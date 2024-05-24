https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/ispartada-47-ogrenci-yurt-yemeginden-zehirlenme-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1084174858.html

Isparta'da 47 öğrenci yurt yemeğinden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Isparta'da 47 öğrenci yurt yemeğinden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Isparta'da bir öğrenci pansiyonunda kalan 47 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T16:57+0300

2024-05-24T16:57+0300

2024-05-24T16:57+0300

türkiye

zehirlenme

tavuk

tavuk çiftliği

tavuk döner

gıda zehirlenmesi

isparta

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Isparta'da bir öğrenci pansiyonunda kalan 47 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yatılı pansiyonundaki öğrencilerin bazılarında, yedikleri tavuk yemeği sonrasında mide bulantısı şikayeti görüldü.İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan öğrencilerden 45'i taburcu edildi, 2 öğrencinin ise tedavisi devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/rusyanin-kuresel-bugday-ihracatindaki-payi-ilk-kez-yuzde-26-olacak-1084173077.html

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zehirlenme, tavuk, tavuk çiftliği, tavuk döner, gıda zehirlenmesi, isparta