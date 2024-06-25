https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/rusyanin-tanimadigi-uluslararasi-ceza-mahkemesi-soygu-ve-gerasimov-icin-yakalama-karari-cikardi-1085206047.html
Rusya’nın tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi, Şoygu ve Gerasimov için yakalama kararı çıkardı
Rusya’nın tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi, Şoygu ve Gerasimov için yakalama kararı çıkardı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Ön Yargılama Dairesi, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Genelkurmay... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T14:40+0300
2024-06-25T14:40+0300
2024-06-25T15:51+0300
dünya
ukrayna krizi
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
rusya
sergey şoygu
valeriy gerasimov
yakalama kararı
vladimir putin
dmitriy peskov
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UCM’den yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’daki durum bağlamında, Şoygu ve Gerasimov hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.Açıklamada, Şoygu ve Gerasimov’un en az 10 Ekim 2022 ilâ 9 Mayıs 2023 tarihleri arasında uluslararası suçlar işlediği tahmin edildiği belirtildi.UCM, 17 Mart’ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukraynalı çocukları Rusya’ya kaçırarak savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, UCM’nin kararına ilişkin açıklamasında, meselenin formüle edilmesini rezalet ve kabul edilemez olarak bulduklarını kaydetmişti. Peskov, “Rusya bazı devletler gibi bu mahkemenin yargı yetkisini tanımamaktadır. Bu nedenle, bu türden herhangi bir karar hukuk açısından Rusya Federasyonu için geçersizdir” demişti.Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/zelenskiyin-danismani-kirimda-bariscil-bir-yasama-dair-hicbir-isaret-bulunamaz-1085204841.html
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ukrayna krizi, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), rusya, sergey şoygu, valeriy gerasimov, yakalama kararı, vladimir putin, dmitriy peskov
ukrayna krizi, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), rusya, sergey şoygu, valeriy gerasimov, yakalama kararı, vladimir putin, dmitriy peskov
Rusya’nın tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi, Şoygu ve Gerasimov için yakalama kararı çıkardı
14:40 25.06.2024 (güncellendi: 15:51 25.06.2024)
Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Ön Yargılama Dairesi, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.
UCM’den yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’daki durum bağlamında, Şoygu ve Gerasimov hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
Açıklamada, Şoygu ve Gerasimov’un en az 10 Ekim 2022 ilâ 9 Mayıs 2023 tarihleri arasında uluslararası suçlar işlediği tahmin edildiği belirtildi.
UCM, 17 Mart’ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukraynalı çocukları Rusya’ya kaçırarak savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, UCM’nin kararına ilişkin açıklamasında, meselenin formüle edilmesini rezalet ve kabul edilemez olarak bulduklarını kaydetmişti. Peskov, “Rusya bazı devletler gibi bu mahkemenin yargı yetkisini tanımamaktadır. Bu nedenle, bu türden herhangi bir karar hukuk açısından Rusya Federasyonu için geçersizdir” demişti.
Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.