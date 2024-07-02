https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/prof-dr-kemal-memisoglu-kimdir-kemal-memisoglu-nereli-kemal-memisoglu-biyografi-kac-yasinda-1085423328.html
Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kimdir?
Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kimdir?
Sputnik Türkiye
Fahrettin Koca'nın yerine Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu'nu atadı. Memişoğlu, yaklaşık 8 yıldır İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görev yapıyordu. 'Kemal... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T07:08+0300
2024-07-02T07:08+0300
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türkiye
kemal memişoğlu
sağlık
sağlık bakanı
dünya sağlık örgütü (dsö)
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atama
fahrettin koca
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Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin önde gelen genel cerrahi uzmanlarından biridir. Kemal Memişoğlu nereli?1966 yılında Trabzon’da doğan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu aslen Rizeli.Memişoğlu, tıp eğitimini 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 1995 yılında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanlığı'nı alarak meslek hayatına başladı.Erken kariyeri ve yurt dışı deneyimleri1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon Ünitesi'nde çalışarak uluslararası alanda deneyim kazandı.Akademik ve i̇dari görevleri2000-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda Başasistanlık yapan Memişoğlu, 2002 yılı sonunda PTT Hastanesi’ne Başhekim olarak atandı. 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevini başarıyla yürüttü.2012 yılında İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atanan Memişoğlu, Mayıs 2014 – Ekim 2016 tarihleri arasında aynı birliğin Genel Sekreterlik görevini üstlendi.İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü dönemi06 Ekim 2016 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak atanan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, genel cerrahi dalında 2008 yılında doçent, 2016 yılında ise profesör unvanlarını almıştır. Memişoğlu, ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel yayını ile tıp dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur.Özel hayatıProf. Dr. Kemal Memişoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır. Kariyeri boyunca hem akademik hem de idari görevlerde önemli başarılar elde eden Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık sektöründe önemli bir yere sahiptir.
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kemal memişoğlu kimdir? kemal memişoğlu nereli, kemal memişoğlu biyografi, kemal memişoğlu kaç yaşında, kemal memişoğlu aslen nereli, kemal memişoğlu twitter, kemal memişoğlu babası, kemal memişoğlu görevden alındı, kemal memişoğlu hangi partiden
Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kimdir?
07:08 02.07.2024 (güncellendi: 07:09 02.07.2024)
Fahrettin Koca'nın yerine Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu'nu atadı. Memişoğlu, yaklaşık 8 yıldır İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görev yapıyordu. 'Kemal Memişoğlu kimdir, Kemal Memişoğlu nereli, Kemal Memişoğlu aslen nereli' gibi sorular da gündeme geldi.
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin önde gelen genel cerrahi uzmanlarından biridir.
1966 yılında Trabzon’da doğan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu aslen Rizeli.
Memişoğlu, tıp eğitimini 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 1995 yılında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanlığı'nı alarak meslek hayatına başladı.
Erken kariyeri ve yurt dışı deneyimleri
1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon Ünitesi'nde çalışarak uluslararası alanda deneyim kazandı.
Akademik ve i̇dari görevleri
2000-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda Başasistanlık yapan Memişoğlu, 2002 yılı sonunda PTT Hastanesi’ne Başhekim olarak atandı. 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevini başarıyla yürüttü.
2012 yılında İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atanan Memişoğlu, Mayıs 2014 – Ekim 2016 tarihleri arasında aynı birliğin Genel Sekreterlik görevini üstlendi.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü dönemi
06 Ekim 2016 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak atanan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, genel cerrahi dalında 2008 yılında doçent, 2016 yılında ise profesör unvanlarını almıştır. Memişoğlu, ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel yayını ile tıp dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur.
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır. Kariyeri boyunca hem akademik hem de idari görevlerde önemli başarılar elde eden Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık sektöründe önemli bir yere sahiptir.