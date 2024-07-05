https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/bakan-yerlikaya-kayserideki-olaylara-iliskin-konustu-irkci-vandalliga-boyun-egmeyecegiz-1085563281.html

Bakan Yerlikaya, Kayseri'deki olaylara ilişkin konuştu: 'Irkçı vandallığa boyun eğmeyeceğiz'

Bakan Yerlikaya, Kayseri'deki olaylara ilişkin konuştu: 'Irkçı vandallığa boyun eğmeyeceğiz'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası çıkan olayların... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T14:10+0300

2024-07-05T14:10+0300

2024-07-05T14:10+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

kayseri

açıklama

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kayseri'de AFAD İl Müdürlüğündeki Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'nın ardından yaptığı basın açıklamasında, diğer illerde olduğu gibi Kayseri'de de toplantıyı gerçekleştirdiklerini, terör, asayiş, düzensiz göçmen, uyuşturucu, organize suç örgütleri, suç ve suçlulara yönelik son bir yılın verilerini Türkiye'ye kıyaslamasıyla değerlendirdiklerini söyledi.Kayseri'nin asayiş suçları açısından, kişilere ve mallara karşı işlenen suçları inceledikleri zaman 13 ayda olayların düşürülmesinde Türkiye ortalamasından daha iyi olduğunu gördüklerini bildiren Yerlikaya, "Mallara karşı işlenen suçlarda, Kayseri'miz olay sayısında Türkiye ortalamasının üzerinde, işlenmiş suçların aydınlatılıp adalete teslim edilmesinde de az bir puan da olsa yine Türkiye'nin önünde. Bu noktada ben valimizin başkanlığında, güvenlik birimlerimizi kutluyorum. Sadece asayişte mi terör, organize suçlarla mücadele, uyuşturucuyla mücadele ve nihayetinde düzensiz göçmen ve düzensiz kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede de aynı başarıyı gördük. Aynı şekilde bakanlık olarak yanlarındayız. Her zaman olduğu gibi biz hem kendimizle hem de diğer vilayetlerdeki meslektaşlarımızla güzellikte, huzurda, güvende yarış yapmaya devam edeceğiz" diyen konuştu.Bakan Yerlikaya, 30 Haziran'da Kayseri'de çirkin bir olay yaşandığını hatırlatarak şunları kaydetti:İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığına dair iddialara ilişkin mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini ve suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, "Göç İdaresi Başkanlığımızın dün gece ışığı sönmedi. Sabaha kadar bu hesaplardaki paylaşımları incelediler ve sosyal medyada paylaşan verilerin 8 Eylül 2022'den önceki veriler olduğunu tespit ettik" dedi.Yerlikaya, Kayseri'de AFAD İl Müdürlüğündeki 'Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın ardından yaptığı basın açıklamasında, Kayseri'deki olaylara ilişkin, "kara vatanda, mavi vatanda, yeşil vatanda, siber vatanda yani çevrim içi dünyada, özellikle ve özellikle burada provokatif, manipülatif, yani yanlı, olumsuz yayın yapan, konusu suç olanların da enselerinde olduklarını, bunun da artarak devam edeceğini' vurguladı.'Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına asla müsaade edemeyiz'Kayseri'nin Erciyes Dağı gibi yüce gönüllü insanların diyarı olduğunu, kendisinin de Felahiye ilçesinde görev yaptığını anlatan Yerlikaya şöyle devam etti:'Kayseri'de bugün itibarıyla 96 bin 610 düzenli göçmen bulunuyor'Milli menfaatler doğrultusunda kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden, insan haklarına, hukuka, medeniyet değerlerine uygun olarak düzensiz göç ile aralıksız mücadele ettiklerini dile getiren Yerlikaya, "Etmeye de devam edeceğiz. Kayseri'de bugün itibarıyla 96 bin 610 düzenli göçmen bulunuyor. Bunlardan 83 bini geçici koruma altındaki Suriyeliler. 6 bin 72'si ikamet izni olanlar, 7 bin 396'sı uluslararası koruma kapsamında olanlar. 1 Haziran 2023 - 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında ilimizde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 28 operasyon yapıldı. Bu operasyonlar sonucu 35 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Aynı dönemde 1918 düzensiz göçmen yakalandı. Kayseri Geri Gönderme Merkezi'nden 3 bin 613 düzensiz göçmen sınır dışı edildi, diğerlerinin sınır dışı işlemleri de devam ediyor" diye konuştu.'Irkçı vandallığa boyun eğmeyeceğiz'Bakan Yerlikaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/iyi-parti-lideri-dervisoglundan-kayseri-tepkisi-zoraki-misafirligin-sonuna-gelinmistir-1085474518.html

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, kayseri, açıklama