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Galatasaray Mertens kararını verdi: Maaşı ne kadar oldu?
Galatasaray Mertens kararını verdi: Maaşı ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Sarı-kırmızılı ekip, sözleşmesi sona eren yıldız orta saha oyuncusu Dries Mertens ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Mertens'in maaşı ne kadar oldu?.. 04.07.2024, Sputnik Türkiye
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galatasaray sk
dries mertens
futbol
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transfer
sözleşme
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Galatasaray, Belçikalı yıldız Dries Mertens ile 1 yıllık sözleşme uzatıldığını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:"Profesyonel futbolcumuz Dries Mertens'in sözleşmesi 2024-2025 sezonu için uzatılmıştır.Buna göre futbolcuya net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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galatasaray, galatasaray sk, dries mertens, futbol, maç, transfer, sözleşme, ücret, maaş
galatasaray, galatasaray sk, dries mertens, futbol, maç, transfer, sözleşme, ücret, maaş

Galatasaray Mertens kararını verdi: Maaşı ne kadar oldu?

07:07 04.07.2024 (güncellendi: 07:30 04.07.2024)
© İHA / İSMAİL YASİN AKÇINGalatasaray’ın anlaşmaya vardığı Belçikalı Dries Mertens ve Uruguaylı Lucas Torreira, İstanbul’a geldi. Uçağın geç saatlerde inmesine rağmen yüzlerce taraftar, havalimanına gelerek sevgi gösterisinde bulundu.
Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı Belçikalı Dries Mertens ve Uruguaylı Lucas Torreira, İstanbul’a geldi. Uçağın geç saatlerde inmesine rağmen yüzlerce taraftar, havalimanına gelerek sevgi gösterisinde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© İHA / İSMAİL YASİN AKÇIN
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Sarı-kırmızılı ekip, sözleşmesi sona eren yıldız orta saha oyuncusu Dries Mertens ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Mertens'in maaşı ne kadar oldu? Sözleşmesi ne zaman bitiyor?
Galatasaray, Belçikalı yıldız Dries Mertens ile 1 yıllık sözleşme uzatıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Dries Mertens'in sözleşmesi 2024-2025 sezonu için uzatılmıştır.
Buna göre futbolcuya net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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