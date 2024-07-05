https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/gaziantepte-61-saglik-calisani-yemek-sonrasi-hastanelik-oldu-1085545662.html

Gaziantep’te 61 sağlık çalışanı yemek sonrası hastanelik oldu

Gaziantep’te 61 sağlık çalışanı yemek sonrası hastanelik oldu

Sputnik Türkiye

Gaziantep'te yemekten zehirlenen 61 sağlık personeli tedavi altına alındı. 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T02:52+0300

2024-07-05T02:52+0300

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türkiye

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yemek

zehirlenme

zehirleme

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Gaziantep'te yemekten zehirlendiği belirlenen 61 sağlık personelinin tedavi altına alındığı bildirildi.AA'nın haberine göre, kentte akşam yemeğinde bir yemek üretim merkezinden temin edilen yemekten yiyen 61 sağlık personeli rahatsızlandı.Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yavuzeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan sağlık personellerinin yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi.Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavi altına alınan personelin durumunun iyi olduğunu söyledi.'Sağlık çalışanlarımızdan durumu ağır olan kimse yok'Geçmiş olsun dileklerini ileten Şahin, şunları kaydetti:Sağlık çalışanlarının tedavilerinin sürdüğünü belirten Şahin, "Sağlık çalışanlarımızdan durumu ağır olan kimse yok. Yemeğin yapıldığı yerle alakalı hem Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz hem de bizim Halk Sağlığı ekiplerimiz ilgili numune alım işlemine başladı. Bununla ilgili çalışmalar da sürüyor" diye konuştu.

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