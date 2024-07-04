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'Sibergöz-49' operasyonlarında 110 şüpheli yakalandı: İşlem hacmi 3 milyar 750 milyon lira
'Sibergöz-49' operasyonlarında 110 şüpheli yakalandı: İşlem hacmi 3 milyar 750 milyon lira
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde "nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik düzenlenen... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T09:07+0300
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türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
şans oyunları
gözaltı
şüpheli
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 29 ilde '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarına yönelik 'Sibergöz-49' operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.Operasyonlarda, hesaplarında 3 milyar 750 milyon lira işlem hacmi bulunan 110 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Siber vatanda sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" ifadesini kullandı.Operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Ankara, Samsun, Sakarya ve Diyarbakır merkezli İstanbul, Malatya, Balıkesir, Antalya, Mersin, Konya, Artvin, Düzce, Kırklareli, İzmir, Adana, Batman, Bursa, Gaziantep, Giresun, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere 29 ilde düzenlendiğini anlatan Yerlikaya, emniyet güçlerini tebrik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/45-ilde-ortak-operasyonu-yerlikaya-duyurdu--yuzlerce-kilo-uyusturucu-ele-gecirildi-1085468699.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, şans oyunları, gözaltı, şüpheli
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, şans oyunları, gözaltı, şüpheli

'Sibergöz-49' operasyonlarında 110 şüpheli yakalandı: İşlem hacmi 3 milyar 750 milyon lira

09:07 04.07.2024
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© AA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde "nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik düzenlenen "Sibergöz-49" operasyonlarında 110 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 29 ilde '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarına yönelik 'Sibergöz-49' operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.
Operasyonlarda, hesaplarında 3 milyar 750 milyon lira işlem hacmi bulunan 110 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Siber vatanda sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" ifadesini kullandı.
Operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Ankara, Samsun, Sakarya ve Diyarbakır merkezli İstanbul, Malatya, Balıkesir, Antalya, Mersin, Konya, Artvin, Düzce, Kırklareli, İzmir, Adana, Batman, Bursa, Gaziantep, Giresun, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere 29 ilde düzenlendiğini anlatan Yerlikaya, emniyet güçlerini tebrik etti.
operasyon, Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
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