https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/gaziantepte-61-saglik-calisani-yemek-sonrasi-hastanelik-oldu-1085545662.html
Gaziantep’te 61 sağlık çalışanı yemek sonrası hastanelik oldu
Gaziantep’te 61 sağlık çalışanı yemek sonrası hastanelik oldu
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te yemekten zehirlenen 61 sağlık personeli tedavi altına alındı. 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T02:52+0300
2024-07-05T02:52+0300
2024-07-05T02:52+0300
türkiye
gaziantep
yemek
zehirlenme
zehirleme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/05/1085545330_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_b17bd6989f5a471f63e94bc66ffd12cc.jpg
Gaziantep'te yemekten zehirlendiği belirlenen 61 sağlık personelinin tedavi altına alındığı bildirildi.AA'nın haberine göre, kentte akşam yemeğinde bir yemek üretim merkezinden temin edilen yemekten yiyen 61 sağlık personeli rahatsızlandı.Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yavuzeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan sağlık personellerinin yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi.Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavi altına alınan personelin durumunun iyi olduğunu söyledi.'Sağlık çalışanlarımızdan durumu ağır olan kimse yok'Geçmiş olsun dileklerini ileten Şahin, şunları kaydetti:Sağlık çalışanlarının tedavilerinin sürdüğünü belirten Şahin, "Sağlık çalışanlarımızdan durumu ağır olan kimse yok. Yemeğin yapıldığı yerle alakalı hem Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz hem de bizim Halk Sağlığı ekiplerimiz ilgili numune alım işlemine başladı. Bununla ilgili çalışmalar da sürüyor" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/ispartada-47-ogrenci-yurt-yemeginden-zehirlenme-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1084174858.html
türkiye
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/05/1085545330_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_54d6dc4ccf4a57ab323ca3a67f63b561.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gaziantep, yemek, zehirlenme, zehirleme
gaziantep, yemek, zehirlenme, zehirleme
Gaziantep’te 61 sağlık çalışanı yemek sonrası hastanelik oldu
Gaziantep'te yemekten zehirlenen 61 sağlık personeli tedavi altına alındı.
Gaziantep'te yemekten zehirlendiği belirlenen 61 sağlık personelinin tedavi altına alındığı bildirildi.
AA'nın haberine göre, kentte akşam yemeğinde bir yemek üretim merkezinden temin edilen yemekten yiyen 61 sağlık personeli rahatsızlandı.
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yavuzeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan sağlık personellerinin yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi.
Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavi altına alınan personelin durumunun iyi olduğunu söyledi.
'Sağlık çalışanlarımızdan durumu ağır olan kimse yok'
Geçmiş olsun dileklerini ileten Şahin, şunları kaydetti:
"Bugün akşam yemeğinde aynı noktadan hizmet alımı yapılmış olan yemekten yiyen 61 civarında kişinin hastanemize müracaat ettiğini gördük. Gelen vakaların büyük kısmına Ersin Aslan hastanemizin Mücahitler binamızda müdahale edildi. Geriye kalan bir kısmı da Yavuzeli hastanesine sevk edildi ve bu durumdan yaklaşık 61 sağlık çalışanımız etkilendi. Hepsinin tedavileri yapıldı ve durumu kontrol altında."
Sağlık çalışanlarının tedavilerinin sürdüğünü belirten Şahin, "Sağlık çalışanlarımızdan durumu ağır olan kimse yok. Yemeğin yapıldığı yerle alakalı hem Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz hem de bizim Halk Sağlığı ekiplerimiz ilgili numune alım işlemine başladı. Bununla ilgili çalışmalar da sürüyor" diye konuştu.