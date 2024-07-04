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Meteoroloji 'Kuvvetli sağanak geliyor' dedi: Valilik alarma geçti, ani sel uyarısı yayınlandı
Meteoroloji 'Kuvvetli sağanak geliyor' dedi: Valilik alarma geçti, ani sel uyarısı yayınlandı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde il il hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul ve Ankara dahil pek çok büyükşehir sağanak ve fırtınaya teslim... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T07:31+0300
2024-07-04T08:14+0300
sağanak
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sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, perşembe günü öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneyi, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde de kuvvetli yağış bekleniyor.4 Temmuz hava durumu değerlendirmesine göre Türkiye Geneli Hava DurumuMeteoroloji tahminlerine göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Kuzey Ege, İç Ege'nin güney kesimleri, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatı ve güneydoğu kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü öğle saatlerinden sonra ise Marmara'nın güneyi, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.Ankara Valiliği'nden Kritik UyarıAnkara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı ve iç kesimlerde (2-5 derece) azalması, yurdun doğu kesimlerinde (3-5 derece) artması bekleniyor.RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Marmara ve bu akşam saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeyinde kuzey ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; yarın İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Meteoroloji uyardıÖğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, İç Ege ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bugün hava nasıl olacak?İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 4 Temmuz hava durumuMARMARAÖğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EGEÖğle saatlerinden sonra Ege'nin kuzey kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AKDENİZÖğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile bu akşam saatlerinde Adana'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.İÇ ANADOLUGüney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BATI KARADENİZÖğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZYer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin dışında Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji 'Kuvvetli sağanak geliyor' dedi: Valilik alarma geçti, ani sel uyarısı yayınlandı

07:31 04.07.2024 (güncellendi: 08:14 04.07.2024)
© İHA / HANIM TÜRKAntalya'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu esnasında çakan şimşekler kenti aydınlattı. O anlar cep telefonları kameralarına yansıdı.
Antalya'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu esnasında çakan şimşekler kenti aydınlattı. O anlar cep telefonları kameralarına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© İHA / HANIM TÜRK
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde il il hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul ve Ankara dahil pek çok büyükşehir sağanak ve fırtınaya teslim olacak. Valilik, Ankara için ise ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı uyarısı yaptı. Peki, bugün hava nasıl olacak? 4 Temmuz hava durumu ne?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, perşembe günü öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneyi, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde de kuvvetli yağış bekleniyor.
4 Temmuz hava durumu değerlendirmesine göre

Türkiye Geneli Hava Durumu

Meteoroloji tahminlerine göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Kuzey Ege, İç Ege'nin güney kesimleri, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatı ve güneydoğu kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü öğle saatlerinden sonra ise Marmara'nın güneyi, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Ankara Valiliği'nden Kritik Uyarı

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı ve iç kesimlerde (2-5 derece) azalması, yurdun doğu kesimlerinde (3-5 derece) artması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Marmara ve bu akşam saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeyinde kuzey ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; yarın İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı

Öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, İç Ege ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 4 Temmuz hava durumu

İstanbul: Yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
Ankara: Kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlı.
İzmir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı.
MARMARA
Öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 19°C, 31°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C, 31°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 20°C, 31°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 24°C, 32°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Öğle saatlerinden sonra Ege'nin kuzey kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 21°C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 23°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra merkez dahil olmak üzere yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 16°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile bu akşam saatlerinde Adana'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Adana'nın kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 26°C, 30°C
Öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 24°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 18°C, 30°C
Öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 16°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 15°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 20°C, 31°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 22°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin dışında Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 21°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 17°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 22°C, 30°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 28°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 9°C, 27°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 21°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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