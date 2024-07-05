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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/isci-partisi-lideri-keir-starmer-resmen-ingiltere-basbakani-hukumeti-kurma-gorevini-aldi-1085565554.html
İşçi Partisi lideri Keir Starmer resmen İngiltere Başbakanı: Hükümeti kurma görevini aldı
İşçi Partisi lideri Keir Starmer resmen İngiltere Başbakanı: Hükümeti kurma görevini aldı
Sputnik Türkiye
Birleşik Krallık İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Kral Charles III'ten hükümeti kurma görevini alarak resmen İngiltere Başbakanı olarak göreve başladı. 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T14:59+0300
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ingiltere
birleşik krallık
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kral 3. charles
keir starmer
rishi sunak
başbakan
hükümet
muhafazakar parti (ingiltere)
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61 yaşındaki Starmer'ın başbakanlık konutuna gideceği ve başbakan olarak ulusa sesleneceği aktarıldı. Starmer, Elizabeth'in ölümünün ardından iki yıldan kısa bir süre önce kraliyet tahtına oturan Charles III döneminde İngiliz hükümetinin üçüncü başbakanı oldu. Starmer'in başbakan olarak selefi Rishi Sunak, 25 Ekim 2022'den bugüne kadar hükümeti yönetti.Starmer, 4 Temmuz'da yapılan parlamento seçimlerinin ardından hükümet başkanlığı görevini devraldı. İlk verilere göre Starmer'in liderliğindeki İşçi Partisi 650 sandalyeli Avam Kamarasında en az 412 sandalye kazanarak yeni bir hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu elde etti. 2010'dan beri iktidarda olan Muhafazakar Parti'nin ise şu anda sadece 121 sandalyesi bulunuyor. İki seçim bölgesinde daha oy sayımı devam ettiği aktarıldı.Starmer İngiltere'nin tarihinin 58. Başbakanı oldu. Starmer'ın gün içinde İngiliz hükümetinin yeni yapısını açıklayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/ingiltere-basbakani-rishi-sunak-ezici-secim-yenilgisinin-ardindan-istifa-etti-1085560211.html
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ingiltere, birleşik krallık, kral charles, kral 3. charles, keir starmer, rishi sunak, başbakan, hükümet, muhafazakar parti (ingiltere), işçi partisi (ingiltere)
ingiltere, birleşik krallık, kral charles, kral 3. charles, keir starmer, rishi sunak, başbakan, hükümet, muhafazakar parti (ingiltere), işçi partisi (ingiltere)

İşçi Partisi lideri Keir Starmer resmen İngiltere Başbakanı: Hükümeti kurma görevini aldı

14:59 05.07.2024
© AFP 2023 / PAUL ELLIS İşçi Partisi lideri Keir Starmer
İşçi Partisi lideri Keir Starmer - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
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Birleşik Krallık İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Kral Charles III'ten hükümeti kurma görevini alarak resmen İngiltere Başbakanı olarak göreve başladı.
61 yaşındaki Starmer'ın başbakanlık konutuna gideceği ve başbakan olarak ulusa sesleneceği aktarıldı.
Starmer, Elizabeth'in ölümünün ardından iki yıldan kısa bir süre önce kraliyet tahtına oturan Charles III döneminde İngiliz hükümetinin üçüncü başbakanı oldu. Starmer'in başbakan olarak selefi Rishi Sunak, 25 Ekim 2022'den bugüne kadar hükümeti yönetti.
Starmer, 4 Temmuz'da yapılan parlamento seçimlerinin ardından hükümet başkanlığı görevini devraldı. İlk verilere göre Starmer'in liderliğindeki İşçi Partisi 650 sandalyeli Avam Kamarasında en az 412 sandalye kazanarak yeni bir hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu elde etti. 2010'dan beri iktidarda olan Muhafazakar Parti'nin ise şu anda sadece 121 sandalyesi bulunuyor. İki seçim bölgesinde daha oy sayımı devam ettiği aktarıldı.
Starmer İngiltere'nin tarihinin 58. Başbakanı oldu. Starmer'ın gün içinde İngiliz hükümetinin yeni yapısını açıklayacak.
Rishi Sunak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
DÜNYA
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ezici seçim yenilgisinin ardından istifa etti
12:59
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