https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/ingilterede-bircok-bakan-golge-kabineden-secildi--1085576999.html
İngiltere'de birçok bakan 'gölge kabineden' seçildi
İngiltere'de birçok bakan 'gölge kabineden' seçildi
Sputnik Türkiye
İngiltere'de Sunak'ın yenilgisi ve istifası sonrası Starmer hükümeti bakanlarını açıklıyor. 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T19:55+0300
2024-07-05T19:55+0300
2024-07-05T19:55+0300
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işçi partisi
işçi partisi (ingiltere)
muhafazakar parti
muhafazakar parti (ingiltere)
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İngiltere Kralı 3. Charles tarafından Başbakan olarak görevlendirilen Keir Starmer, ana muhalefetteyken gölge kabinede bulundurduğu isimleri bakanlık görevine getirmeye başladı. Kabinede yer alacak isimler, Başbakanlık Ofisi 10 Numara’ya çağrılmaya başlandı ve sosyal medya hesabından duyuruldu.Starmer’ın yeni kabinesinde, Başbakan Yardımcılığı ve Kalkınma, Sosyal Konut ve Topluluklar Bakanlığına Angela Rayner, Dışişleri Bakanlığına David Lammy, İçişleri Bakanlığına Yvette Cooper, Savunma Bakanlığına John Healey, Adalet Bakanlığına Shabana Mahmood, Sağlık Bakanlığına Wes Streeting, Çalışma Bakanlığına Liz Kendall ve Eğitim Bakanlığına Bridget Phillipson getirildi.Rachel Reeves, Maliye Bakanlığına getirilen ilk kadın olurken, eski İşçi Partisi lideri Ed Miliband, Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı olarak görevlendirildi. Lancaster Dükalığı’nın yönetimi ise Pat McFadden’a emanet edildi.Bu atamalarla, gölge kabinede görev yapan isimlerin bakanlık görevlerine getirildiği dikkat çekti.İngiltere’de ana muhalefet partisince oluşturulan gölge kabine, hükümetin politikalarını denetleyip alternatif politikalar üretiyor. İktidara gelen ana muhalefet partileri genellikle bakan tercihlerini gölge kabine üyelerinden yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/isci-partisi-lideri-keir-starmer-resmen-ingiltere-basbakani-hukumeti-kurma-gorevini-aldi-1085565554.html
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ingiltere, sunak, rishi sunak, işçi partisi, işçi partisi (ingiltere), muhafazakar parti, muhafazakar parti (ingiltere)
ingiltere, sunak, rishi sunak, işçi partisi, işçi partisi (ingiltere), muhafazakar parti, muhafazakar parti (ingiltere)
İngiltere'de birçok bakan 'gölge kabineden' seçildi
İngiltere'de Sunak'ın yenilgisi ve istifası sonrası Starmer hükümeti bakanlarını açıklıyor.
İngiltere Kralı 3. Charles tarafından Başbakan olarak görevlendirilen Keir Starmer, ana muhalefetteyken gölge kabinede bulundurduğu isimleri bakanlık görevine getirmeye başladı. Kabinede yer alacak isimler, Başbakanlık Ofisi 10 Numara’ya çağrılmaya başlandı ve sosyal medya hesabından duyuruldu.
Starmer’ın yeni kabinesinde, Başbakan Yardımcılığı ve Kalkınma, Sosyal Konut ve Topluluklar Bakanlığına Angela Rayner, Dışişleri Bakanlığına David Lammy, İçişleri Bakanlığına Yvette Cooper, Savunma Bakanlığına John Healey, Adalet Bakanlığına Shabana Mahmood, Sağlık Bakanlığına Wes Streeting, Çalışma Bakanlığına Liz Kendall ve Eğitim Bakanlığına Bridget Phillipson getirildi.
Rachel Reeves, Maliye Bakanlığına getirilen ilk kadın olurken, eski İşçi Partisi lideri Ed Miliband, Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı olarak görevlendirildi. Lancaster Dükalığı’nın yönetimi ise Pat McFadden’a emanet edildi.
Bu atamalarla, gölge kabinede görev yapan isimlerin bakanlık görevlerine getirildiği dikkat çekti.
İngiltere’de ana muhalefet partisince oluşturulan gölge kabine, hükümetin politikalarını denetleyip alternatif politikalar üretiyor. İktidara gelen ana muhalefet partileri genellikle bakan tercihlerini gölge kabine üyelerinden yapıyor.