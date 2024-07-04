https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/memur-maasiyla-degisen-ucretler-belli-oldu-en-dusuk-emekli-maasi-ne-olacak-ne-zaman-aciklanacak-1085504617.html

Memur maaşıyla değişen ücretler belli oldu: En düşük emekli maaşı ne olacak? Ne zaman açıklanacak?

Memur maaşıyla değişen ücretler belli oldu: En düşük emekli maaşı ne olacak? Ne zaman açıklanacak?

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı ve milyonlarca memur ile emeklinin maaş zamları netleşti. Peki, en düşük emekli... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T08:07+0300

2024-07-04T08:07+0300

2024-07-04T08:13+0300

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

en düşük seviye

memur

maaş

memur maaşı

ekonomi

refah payı

uzman yorumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073951664_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b97ff057a90a10deec0613eff8b97f73.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Bu verilere göre, milyonlarca memur ve emeklinin maaş zam oranları belirlendi. SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24.73, memur ve memur emeklileri ise yüzde 19.31 oranında zam alacak. Milyonlarca memur ve emekli için merakla beklenen zam oranlarının açıklanmasıyla, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına dair tartışmalar da başladı.Ayrıca, en düşük emekli maaşı için 3 formül gündemde. Peki, hangi formül öne çıkıyor? En düşük emekli maaşı 2024 yılı için ne olacak, en düşük emekli maaşı ne zaman açıklanacak?3 formül masadaSosyal güvenlik uzmanları, en düşük emekli maaşı için üç farklı formül üzerinde duruyor. Mynet'in haberine göre, bu formüllerden ilki, tüm kök maaşların 10 bin TL taban aylığa eşitlenmesi ve ardından yüzde 24.73’lük TÜFE verisiyle 12 bin 472 TL’ye çıkarılması. İkinci formüle göre, 10 bin TL’lik taban maaş yıl sonu hedef enflasyonu olan yüzde 38 oranında zamlanarak 13 bin 800 TL’ye yükseltilecek. Üçüncü formül ise 10 bin TL’lik taban maaşın 12 bin 500 TL veya 15 bin TL’ye yükseltilmesi yönünde.Zam oranları ve güncel maaşlarSSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 24.73 oranında enflasyon farkı ortaya çıkarken, memur ve memur emeklileri içinse toplu sözleşme devreye girerek yüzde 19.31 zam uygulanacak. Örneğin, SSK 2000 öncesi 11 bin 367 lira maaş alan bir emeklinin yeni zamlı maaşı 14 bin 178 liraya yükselirken, Bağ-Kur’lu bir emeklinin maaşı 10 bin 178 liradan 12 bin 695 liraya çıkacak.Düzenleme i̇çin 17 temmuz tarihi öne çıkıyorDüzenlemenin 17 Temmuz’a kadar Meclis’e gelerek yasalaşması gerektiğine dikkat çeken SGK Uzmanı Emin Yılmaz, bu tarihe kadar müdahale yapılmazsa emeklilerin Temmuz maaşlarının peşin yatacağı için herhangi bir düzenlemeden yararlanamayacaklarını belirtiyor. Hükümet kanadından bu hafta veya önümüzdeki hafta bir açıklama bekleniyor.En düşük emekli maaşı şu anda 10 bin TL seviyesinde bulunuyor. Emekliler, kök aylıklarına gelen enflasyon farkı kadar zam alacaklar. Peki, 10 bin TL olan en düşük emekli aylığı için bir düzenleme yapılacak mı?‘Sıfır zam’ tehli̇kesi̇Memur maaşıyla değişen ödemeler ve ücretler hangileri?Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, Milliyet'e konuyla ilgili yaptığı açıklamada, memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenen birçok ücretin, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile değiştiğini belirtti.Yeni zamlar sadece memur ve emeklileri değil, bedelli askerlik ücreti, kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım yardımı gibi kalemleri de etkiledi. Memur maaşlarının belirlenmesiyle birlikte, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım yardımı gibi birçok kalemde de artışlar olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, refah payına kapıları kapatsa da, emeklilerin beklentileri devam ediyor.İşte değişen ödeme ve ücretler:Refah payı beklentileriKurtuluş, “Bu hesaplar memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 19.31 oranı üzerinden yapılmıştır. Refah payı eklemesi olması halinde bu rakamlar daha da yükselecektir. En düşük emekli maaşı, Meclis kararı ile belirlenebilir ve bu konuda yasal bir düzenleme gereklidir. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamalarında refah payı artışının gündemde olmadığı belirtilse de, toplumdaki yoğun beklentinin göz önünde bulundurulacağını ve bir miktar refah payı artışı yapılacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:Kök maaş ve zam oranları

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/meteoroloji-kuvvetli-saganak-geliyor-dedi-valilik-alarma-gecti-ani-sel-uyarisi-yayinlandi-1085503912.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

maaş farkı ne zaman yatacak, en düşük memur maaşı ne kadar oldu, en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak, ssk emeklileri maaş zammı 2024, bağkur emeklileri maaş zammı 2024, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak, emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, temmuz zammı, temmuz ayı memur zammı, temmuz ayı emekli zammı, uzman yorumu