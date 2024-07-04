https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/meteoroloji-kuvvetli-saganak-geliyor-dedi-valilik-alarma-gecti-ani-sel-uyarisi-yayinlandi-1085503912.html

Meteoroloji 'Kuvvetli sağanak geliyor' dedi: Valilik alarma geçti, ani sel uyarısı yayınlandı

Meteoroloji 'Kuvvetli sağanak geliyor' dedi: Valilik alarma geçti, ani sel uyarısı yayınlandı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde il il hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul ve Ankara dahil pek çok büyükşehir sağanak ve fırtınaya teslim... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T07:31+0300

2024-07-04T07:31+0300

2024-07-04T08:14+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, perşembe günü öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneyi, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde de kuvvetli yağış bekleniyor.4 Temmuz hava durumu değerlendirmesine göre Türkiye Geneli Hava DurumuMeteoroloji tahminlerine göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Kuzey Ege, İç Ege'nin güney kesimleri, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatı ve güneydoğu kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü öğle saatlerinden sonra ise Marmara'nın güneyi, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.Ankara Valiliği'nden Kritik UyarıAnkara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı ve iç kesimlerde (2-5 derece) azalması, yurdun doğu kesimlerinde (3-5 derece) artması bekleniyor.RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Marmara ve bu akşam saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeyinde kuzey ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; yarın İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Meteoroloji uyardıÖğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, İç Ege ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bugün hava nasıl olacak?İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 4 Temmuz hava durumuMARMARAÖğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EGEÖğle saatlerinden sonra Ege'nin kuzey kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AKDENİZÖğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile bu akşam saatlerinde Adana'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.İÇ ANADOLUGüney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BATI KARADENİZÖğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZYer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin dışında Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/memur-maasiyla-degisen-ucretler-belli-oldu-en-dusuk-emekli-maasi-ne-olacak-ne-zaman-aciklanacak-1085504617.html

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