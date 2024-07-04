https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/hakkinda-sorusturma-acilan-merih-demiraldan-paylasim-yuksel-turk-1085500100.html
Hakkında soruşturma açılan Merih Demiral'dan paylaşım: 'Yüksel Türk'
Hakkında soruşturma açılan Merih Demiral'dan paylaşım: 'Yüksel Türk'
Sputnik Türkiye
Bozkurt işareti yaptığı gol sevinci nedeniyle UEFA'nın soruşturma açtığı Merih Demiral, fotoğrafını Atatürk'ün "Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T00:18+0300
2024-07-04T00:18+0300
2024-07-04T00:18+0300
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merih demiral
uefa
maç
avustralya
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Türkiye A Milli Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 yendiği karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini atan ve yaptığı gol sevinci nedeniyle UEFA'nın soruşturma açtığı Merih Demiral, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Merih Demiral, sosyal medya hesabından gol sevincinin de yer aldığı fotoğraflarını Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur" ifadeleriyle paylaştı.Merih Demiral paylaşımında Türk bayrağı da kullandı. Ne olmuştu?EURO 2024 son 16 turu maçında Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yendiği karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini atan Merih Demiral, bozkurt işareti yaparak sevinç yaşamıştı.UEFA, maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/disisleri-bakanligindan-merih-demiral-aciklamasi-tepkilerin-bizatihi-kendisi-yabanci-dusmanligi-1085488690.html
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bozkurt, bozkurt, merih demiral, uefa, maç, avustralya
bozkurt, bozkurt, merih demiral, uefa, maç, avustralya
Hakkında soruşturma açılan Merih Demiral'dan paylaşım: 'Yüksel Türk'
Bozkurt işareti yaptığı gol sevinci nedeniyle UEFA'nın soruşturma açtığı Merih Demiral, fotoğrafını Atatürk'ün "Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur" sözüyle paylaştı.
Türkiye A Milli Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 yendiği karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini atan ve yaptığı gol sevinci nedeniyle UEFA'nın soruşturma açtığı Merih Demiral, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Merih Demiral, sosyal medya hesabından gol sevincinin de yer aldığı fotoğraflarını Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur" ifadeleriyle paylaştı.
Merih Demiral paylaşımında Türk bayrağı da kullandı.
EURO 2024 son 16 turu maçında Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yendiği karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini atan Merih Demiral, bozkurt işareti yaparak sevinç yaşamıştı.
UEFA, maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açtı.