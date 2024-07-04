https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/ismail-saymazdan-dikkat-ceken-iddia-fahrettin-kocanin-gorevden-alinma-nedenini-ogrendim-1085505262.html

İsmail Saymaz'dan dikkat çeken iddia: 'Fahrettin Koca'nın görevden alınma nedenini öğrendim'

İsmail Saymaz'dan dikkat çeken iddia: 'Fahrettin Koca'nın görevden alınma nedenini öğrendim'

Sputnik Türkiye

Gazeteci İsmail Saymaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın görevden alınma nedenleri hakkında kulis bilgisi aldığını duyurarak dikkat çeken bir açıklamada... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T08:27+0300

2024-07-04T08:27+0300

2024-07-04T08:27+0300

ismail saymaz

politika

kemal memişoğlu

istifa

resmi gazete

sağlık bakanı

sağlık bakanlığı

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İsmail Saymaz, Halk TV'de sunduğu Gündem Özel programında, Koca'nın görevden alınmasının ardındaki nedenleri detaylandırdı. Saymaz'ın iddiasına göre, Koca'nın görevden alınmasının ardında 'AK Parti içindeki rant hesaplaşmaları' yatıyor.Birinci gerekçe: 'Şehir hastaneleri yatırımları'Saymaz, ilk gerekçeyi şöyle açıkladı:İkinci gerekçe: 'Mülakat sistemi'Saymaz, ikinci gerekçe olarak Koca döneminde mülakat ile personel alımının engellenmesini işaret etti:Resmi Gazete’den duyurulmuştu2 Temmuz tarihli Resmi Gazete ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki görevden alınmıştı. Özhaseki, sağlık sorunları nedeniyle görevden alındığını belirtirken, Koca'nın görevden alınma nedeni merak konusu olmuştu.Koca’nın veda konuşmasıSaymaz, Koca'nın görevden ayrılırken yaptığı konuşmada bu nedenlerden birine değindiğini ve veda ettiğini belirtti, "Fahrettin Koca, gidiş konuşmasında mülakatla partiden adam alımına engel olunmasını vurguladı ve vedalaşarak ayrıldı" dedi.

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fahrettin koca neden istifa etti, kemal memişoğlu kimdir