024-07-05T02:39+0300
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İngiltere ile birlikte Birleşik Krallık dahilindeki Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler’de sandıkların yerel saatle 22.00’de kapanmasıyla birlikte yayınlanan sandık çıkış anketleri, yeni hükümetin İşçi Partisi lideri Keir Starmer tarafından kurulacağını ortaya koydu.Araştırma şirketi Ipsos UK'in sandıkların kapanmasının ardından açıkladığı çıkış anketine göre, İşçi Partisi 650 sandalyeli Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak iktidar oldu.Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran iktidardaki Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı 131'e düştü.Reform UK Partisi 13, Liberal Demokrat Parti 61, İskoçya Ulusal Partisi 10, Yeşiller Partisi 2 sandalye kazandı.İşçi Partisi bir önceki seçimde 202 olan sandalye sayısını 410'a, Liberal Demokrat Parti ise 11 olan sandalye sayısını 61'e çıkarırken İskoçya Ulusal Partisi'nin ise 48 olan sandalye sayısı 10'a düştü.Reform UK Partisi ise ilk kez girdiği seçimlerden 13 sandalye ile çıktı. Partinin lideri Nigel Farage'ın, daha önce 7 kere girdiği seçimlerin ardından ilk kez milletvekili olarak meclise girmesi bekleniyor.Savunma Bakanı Grant Shapps, Adalet Bakanı Alex Chalk, Maliye Bakanı Jeremy Hunt ve Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lucy Frazer, Ulaştırma Bakanı Mark Harper, Eğitim Bakanı Gillian Keegan, Çalışma ve Emeklilikten Sorumlu Devlet Bakanı Mel Stride ve Gaziler Bakanı Johnny Mercer'in koltuklarını kaybedeceği tahmin ediliyor.Sonuçlar sandık çıkış anketindeki gibi olursa Hunt, tarihte tekrar milletvekili seçilemeyen ilk Maliye Bakanı olacak.Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu ülkede vatandaşlar, dün, Avam Kamarası'nın yeni milletvekillerini belirlemek için düzenlenen genel seçimde sandığa gitmişti.Oy kullanma işlemi yerel saatle 22.00'de (TSİ 00.00) sona ermişti.Seçim sonuçlarına ilişkin tablo ise sabah saatlerinde belirgin hale gelmeye başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/ingiltere-sandik-basinda-14-yillik-muhafazakar-parti-iktidari-sona-mi-erecek-1085507564.html
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ingiltere seçim sonuçları, birleşik krallık sandık çıkış anketi, keir starmer yeni hükümet, işçi partisi iktidar, avam kamarası milletvekili dağılımı, muhafazakar parti sandalye kaybı, reform uk partisi seçim başarısı, liberal demokrat parti sandalye artışı, iskoçya ulusal partisi düşüş, yeşiller partisi milletvekili, nigel farage milletvekili, bakanlar koltuk kaybı, jeremy hunt tekrar seçilemedi, genel seçim sonuçları,ingiltere'deki genel seçim sonuçları nedir, keir starmer liderliğindeki işçi partisi nasıl iktidara geldi,muhafazakar parti neden sandalye kaybetti?hangi bakanlar koltuklarını kaybetti?

İngiltere'de sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi Avam Kamarası'nda çoğunluğu kazandı

02:39 05.07.2024
© AFP 2023 / PAUL ELLIS İşçi Partisi lideri Keir Starmer
İşçi Partisi lideri Keir Starmer - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
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İngiltere'de yapılan sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi genel seçimlerde Avam Kamarasına 410 milletvekili sokarak çoğunluğu elde etti.
İngiltere ile birlikte Birleşik Krallık dahilindeki Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler’de sandıkların yerel saatle 22.00’de kapanmasıyla birlikte yayınlanan sandık çıkış anketleri, yeni hükümetin İşçi Partisi lideri Keir Starmer tarafından kurulacağını ortaya koydu.
Araştırma şirketi Ipsos UK'in sandıkların kapanmasının ardından açıkladığı çıkış anketine göre, İşçi Partisi 650 sandalyeli Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak iktidar oldu.
Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran iktidardaki Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı 131'e düştü.
Reform UK Partisi 13, Liberal Demokrat Parti 61, İskoçya Ulusal Partisi 10, Yeşiller Partisi 2 sandalye kazandı.
İşçi Partisi bir önceki seçimde 202 olan sandalye sayısını 410'a, Liberal Demokrat Parti ise 11 olan sandalye sayısını 61'e çıkarırken İskoçya Ulusal Partisi'nin ise 48 olan sandalye sayısı 10'a düştü.
Reform UK Partisi ise ilk kez girdiği seçimlerden 13 sandalye ile çıktı. Partinin lideri Nigel Farage'ın, daha önce 7 kere girdiği seçimlerin ardından ilk kez milletvekili olarak meclise girmesi bekleniyor.
Savunma Bakanı Grant Shapps, Adalet Bakanı Alex Chalk, Maliye Bakanı Jeremy Hunt ve Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lucy Frazer, Ulaştırma Bakanı Mark Harper, Eğitim Bakanı Gillian Keegan, Çalışma ve Emeklilikten Sorumlu Devlet Bakanı Mel Stride ve Gaziler Bakanı Johnny Mercer'in koltuklarını kaybedeceği tahmin ediliyor.
Sonuçlar sandık çıkış anketindeki gibi olursa Hunt, tarihte tekrar milletvekili seçilemeyen ilk Maliye Bakanı olacak.
Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu ülkede vatandaşlar, dün, Avam Kamarası'nın yeni milletvekillerini belirlemek için düzenlenen genel seçimde sandığa gitmişti.
Oy kullanma işlemi yerel saatle 22.00'de (TSİ 00.00) sona ermişti.
Seçim sonuçlarına ilişkin tablo ise sabah saatlerinde belirgin hale gelmeye başlayacak.
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