https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/ispartada-47-ogrenci-yurt-yemeginden-zehirlenme-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1084174858.html
Isparta'da 47 öğrenci yurt yemeğinden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Isparta'da 47 öğrenci yurt yemeğinden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Isparta'da bir öğrenci pansiyonunda kalan 47 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T16:57+0300
2024-05-24T16:57+0300
2024-05-24T16:57+0300
türkiye
zehirlenme
tavuk
tavuk çiftliği
tavuk döner
gıda zehirlenmesi
isparta
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Isparta'da bir öğrenci pansiyonunda kalan 47 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yatılı pansiyonundaki öğrencilerin bazılarında, yedikleri tavuk yemeği sonrasında mide bulantısı şikayeti görüldü.İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan öğrencilerden 45'i taburcu edildi, 2 öğrencinin ise tedavisi devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/rusyanin-kuresel-bugday-ihracatindaki-payi-ilk-kez-yuzde-26-olacak-1084173077.html
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zehirlenme, tavuk, tavuk çiftliği, tavuk döner, gıda zehirlenmesi, isparta
zehirlenme, tavuk, tavuk çiftliği, tavuk döner, gıda zehirlenmesi, isparta
Isparta'da 47 öğrenci yurt yemeğinden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Isparta'da bir öğrenci pansiyonunda kalan 47 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Isparta'da bir öğrenci pansiyonunda kalan 47 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yatılı pansiyonundaki öğrencilerin bazılarında, yedikleri tavuk yemeği sonrasında mide bulantısı şikayeti görüldü.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan öğrencilerden 45'i taburcu edildi, 2 öğrencinin ise tedavisi devam ediyor.