https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/galatasaray-mertens-kararini-verdi-maasi-ne-kadar-oldu-1085503529.html
Galatasaray Mertens kararını verdi: Maaşı ne kadar oldu?
Galatasaray Mertens kararını verdi: Maaşı ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Sarı-kırmızılı ekip, sözleşmesi sona eren yıldız orta saha oyuncusu Dries Mertens ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Mertens'in maaşı ne kadar oldu?.. 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T07:07+0300
2024-07-04T07:07+0300
2024-07-04T07:30+0300
spor
galatasaray
galatasaray sk
dries mertens
futbol
maç
transfer
sözleşme
ücret
maaş
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Galatasaray, Belçikalı yıldız Dries Mertens ile 1 yıllık sözleşme uzatıldığını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:"Profesyonel futbolcumuz Dries Mertens'in sözleşmesi 2024-2025 sezonu için uzatılmıştır.Buna göre futbolcuya net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/hakkinda-sorusturma-acilan-merih-demiraldan-paylasim-yuksel-turk-1085500100.html
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galatasaray, galatasaray sk, dries mertens, futbol, maç, transfer, sözleşme, ücret, maaş
galatasaray, galatasaray sk, dries mertens, futbol, maç, transfer, sözleşme, ücret, maaş
Galatasaray Mertens kararını verdi: Maaşı ne kadar oldu?
07:07 04.07.2024 (güncellendi: 07:30 04.07.2024)
Sarı-kırmızılı ekip, sözleşmesi sona eren yıldız orta saha oyuncusu Dries Mertens ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Mertens'in maaşı ne kadar oldu? Sözleşmesi ne zaman bitiyor?
Galatasaray, Belçikalı yıldız Dries Mertens ile 1 yıllık sözleşme uzatıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Dries Mertens'in sözleşmesi 2024-2025 sezonu için uzatılmıştır.
Buna göre futbolcuya net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."