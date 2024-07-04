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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/bbp-lideri-destici-turkiyede-son-donemde-milliyetcilik-adi-altinda-neofasizm-yukseliyor-1085501224.html
BBP lideri Destici: Türkiye'de son dönemde milliyetçilik adı altında neofaşizm yükseliyor
BBP lideri Destici: Türkiye'de son dönemde milliyetçilik adı altında neofaşizm yükseliyor
Sputnik Türkiye
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri'de yaşanan hadiselerin herkesi üzdüğünü belirterek, ci, "Orada açık bir provokasyon olduğu gözüküyor. Maalesef... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T01:15+0300
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türkiye
suriye
suriyeli
suriyeli mülteciler
suriyeli sığınmacılar
suriyeli göçmenler
mustafa destici
bbp
büyük birlik partisi (bbp)
milliyetçi
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BBP lideri Destici, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye sığınmacılar üzerinden karıştırılmak isteniyor" diyerek bunun provasının Kayseri'de görüldüğüne işaret etti.BBP lideri Destici, "Bunu şiddetle lanetliyoruz. Küçük bir çocuğa tecavüz edilmesi, tacizde bulunulması, musallat olunması hiç kabul edilemez. Çocuğun kimliği ya da tecavüzü gerçekleştirenin kimliği de önemli değildir. Yani bunu yapan ister Suriye kökenli olsun, sığınmacı, ister Afgan olsun, ister Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı olsun ne olursa olsun. Yani kim yaparsa yapsın bunu lanetliyoruz" dedi.'Ama öbür taraftan yüzlerce çocuğun bulunduğu evleri ateşe veriyorsun'Destici yaşananların ardından sığınmacıların hedef yapılarak onlarca evin taşlandığını aktararak, "Orada o masumların ne suçu var? Yani o masumların o evde oturan belki yüzlerce binlerce çocuk var. Bir çocuğa tecavüz edildi diye tepki gösteriyorsun haklı olarak. Ama öbür taraftan yüzlerce çocuğun bulunduğu evleri ateşe veriyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey mi?" diye sordu.Kayseri'de yaşanan hadiselerin herkesi üzdüğünü dile getiren Destici, "Orada açık bir provokasyon olduğu gözüküyor. Maalesef Türkiye'de son dönemde milliyetçilik adı altında neofaşizm yükseliyor. Ya da neofaşist partiler var, liderler var" ifadelerini kullandı.'Başında neofaşist birisinin olduğu parti bir belde kazanamadı'Milletin bunlara prim vermediğini belirten Destici, "Aldıkları birkaç puan onlara prim verildiği anlamına gelmez. Mesela belediye seçimleri oldu. Bir tane belde bile kazanamadılar. Yani bir belde kazanamadı. Yani başında neofaşist birisinin olduğu parti bir belde kazanamadı. Milletin verdiği bir şey de yok aslında. Bu milliyetçilik değil. Yani Türkiye'de hiçbir dönemde milliyetçilik, ırkçılık ya da kavmiyetçilik ya da faşistlik değildir, olmamıştır. Bir kere Türkiye'de milliyetçiler İslamsız bir milliyetçiliği hiçbir zaman kabul etmemiştir" şeklinde konuştu.'Elbette ki sığınmacılar ülkelerine dönmelidir'Sığınmacılar üzerinden bir iç çatışma provası yapıldığını kaydeden Destici, "Elbette ki devlet buna fırsat vermeyecektir. Elbette ki sığınmacılar ülkelerine dönmelidir. Ama yolu bu değildir" ifadesini kullandı.'Ben bu yanlışın döneceğini düşünüyorum' UEFA'nın, milli futbolcu Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açmasına tepki gösterdi.BBP lideri Destici, milli futbolcu Merih Demiral hakkında UEFA disiplin soruşturması açılmasına tepki göstererek, "Bir spor müsabakasında bir futbolcumuzun attığı gol sonrası yaptığı sevincin bence bir ırkçılık olarak değerlendirilmesi, hele UEFA'nın burada bir soruşturma açmış olması asla kabul edilemez. Ben bu yanlışın döneceğini düşünüyorum" dedi.'Bunun ırkçılıkla falan da bir alakası yok'Avrupa'da bir Türk fobisi bulunduğunu anlatan Destici, "Türklerde bozkurt bizim Ergenekon'dan çıkışımızı ifade eder. Dolayısıyla da önemlidir. Yani dolayısıyla da Türklüğü ifade eder aslında bazı yerlerde. Azerbaycan da kullanır bunu. Hakeza Türkiye'de ta Atatürk de bunu kullanmıştır. Yani daha sonraki dönemlerde de çeşitli ortamlarda kullanılmıştır. Şu anda bir grubun ya da bir partinin yoğun olarak kullanması bu gerçeği değiştirmez. Bunun ırkçılıkla falan da bir alakası yok" diye konuştu.A Milli Futbol Takımını başarısından tebrik eden Destici, "Onların hepsi, Merih başta olma üzere, Arda'sıyla, Hakan'ıyla hepsi bizim gururumuz. Biz futbolcularımızla, bizim çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Ve inşallah cumartesi günü Berlin'de buradaki vatandaşlarımızın yoğun desteğiyle çeyrek finali de geçecekler" ifadelerini kullandı.Berlin'deki Nizam Alem Federasyonu'na bağlı ocakları ziyaret ettiğini anlatan Destici burada Almanya'daki Türk vatandaşların sorunlarını dinleme fırsatı bulduğunu da söyledi.Almanya'da yaşayan Türklerin Türkiye'den emeklilik konusunda ve uçak biletlerinin yüksek olduğu yönünde bazı talepleri olduğunu ifade eden Destici, "Türkiye'de emekli olanlar başka bir işte de çalışmaya devam edebiliyorlar. Ama şimdi burada olan vatandaşlarımız için seçimlerden önce bu dile getirilmesine rağmen ve bu konuda buradaki vatandaşlarımıza sözler verilmesine rağmen henüz bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla da aynen Türkiye'de olduğu gibi burada yaşayan vatandaşlarımız da burada hem çalışmaya devam edebilir hem de Türkiye'de emekliyi hak etmiş olanlar da emekli olabilmeli. Biz inşallah bu konuyu daha çok sahipleneceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/bbp-genel-baskani-destici-turkiyenin-bir-an-once-suriye-ile-normallesmesi-gerekiyor-1085347835.html
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suriye, suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar, suriyeli göçmenler, mustafa destici, bbp, büyük birlik partisi (bbp), milliyetçi, milliyetçilik, merih demiral, uefa
suriye, suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar, suriyeli göçmenler, mustafa destici, bbp, büyük birlik partisi (bbp), milliyetçi, milliyetçilik, merih demiral, uefa

