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Hakkında soruşturma açılan Merih Demiral'dan paylaşım: 'Yüksel Türk'
Hakkında soruşturma açılan Merih Demiral'dan paylaşım: 'Yüksel Türk'
Sputnik Türkiye
Bozkurt işareti yaptığı gol sevinci nedeniyle UEFA'nın soruşturma açtığı Merih Demiral, fotoğrafını Atatürk'ün "Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
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spor
bozkurt
bozkurt
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Türkiye A Milli Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 yendiği karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini atan ve yaptığı gol sevinci nedeniyle UEFA'nın soruşturma açtığı Merih Demiral, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Merih Demiral, sosyal medya hesabından gol sevincinin de yer aldığı fotoğraflarını Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur" ifadeleriyle paylaştı.Merih Demiral paylaşımında Türk bayrağı da kullandı. Ne olmuştu?EURO 2024 son 16 turu maçında Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yendiği karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini atan Merih Demiral, bozkurt işareti yaparak sevinç yaşamıştı.UEFA, maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/disisleri-bakanligindan-merih-demiral-aciklamasi-tepkilerin-bizatihi-kendisi-yabanci-dusmanligi-1085488690.html
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Hakkında soruşturma açılan Merih Demiral'dan paylaşım: 'Yüksel Türk'

00:18 04.07.2024
© AA / Oğuz YeterAlmanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda milli futbolcu Merih Demiral (3) kaydettiği gol sonrası sevinç yaşadı.
Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda milli futbolcu Merih Demiral (3) kaydettiği gol sonrası sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© AA / Oğuz Yeter
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Bozkurt işareti yaptığı gol sevinci nedeniyle UEFA'nın soruşturma açtığı Merih Demiral, fotoğrafını Atatürk'ün "Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur" sözüyle paylaştı.
Türkiye A Milli Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 yendiği karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini atan ve yaptığı gol sevinci nedeniyle UEFA'nın soruşturma açtığı Merih Demiral, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Merih Demiral, sosyal medya hesabından gol sevincinin de yer aldığı fotoğraflarını Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur" ifadeleriyle paylaştı.
Merih Demiral paylaşımında Türk bayrağı da kullandı.

Ne olmuştu?

EURO 2024 son 16 turu maçında Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yendiği karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini atan Merih Demiral, bozkurt işareti yaparak sevinç yaşamıştı.
UEFA, maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açtı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanlığı'ndan Merih Demiral açıklaması: 'Tepkilerin bizatihi kendisi yabancı düşmanlığı'
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