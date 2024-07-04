https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/ismail-saymazdan-dikkat-ceken-iddia-fahrettin-kocanin-gorevden-alinma-nedenini-ogrendim-1085505262.html
İsmail Saymaz'dan dikkat çeken iddia: 'Fahrettin Koca'nın görevden alınma nedenini öğrendim'
İsmail Saymaz'dan dikkat çeken iddia: 'Fahrettin Koca'nın görevden alınma nedenini öğrendim'
Sputnik Türkiye
Gazeteci İsmail Saymaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın görevden alınma nedenleri hakkında kulis bilgisi aldığını duyurarak dikkat çeken bir açıklamada... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T08:27+0300
2024-07-04T08:27+0300
2024-07-04T08:27+0300
ismail saymaz
politika
kemal memişoğlu
istifa
resmi gazete
sağlık bakanı
sağlık bakanlığı
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İsmail Saymaz, Halk TV'de sunduğu Gündem Özel programında, Koca'nın görevden alınmasının ardındaki nedenleri detaylandırdı. Saymaz'ın iddiasına göre, Koca'nın görevden alınmasının ardında 'AK Parti içindeki rant hesaplaşmaları' yatıyor.Birinci gerekçe: 'Şehir hastaneleri yatırımları'Saymaz, ilk gerekçeyi şöyle açıkladı:İkinci gerekçe: 'Mülakat sistemi'Saymaz, ikinci gerekçe olarak Koca döneminde mülakat ile personel alımının engellenmesini işaret etti:Resmi Gazete’den duyurulmuştu2 Temmuz tarihli Resmi Gazete ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki görevden alınmıştı. Özhaseki, sağlık sorunları nedeniyle görevden alındığını belirtirken, Koca'nın görevden alınma nedeni merak konusu olmuştu.Koca’nın veda konuşmasıSaymaz, Koca'nın görevden ayrılırken yaptığı konuşmada bu nedenlerden birine değindiğini ve veda ettiğini belirtti, "Fahrettin Koca, gidiş konuşmasında mülakatla partiden adam alımına engel olunmasını vurguladı ve vedalaşarak ayrıldı" dedi.
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fahrettin koca neden istifa etti, kemal memişoğlu kimdir
fahrettin koca neden istifa etti, kemal memişoğlu kimdir
İsmail Saymaz'dan dikkat çeken iddia: 'Fahrettin Koca'nın görevden alınma nedenini öğrendim'
Gazeteci İsmail Saymaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın görevden alınma nedenleri hakkında kulis bilgisi aldığını duyurarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Saymaz, Koca'nın yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerden edindiği bilgilere dayanarak, iki ana gerekçeyi öne çıkardı.
İsmail Saymaz, Halk TV'de sunduğu Gündem Özel programında, Koca'nın görevden alınmasının ardındaki nedenleri detaylandırdı. Saymaz'ın iddiasına göre, Koca'nın görevden alınmasının ardında 'AK Parti içindeki rant hesaplaşmaları' yatıyor.
Birinci gerekçe: 'Şehir hastaneleri yatırımları'
Saymaz, ilk gerekçeyi şöyle açıkladı:
"Koca’nın yakınları, şehir hastaneleri için müteahhitlere aktarılan paraların kamuda kalması ve yatırımların Sağlık Bakanlığı bütçesi ile yapılmasının müteahhitleri rahatsız ettiğini belirtti. Bu durum, hükümet üzerinde etki sahibi müteahhitlerin tepkisini çekti. AKP'yi ayakta tutan en önemli kalemlerden biri inşaat sektörü ve müteahhitlerin bu sektöre erişiminin engellenmesi, Koca'nın görevden alınmasının nedenlerinden biri olarak görülüyor."
İkinci gerekçe: 'Mülakat sistemi'
Saymaz, ikinci gerekçe olarak Koca döneminde mülakat ile personel alımının engellenmesini işaret etti:
"Koca'nın döneminde herkesin KPSS puanı ile alındığı ve teşkilatların içeriye adam sokamadığı söyleniyor. Bu durum, AKP'nin en önemli iki hastalığından biri olan adam kayırmacılığı engelledi."
Resmi Gazete’den duyurulmuştu
2 Temmuz tarihli Resmi Gazete ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki görevden alınmıştı. Özhaseki, sağlık sorunları nedeniyle görevden alındığını belirtirken, Koca'nın görevden alınma nedeni merak konusu olmuştu.
Saymaz, Koca'nın görevden ayrılırken yaptığı konuşmada bu nedenlerden birine değindiğini ve veda ettiğini belirtti, "Fahrettin Koca, gidiş konuşmasında mülakatla partiden adam alımına engel olunmasını vurguladı ve vedalaşarak ayrıldı" dedi.