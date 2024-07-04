https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/hakkinda-sorusturma-acilan-merih-demiraldan-paylasim-yuksel-turk-1085500100.html

Hakkında soruşturma açılan Merih Demiral'dan paylaşım: 'Yüksel Türk'

Hakkında soruşturma açılan Merih Demiral'dan paylaşım: 'Yüksel Türk'

Sputnik Türkiye

Bozkurt işareti yaptığı gol sevinci nedeniyle UEFA'nın soruşturma açtığı Merih Demiral, fotoğrafını Atatürk'ün "Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T00:18+0300

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spor

bozkurt

bozkurt

merih demiral

uefa

maç

avustralya

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Türkiye A Milli Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 yendiği karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini atan ve yaptığı gol sevinci nedeniyle UEFA'nın soruşturma açtığı Merih Demiral, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Merih Demiral, sosyal medya hesabından gol sevincinin de yer aldığı fotoğraflarını Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur" ifadeleriyle paylaştı.Merih Demiral paylaşımında Türk bayrağı da kullandı. Ne olmuştu?EURO 2024 son 16 turu maçında Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yendiği karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini atan Merih Demiral, bozkurt işareti yaparak sevinç yaşamıştı.UEFA, maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açtı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/disisleri-bakanligindan-merih-demiral-aciklamasi-tepkilerin-bizatihi-kendisi-yabanci-dusmanligi-1085488690.html

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bozkurt, bozkurt, merih demiral, uefa, maç, avustralya