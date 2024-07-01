https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/israil-ordusu-han-yunusun-dogusunun-derhal-bosaltilmasini-istedi-1085417321.html

İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusunun ‘derhal boşaltılmasını’ istedi

İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusunun ‘derhal boşaltılmasını’ istedi

Sputnik Türkiye

Ateşkese yanaşmayıp Gazze’deki kara harekatını genişleterek sürdüren İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentinin doğusunun "derhal boşaltılmasını"... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T20:57+0300

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

han yunus

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

soykırım

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 269 gündür devam ederken, İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin ikinci büyük kenti Han Yunus’un doğusunun "derhal boşaltılmasını" istedi.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, "Güvenliğiniz için derhal insani bölgeye tahliye edilmelisiniz" ifadelerini kullanırken, Filistinlilerin hangi 'insani bölgeye' tahliye edilmesi gerektiğini ise belirtmedi.Bu arada İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin devletini tek taraflı tanıyan her bir ülke için işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in yeni Filistin topraklarını gasbederek burada yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kuracaklarını söyledi.İsrail’in bu tür tahliye emirleri yayınlanmasının ardından söz konusu bölgelere saldırı başlattığı biliniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/gazzedeki-cocuklarin-suskun-imtihani-aclikla-mucadele-1085414955.html

israil

han yunus

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), han yunus, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım