https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/trump-yasli-ve-perisan-dedigi-rakibi-bidenin-baskanlik-yarisindan-cekilecegini-iddia-etti-1085511595.html
Trump, 'yaşlı ve perişan' dediği rakibi Biden'ın başkanlık yarışından çekileceğini iddia etti
Trump, 'yaşlı ve perişan' dediği rakibi Biden'ın başkanlık yarışından çekileceğini iddia etti
Sputnik Türkiye
ABD'de Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olan Donald Trump, canlı yayın tartışmasındaki performansını eleştirdiği rakibi Başkan Joe Biden'ın... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T11:10+0300
2024-07-04T11:10+0300
2024-07-04T11:10+0300
dünya
abd
amerika birleşik devletleri
donald trump
joe biden
kamala harris
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Donald Trump'ın, golf sahasında bir kişiyle, Biden'ın seçimlerden çekilmesi ve yerini yardımcısı Kamala Harris'in alması ihtimalini değerlendirdiği video sosyal medyada yayıldı.Biden'ın canlı yayın tartışmasındaki 'zayıf performansını' eleştiren Trump, kendisinin harika iş çıkardığını belirterek, rakibi Biden'ı 'yaşlı ve perişan' şeklinde niteledi.Trump, Biden'ın seçimden çekileceğini iddia ederek, "Yarışı bırakıyor, bu da geriye Kamala'nın kaldığı anlamına geliyor" dedi.Donald Trump, Başkan Yardımcısı Harris'in, daha 'iyi bir aday olacağını' savunmasına rağmen 'zavallı' olduğunu da söyledi.ABD Başkanı Biden, Trump ile yaptığı canlı yayın tartışmasında, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.Canlı yayın tartışmasının ardından Demokrat Parti yetkilileri ve destekçileri, Demokrat Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi gerektiğini düşünmeye başlamıştı.Parti içinde Harris'in, Biden'a kıyasla daha güçlü bir aday olabileceği ihtimali tartışılıyor.Demokrat Lloyd Doggett, Biden'a yarıştan çekilme çağrısında bulunan ilk Temsilciler Meclisi Üyesi olmuştu. Daha önceki seçimde Biden'ı destekleyen Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi James Clyburn ise Biden'ın seçimden çekilmesi halinde Harris'i destekleyeceğini söylemişti.Beyaz Saray ise Başkan Biden'ın başkanlık yarışından 'kesinlikle' çekilmeyeceğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/biden-trumpla-gecen-basarisiz-duellosundan-yurtdisi-seyahatlerini-sorumlu-tuttu-1085476204.html
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abd, amerika birleşik devletleri, donald trump, joe biden, kamala harris
abd, amerika birleşik devletleri, donald trump, joe biden, kamala harris
Trump, 'yaşlı ve perişan' dediği rakibi Biden'ın başkanlık yarışından çekileceğini iddia etti
ABD'de Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olan Donald Trump, canlı yayın tartışmasındaki performansını eleştirdiği rakibi Başkan Joe Biden'ın 'yarıştan çekileceğini' öne sürdü.
Donald Trump'ın, golf sahasında bir kişiyle, Biden'ın seçimlerden çekilmesi ve yerini yardımcısı Kamala Harris'in alması ihtimalini değerlendirdiği video sosyal medyada yayıldı.
Biden'ın canlı yayın tartışmasındaki 'zayıf performansını' eleştiren Trump, kendisinin harika iş çıkardığını belirterek, rakibi Biden'ı 'yaşlı ve perişan' şeklinde niteledi.
Trump, Biden'ın seçimden çekileceğini iddia ederek, "Yarışı bırakıyor, bu da geriye Kamala'nın kaldığı anlamına geliyor" dedi.
Donald Trump, Başkan Yardımcısı Harris'in, daha 'iyi bir aday olacağını' savunmasına rağmen 'zavallı' olduğunu da söyledi.
ABD Başkanı Biden, Trump ile yaptığı canlı yayın tartışmasında, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.
Canlı yayın tartışmasının ardından Demokrat Parti yetkilileri ve destekçileri, Demokrat Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi gerektiğini düşünmeye başlamıştı.
Parti içinde Harris'in, Biden'a kıyasla daha güçlü bir aday olabileceği ihtimali tartışılıyor.
Demokrat Lloyd Doggett, Biden'a yarıştan çekilme çağrısında bulunan ilk Temsilciler Meclisi Üyesi olmuştu. Daha önceki seçimde Biden'ı destekleyen Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi James Clyburn ise Biden'ın seçimden çekilmesi halinde Harris'i destekleyeceğini söylemişti.
Beyaz Saray ise Başkan Biden'ın başkanlık yarışından 'kesinlikle' çekilmeyeceğini bildirmişti.