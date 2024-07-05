https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/disisleri-bakanligindan-israilin-bati-seriadaki-yasa-disi-yerlesim-faaliyetlerine-tepki-1085567773.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki göstererek, İsrail'in buradaki bazı... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T15:58+0300
2024-07-05T15:58+0300
2024-07-05T15:59+0300
israil- filistin çatışması
türkiye
dışişleri bakanlığı
israil
batı şeria
yerleşim
işgal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104042/71/1040427185_0:0:2844:1600_1920x0_80_0_0_4ce90480bfb38bc5017712f00d9ded6a.jpg
Bakanlık, 'İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetleri' hakkında yazılı açıklama yayımladı.Açıklamada, "İsrail tarafından, işgal altındaki Batı Şeria’daki bazı yerleşimleri 'yasallaştırma' ve yeni yerleşim inşasına 'izin verme' adı altında alınan kararlar, uluslararası hukukun alenen ihlalidir" ifadelerine yer verildi.Bu adımların, İsrail’in 'işgali kalıcı hale getirmeye çalıştığının' ve 'barış tesis etme niyetinde olmadığının' göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası toplum İsrail’in işgali normalleştirme girişimleri karşısında 'kararlı ve ilkeli bir tutum sergilemeye' davet edildi.İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi) Hareketi, dün, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 5 bin 295 yasa dışı konut inşa etme planını onayladığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/israil-ordusu-han-yunusun-dogusunun-derhal-bosaltilmasini-istedi-1085417321.html
israil
batı şeria
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104042/71/1040427185_356:0:2489:1600_1920x0_80_0_0_54a93aacae715eb06b7f9606f2c8850c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, dışişleri bakanlığı, israil, batı şeria, yerleşim, işgal
türkiye, dışişleri bakanlığı, israil, batı şeria, yerleşim, işgal
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki
15:58 05.07.2024 (güncellendi: 15:59 05.07.2024)
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki göstererek, İsrail'in buradaki bazı yerleşimleri 'yasallaştırma' ve yeni yerleşim inşasına 'izin verme' adı altında aldığı kararların uluslararası hukukun alenen ihlali olduğunu belirtti.
Bakanlık, 'İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetleri' hakkında yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, "İsrail tarafından, işgal altındaki Batı Şeria’daki bazı yerleşimleri 'yasallaştırma' ve yeni yerleşim inşasına 'izin verme' adı altında alınan kararlar, uluslararası hukukun alenen ihlalidir" ifadelerine yer verildi.
Bu adımların, İsrail’in 'işgali kalıcı hale getirmeye çalıştığının' ve 'barış tesis etme niyetinde olmadığının' göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası toplum İsrail’in işgali normalleştirme girişimleri karşısında 'kararlı ve ilkeli bir tutum sergilemeye' davet edildi.
İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi) Hareketi, dün, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 5 bin 295 yasa dışı konut inşa etme planını onayladığını belirtmişti.