https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/macaristanin-ucmye-taraf-olmaktan-cekilmeyi-planladigi-iddia-edildi-1085523479.html
Macaristan'ın UCM'ye taraf olmaktan çekilmeyi planladığı iddia edildi
Macaristan'ın UCM'ye taraf olmaktan çekilmeyi planladığı iddia edildi
Sputnik Türkiye
Macaristan basını, Başbakan Viktor Orban'ın, ‘Putin kararı’ sonrası 3 bakanına "Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taraf olmaktan çekilme durumunda ne tür... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T15:23+0300
2024-07-04T15:23+0300
2024-07-04T15:23+0300
dünya
ucm
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
macaristan
viktor orban
vladimir putin
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Ülkenin en çok okunan haber portallarından 24.HU'nun haberinde, Başbakan Orban'ın, UCM'nin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı çıkarılması başvurusunda bulunduğu 20 Mayıs'tan iki gün sonra yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında 3 bakana talimat verdiği belirtildi.Mahkemenin daha önce de Putin hakkında benzer karar aldığı ifade edilen haberde, bu kararın, Putin'in Macaristan'ı ziyaret etmesi durumunda yöneticileri düşündüren bir konu olduğu aktarıldı.Haberde Orban'ın, bakanlardan "Macaristan'ın UCM'ye taraf olmaktan çekilmesi durumunda karşılaşabileceği sorunların araştırılmasını" istediği kaydedildi.UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında "savaş suçu" gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, UCM’nin kararına ilişkin açıklamasında, meselenin formüle edilmesini rezalet ve kabul edilemez olarak bulduklarını kaydeden Peskov, “Rusya bazı devletler gibi bu mahkemenin yargı yetkisini tanımamaktadır. Bu nedenle, bu türden herhangi bir karar hukuk açısından Rusya Federasyonu için geçersizdir” demişti.Haberde, Macaristan'ın çekilme yönünde adım atması halinde Avrupa Birliği (AB) içinde mahkemeye taraf olmayan tek ülke olacağına işaret edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/rusyanin-tanimadigi-uluslararasi-ceza-mahkemesi-soygu-ve-gerasimov-icin-yakalama-karari-cikardi-1085206047.html
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ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), macaristan, viktor orban, vladimir putin
ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), macaristan, viktor orban, vladimir putin
Macaristan'ın UCM'ye taraf olmaktan çekilmeyi planladığı iddia edildi
Macaristan basını, Başbakan Viktor Orban'ın, ‘Putin kararı’ sonrası 3 bakanına "Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taraf olmaktan çekilme durumunda ne tür sonuçlarla karşılaşılabileceğinin araştırılması" talimatını verdiğini iddia etti.
Ülkenin en çok okunan haber portallarından 24.HU'nun haberinde, Başbakan Orban'ın, UCM'nin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı çıkarılması başvurusunda bulunduğu 20 Mayıs'tan iki gün sonra yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında 3 bakana talimat verdiği belirtildi.
Mahkemenin daha önce de Putin hakkında benzer karar aldığı ifade edilen haberde, bu kararın, Putin'in Macaristan'ı ziyaret etmesi durumunda yöneticileri düşündüren bir konu olduğu aktarıldı.
Haberde Orban'ın, bakanlardan "Macaristan'ın UCM'ye taraf olmaktan çekilmesi durumunda karşılaşabileceği sorunların araştırılmasını" istediği kaydedildi.
UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında "savaş suçu" gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, UCM’nin kararına ilişkin açıklamasında, meselenin formüle edilmesini rezalet ve kabul edilemez olarak bulduklarını kaydeden Peskov, “Rusya bazı devletler gibi bu mahkemenin yargı yetkisini tanımamaktadır. Bu nedenle, bu türden herhangi bir karar hukuk açısından Rusya Federasyonu için geçersizdir” demişti.
Haberde, Macaristan'ın çekilme yönünde adım atması halinde Avrupa Birliği (AB) içinde mahkemeye taraf olmayan tek ülke olacağına işaret edildi.