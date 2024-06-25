https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/rusyanin-tanimadigi-uluslararasi-ceza-mahkemesi-soygu-ve-gerasimov-icin-yakalama-karari-cikardi-1085206047.html

Rusya’nın tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi, Şoygu ve Gerasimov için yakalama kararı çıkardı

Rusya’nın tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi, Şoygu ve Gerasimov için yakalama kararı çıkardı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Ön Yargılama Dairesi, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Genelkurmay... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T14:40+0300

2024-06-25T14:40+0300

2024-06-25T15:51+0300

dünya

ukrayna krizi

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

rusya

sergey şoygu

valeriy gerasimov

yakalama kararı

vladimir putin

dmitriy peskov

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UCM’den yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’daki durum bağlamında, Şoygu ve Gerasimov hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.Açıklamada, Şoygu ve Gerasimov’un en az 10 Ekim 2022 ilâ 9 Mayıs 2023 tarihleri arasında uluslararası suçlar işlediği tahmin edildiği belirtildi.UCM, 17 Mart’ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukraynalı çocukları Rusya’ya kaçırarak savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, UCM’nin kararına ilişkin açıklamasında, meselenin formüle edilmesini rezalet ve kabul edilemez olarak bulduklarını kaydetmişti. Peskov, “Rusya bazı devletler gibi bu mahkemenin yargı yetkisini tanımamaktadır. Bu nedenle, bu türden herhangi bir karar hukuk açısından Rusya Federasyonu için geçersizdir” demişti.Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/zelenskiyin-danismani-kirimda-bariscil-bir-yasama-dair-hicbir-isaret-bulunamaz-1085204841.html

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ukrayna krizi, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), rusya, sergey şoygu, valeriy gerasimov, yakalama kararı, vladimir putin, dmitriy peskov