https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/galatasaray-mertens-kararini-verdi-maasi-ne-kadar-oldu-1085503529.html

Galatasaray Mertens kararını verdi: Maaşı ne kadar oldu?

Galatasaray Mertens kararını verdi: Maaşı ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Sarı-kırmızılı ekip, sözleşmesi sona eren yıldız orta saha oyuncusu Dries Mertens ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Mertens'in maaşı ne kadar oldu?.. 04.07.2024, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

galatasaray sk

dries mertens

futbol

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transfer

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ücret

maaş

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Galatasaray, Belçikalı yıldız Dries Mertens ile 1 yıllık sözleşme uzatıldığını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:"Profesyonel futbolcumuz Dries Mertens'in sözleşmesi 2024-2025 sezonu için uzatılmıştır.Buna göre futbolcuya net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/hakkinda-sorusturma-acilan-merih-demiraldan-paylasim-yuksel-turk-1085500100.html

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galatasaray, galatasaray sk, dries mertens, futbol, maç, transfer, sözleşme, ücret, maaş