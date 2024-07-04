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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/ingiltere-sandik-basinda-14-yillik-muhafazakar-parti-iktidari-sona-mi-erecek-1085507564.html
İngiltere sandık başında: 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarı sona mı erecek?
İngiltere sandık başında: 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarı sona mı erecek?
Sputnik Türkiye
İngiltere'de halk, ülkeyi 5 yıl yönetecek yeni kadroları belirlemek için sandık başında. Anketlere göre, 14 yıldır iktidarı elinde bulunduran Muhafazakar... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T09:35+0300
2024-07-04T10:06+0300
dünya
ingiltere
birleşik krallık
parlamento seçimleri
işçi partisi
muhafazakar parti
muhafazakar
muhafazakar parti (ingiltere)
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Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu ülkede halk, parlamentonun seçimle başa gelen kanadı olan Avam Kamarası üyelerini belirlemek için yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) açılan sandıklarda oy kullanmaya başladı.Toplamda 4 bin 515 adayın 650 sandalyeli Avam Kamarası'na girmek için yarışacağı seçimde oy kullanma işlemi 22.00'de (TSİ 00.00) sona erecek.Bu saatten itibaren seçim bölgelerinden tek tek sonuçların gelmesi beklenirken mecliste oluşacak genel tablonun ise 5 Temmuz sabah saatlerinde netleşeceği tahmin ediliyor.Anketler ne diyor?Araştırma firmalarının yaptığı anketlerde ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin açık ara farkla ipi göğüsleyeceği görülürken iktidardaki Muhafazakar Parti'nin ise hezimet yaşayacağı öngörülüyor.Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısının 100'lere kadar gerileyeceği tahmin edilirken anketler İşçi Partisi'nin 400'ün üzerinde sandalye kazanacağına işaret ediyor.Anketler, aşırı sağcı Reform UK Partisi'nin yanı sarı Liberal Demokrat Parti, İskoçya Ulusal Partisi ve Yeşiller Partisi'nin Avam Kamarası'nda birden fazla sandalyeyle temsil edileceğini, Kuzey İrlanda ve Galler'i temsil eden partilerin de parlamentoda yer alabileceğini gösteriyor.İşçi Partisi ekonomi, Muhafazakar Parti milli güvenlik diyorÜlkede seçimin favorisi görünen İşçi Partisi, öne çıkan 10 vaadiyle halkın oyunu istiyor. Bunların başında, ülkede yıllardır çözülemeyen hastanelerdeki muayene sırası konusu geliyor.İşçi Partisi, iktidar olması halinde her yıl 2 milyon yeni hastane randevusu oluşturabilecek imkan sağlamayı vadediyor. Bunu da yeni sağlık çalışanları istihdam ederek, maaş ve fazla mesai ücretlerini artırarak gerçekleştireceğini anlatıyor.Partinin bir diğer vaadi ise düzensiz göçün önüne geçip İngiltere'de bulunan düzensiz göçmenleri güvenli ülkelere yollamak.Asgari ücreti artırmak, ulaşım ücretlerini düşürmek ve okullarda ücretsiz yemek vermek gibi ekonomiye yönelik vaatleri bulunan İşçi Partisi, hem ekonomik hem de siyasi istikrarı sağlama sözü veriyor. Başbakan Rishi Sunak liderliğindeki Muhafazakar Parti ise dünyanın daha güvensiz hale geldiğini belirterek, İngiltere için güvenlik vadediyor. Daha güçlü ordu, daha güvenli sokaklar ve sıfır düzensiz göç için projeler üreten Muhafazakarlar, ücretsiz çocuk bakımı ve kreş gibi sözlerle ailelerin oylarını hedefliyor. Muhafazakar Parti, 14 yılda ekonomi, sağlık, göç ve eğitim gibi alanlarda atılan adımların devam edeceğini, enflasyonun ve vergilerin düşeceğini kaydediyor.Filistin yanlısı bağımsız adaylar varSeçimde, Filistin yanlısı bağımsız adaylar da parlamentoya girmek için yarışıyor. Bu adaylar arasında Nelson Mandela'nın ilk seçiminde Güney Afrika'da meclise giren Yahudi kökenli Andrew Feinstein de bulunuyor.Feinstein, seçimin favorisi İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer'la aynı seçim bölgesinde yarışıyor. Feinstein, kazanarak Starmer'ın başbakan olmasını önlemeyi amaçlıyor.İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, bu yılın ikinci yarısında yapılması planlanan erken seçimin tarihinin 4 Temmuz olduğunu belirtmişti.Sunak, "Şimdi İngiltere için geleceğini seçme zamanıdır. Kaydettiğimiz ilerlemenin üzerine inşa etmek mi yoksa plansız ve kesinlikten yoksun bir şekilde başa dönmek mi istediğimize karar verme zamanıdır. Bugün erken saatlerde İngiltere Kralı ile görüşerek parlamentonun feshedilmesini talep ettim. Kral, bu talebi kabul etti ve 4 Temmuz'da genel seçimlere gideceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
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ingiltere, birleşik krallık, parlamento seçimleri, işçi partisi, muhafazakar parti, muhafazakar, muhafazakar parti (ingiltere), rishi sunak, anket, anket şirketleri, seçim anketi, anketler, sandık, sandık güvenliği

İngiltere sandık başında: 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarı sona mı erecek?

