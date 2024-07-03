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İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan 'Kayseri' tepkisi: 'Zoraki misafirliğin sonuna gelinmiştir'
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan 'Kayseri' tepkisi: 'Zoraki misafirliğin sonuna gelinmiştir'
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Zoraki misafirliğin sonuna gelinmiştir. Sizleri buradan uyarıyorum. Çözüme direnmeyin." dedi. 03.07.2024, Sputnik Türkiye
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.Dervişoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan 'Kayseri' tepkisi: 'Zoraki misafirliğin sonuna gelinmiştir'

11:10 03.07.2024
© AA / Güven Yılmazdervişoğlu
dervişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© AA / Güven Yılmaz
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Ayrıntılar geliyor
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Zoraki misafirliğin sonuna gelinmiştir. Sizleri buradan uyarıyorum. Çözüme direnmeyin." dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Dervişoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Yangınlarla dolu bir haftaya başladık, öncelikle 2 Temmuz 1993 yılından beri sönmeyen bir yangın var. Madımak katliamı. Orada hayatını kaybeden 35 insanımızı bir kere daha rahmetle anıyorum. Cumhuriyet her bir vatandaşımızı milletimizin şerefli bir mensubu olarak eşitler. Dinimiz, mezhebimiz, kökenimiz ve rengimiz ne olursa olsun, milletine, devletine ve yasalara bağlı herkes kanun önünde eşittir. Bu bakımdan Madımak ta saldırıya uğrayan yalnız Alevi vatandaşlarımız değil, Cumhuriyetin bizatihi kendisidir. Bu elim olayın yıldönümünde, insanlarımızı katleden hain ve melun zihniyeti lanetliyor, benzer olayların bir daha yaşanmaması için, etnik, dini, mezhepsel ve yahut sınıfsal gerilim üzerinden siyaset yapmakta ısrar edenleri uyarıyor
Tarihten ders çıkarmaya davet ediyorum. Farklılıklarımız zenginliklerimizdir. Bizi ilgilendiren ayrılıklarımız değil, müştereklerimizdir. Bu cennet vatan hepimizindir ve öyle kalmaya da devam edecektir. Ayrıca iki gün sonra hain PKK terör örgütünün alçak saldırısıyla gerçekleşen Başbağlar Katliamının yıldönümü. Orada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, terörün her türlüsünü nefretle kınıyorum.
Zoraki misafirliğin sonuna gelinmiştir. Sizleri buradan uyarıyorum. Çözüme direnmeyin. Çözümsüzlüğü teşvik etmeyin. Kendi acziyetinizi, devlete mal etmeyin. İdeolojik hezeyanlarınızın ve mezhepçi saplantılarınızın yenilgisini Türk milletine mal etmeye çalışmayın.
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