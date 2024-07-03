https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/biden-trumpla-gecen-basarisiz-duellosundan-yurtdisi-seyahatlerini-sorumlu-tuttu-1085476204.html

Biden, Trump’la geçen başarısız düellosundan yurtdışı seyahatlerini sorumlu tuttu

Biden, Trump’la geçen başarısız düellosundan yurtdışı seyahatlerini sorumlu tuttu

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump ile gerçekleştirdiği TV düellosundaki başarısızlığından yaklaşık 2 hafta önce gerçekleştirdiği yurt dışı seyahatlerini... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T11:45+0300

2024-07-03T11:45+0300

2024-07-03T11:45+0300

dünya

joe biden

donald trump

abd başkanlık seçimleri

düello

washington

beyaz saray

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Biden’ın Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump ile geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği televizyon tartışmasındaki performansına yönelik eleştiriler devam ederken, Virginia eyaletinin McLean bölgesindeki bir seçim kampanyası etkinliğinde konuşan Biden, Trump’la karşılaşmasının “iyi gitmediğini” itiraf etti.“En iyi gecem değildi” diyen Biden, performansıyla ilgili değerlendirmesini, “Ama gerçek şu ki çok zekice davranmadım. Tartışmadan önce yaklaşık 100 saat diliminden geçerek birkaç kez dünyayı gezmeye karar verdim. Çalışanlarımı dinlemedim, geri döndüm ve neredeyse sahnede uyuyordum. Bu bir mazeret değil ama bir açıklama” diye sürdürdü.Biden, 5- 9 Haziran’da Fransa’ya, 13-15 Haziran'daki G7 Liderler Zirvesi için İtalya’ya resmi ziyaret gerçekleştirmişti.ABD başkanı daha sonra 15 Haziran'da Los Angeles'ta seçim için bağış toplama etkinliğine katılmış, ertesi gün ise Washington'a geçmişti.Biden, Camp David'deki başkanlık konutunda 6 gün boyunca 27 Haziran’da yapılacak TV düellosuna hazırlanmıştı.Beyaz Saray yetkilileri, Biden'ın tartışma sırasındaki performansındaki aksaklıkların soğuk algınlığından kaynaklandığını ileri sürmüştü.Biden’ın performansı tartışmalara neden olmuştuABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan adayı Donald Trump, Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde seçmenleri kendilerine oy vermeye ikna etmek üzere TV düellosu gerçekleştirmişti.Canlı yayınlanan ve 90 dakika süren program boyunca Biden’ın zaman zaman dikkatini toparlayamaması ve bazı noktalarda söylediklerinin anlaşılmaması demokratlar arasında endişeye yol açmıştı.İkili arasında gerçekleşen münazara, 81 yaşındaki Biden’ın yaşı ve bilişsel yetenekleri nedeniyle başkanlığa uygun olmadığı tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.Donald Trump tartışma sonrası Virginia’da gerçekleştirdiği seçim mitinginde yaptığı konuşmada, "Sahtekar Joe Biden, tüm haftayı Camp David başkanlık konutunda dinlenerek ve dersine çalışarak geçirmesine rağmen, ne yaptığını bile bilmiyordu" şeklinde konuşmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/bidenin-esi-konustu-basarisini-90-dakikalik-duelloya-gore-degerlendirmeyin-1085372520.html

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