09:35 04.07.2024 (güncellendi: 10:06 04.07.2024)
© AP Photo / Aurelien MorissardAvrupa Birliği seçim maratonu
Avrupa Birliği seçim maratonu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Aurelien Morissard
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İngiltere'de halk, ülkeyi 5 yıl yönetecek yeni kadroları belirlemek için sandık başında. Anketlere göre, 14 yıldır iktidarı elinde bulunduran Muhafazakar Parti'yi bir hezimet bekliyor.
Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu ülkede halk, parlamentonun seçimle başa gelen kanadı olan Avam Kamarası üyelerini belirlemek için yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) açılan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

Toplamda 4 bin 515 adayın 650 sandalyeli Avam Kamarası'na girmek için yarışacağı seçimde oy kullanma işlemi 22.00'de (TSİ 00.00) sona erecek.

Bu saatten itibaren seçim bölgelerinden tek tek sonuçların gelmesi beklenirken mecliste oluşacak genel tablonun ise 5 Temmuz sabah saatlerinde netleşeceği tahmin ediliyor.

Anketler ne diyor?

Araştırma firmalarının yaptığı anketlerde ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin açık ara farkla ipi göğüsleyeceği görülürken iktidardaki Muhafazakar Parti'nin ise hezimet yaşayacağı öngörülüyor.

Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısının 100'lere kadar gerileyeceği tahmin edilirken anketler İşçi Partisi'nin 400'ün üzerinde sandalye kazanacağına işaret ediyor.

Anketler, aşırı sağcı Reform UK Partisi'nin yanı sarı Liberal Demokrat Parti, İskoçya Ulusal Partisi ve Yeşiller Partisi'nin Avam Kamarası'nda birden fazla sandalyeyle temsil edileceğini, Kuzey İrlanda ve Galler'i temsil eden partilerin de parlamentoda yer alabileceğini gösteriyor.

İşçi Partisi ekonomi, Muhafazakar Parti milli güvenlik diyor

Ülkede seçimin favorisi görünen İşçi Partisi, öne çıkan 10 vaadiyle halkın oyunu istiyor. Bunların başında, ülkede yıllardır çözülemeyen hastanelerdeki muayene sırası konusu geliyor.
İşçi Partisi, iktidar olması halinde her yıl 2 milyon yeni hastane randevusu oluşturabilecek imkan sağlamayı vadediyor. Bunu da yeni sağlık çalışanları istihdam ederek, maaş ve fazla mesai ücretlerini artırarak gerçekleştireceğini anlatıyor.
Partinin bir diğer vaadi ise düzensiz göçün önüne geçip İngiltere'de bulunan düzensiz göçmenleri güvenli ülkelere yollamak.
Asgari ücreti artırmak, ulaşım ücretlerini düşürmek ve okullarda ücretsiz yemek vermek gibi ekonomiye yönelik vaatleri bulunan İşçi Partisi, hem ekonomik hem de siyasi istikrarı sağlama sözü veriyor.

Başbakan Rishi Sunak liderliğindeki Muhafazakar Parti ise dünyanın daha güvensiz hale geldiğini belirterek, İngiltere için güvenlik vadediyor. Daha güçlü ordu, daha güvenli sokaklar ve sıfır düzensiz göç için projeler üreten Muhafazakarlar, ücretsiz çocuk bakımı ve kreş gibi sözlerle ailelerin oylarını hedefliyor.

Muhafazakar Parti, 14 yılda ekonomi, sağlık, göç ve eğitim gibi alanlarda atılan adımların devam edeceğini, enflasyonun ve vergilerin düşeceğini kaydediyor.

Filistin yanlısı bağımsız adaylar var

Seçimde, Filistin yanlısı bağımsız adaylar da parlamentoya girmek için yarışıyor. Bu adaylar arasında Nelson Mandela'nın ilk seçiminde Güney Afrika'da meclise giren Yahudi kökenli Andrew Feinstein de bulunuyor.

Feinstein, seçimin favorisi İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer'la aynı seçim bölgesinde yarışıyor. Feinstein, kazanarak Starmer'ın başbakan olmasını önlemeyi amaçlıyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, bu yılın ikinci yarısında yapılması planlanan erken seçimin tarihinin 4 Temmuz olduğunu belirtmişti.

Sunak, "Şimdi İngiltere için geleceğini seçme zamanıdır. Kaydettiğimiz ilerlemenin üzerine inşa etmek mi yoksa plansız ve kesinlikten yoksun bir şekilde başa dönmek mi istediğimize karar verme zamanıdır. Bugün erken saatlerde İngiltere Kralı ile görüşerek parlamentonun feshedilmesini talep ettim. Kral, bu talebi kabul etti ve 4 Temmuz'da genel seçimlere gideceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
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