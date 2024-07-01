https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/israil-ordusu-han-yunusun-dogusunun-derhal-bosaltilmasini-istedi-1085417321.html
İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusunun ‘derhal boşaltılmasını’ istedi
İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusunun ‘derhal boşaltılmasını’ istedi
Sputnik Türkiye
Ateşkese yanaşmayıp Gazze’deki kara harekatını genişleterek sürdüren İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentinin doğusunun "derhal boşaltılmasını"... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T20:57+0300
2024-07-01T20:57+0300
2024-07-01T20:59+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
han yunus
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 269 gündür devam ederken, İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin ikinci büyük kenti Han Yunus’un doğusunun "derhal boşaltılmasını" istedi.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, "Güvenliğiniz için derhal insani bölgeye tahliye edilmelisiniz" ifadelerini kullanırken, Filistinlilerin hangi 'insani bölgeye' tahliye edilmesi gerektiğini ise belirtmedi.Bu arada İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin devletini tek taraflı tanıyan her bir ülke için işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in yeni Filistin topraklarını gasbederek burada yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kuracaklarını söyledi.İsrail’in bu tür tahliye emirleri yayınlanmasının ardından söz konusu bölgelere saldırı başlattığı biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/gazzedeki-cocuklarin-suskun-imtihani-aclikla-mucadele-1085414955.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), han yunus, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), han yunus, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım
İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusunun ‘derhal boşaltılmasını’ istedi
20:57 01.07.2024 (güncellendi: 20:59 01.07.2024)
Ateşkese yanaşmayıp Gazze’deki kara harekatını genişleterek sürdüren İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentinin doğusunun "derhal boşaltılmasını" istedi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 269 gündür devam ederken, İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin ikinci büyük kenti Han Yunus’un doğusunun "derhal boşaltılmasını" istedi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, "Güvenliğiniz için derhal insani bölgeye tahliye edilmelisiniz" ifadelerini kullanırken, Filistinlilerin hangi 'insani bölgeye' tahliye edilmesi gerektiğini ise belirtmedi.
Bu arada İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin devletini tek taraflı tanıyan her bir ülke için işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in yeni Filistin topraklarını gasbederek burada yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kuracaklarını söyledi.
İsrail’in bu tür tahliye emirleri yayınlanmasının ardından söz konusu bölgelere saldırı başlattığı biliniyor.