BBP lideri Destici: Türkiye'de son dönemde milliyetçilik adı altında neofaşizm yükseliyor

01:15 04.07.2024
© AA / İsmail KaplanBüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© AA / İsmail Kaplan
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri'de yaşanan hadiselerin herkesi üzdüğünü belirterek, ci, "Orada açık bir provokasyon olduğu gözüküyor. Maalesef Türkiye'de son dönemde milliyetçilik adı altında neofaşizm yükseliyor. Ya da neofaşist partiler var, liderler var" ifadelerini kullandı.
BBP lideri Destici, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye sığınmacılar üzerinden karıştırılmak isteniyor" diyerek bunun provasının Kayseri'de görüldüğüne işaret etti.
BBP lideri Destici, "Bunu şiddetle lanetliyoruz. Küçük bir çocuğa tecavüz edilmesi, tacizde bulunulması, musallat olunması hiç kabul edilemez. Çocuğun kimliği ya da tecavüzü gerçekleştirenin kimliği de önemli değildir. Yani bunu yapan ister Suriye kökenli olsun, sığınmacı, ister Afgan olsun, ister Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı olsun ne olursa olsun. Yani kim yaparsa yapsın bunu lanetliyoruz" dedi.

'Ama öbür taraftan yüzlerce çocuğun bulunduğu evleri ateşe veriyorsun'

Destici yaşananların ardından sığınmacıların hedef yapılarak onlarca evin taşlandığını aktararak, "Orada o masumların ne suçu var? Yani o masumların o evde oturan belki yüzlerce binlerce çocuk var. Bir çocuğa tecavüz edildi diye tepki gösteriyorsun haklı olarak. Ama öbür taraftan yüzlerce çocuğun bulunduğu evleri ateşe veriyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey mi?" diye sordu.
Kayseri'de yaşanan hadiselerin herkesi üzdüğünü dile getiren Destici, "Orada açık bir provokasyon olduğu gözüküyor. Maalesef Türkiye'de son dönemde milliyetçilik adı altında neofaşizm yükseliyor. Ya da neofaşist partiler var, liderler var" ifadelerini kullandı.

'Başında neofaşist birisinin olduğu parti bir belde kazanamadı'

Milletin bunlara prim vermediğini belirten Destici, "Aldıkları birkaç puan onlara prim verildiği anlamına gelmez. Mesela belediye seçimleri oldu. Bir tane belde bile kazanamadılar. Yani bir belde kazanamadı. Yani başında neofaşist birisinin olduğu parti bir belde kazanamadı. Milletin verdiği bir şey de yok aslında. Bu milliyetçilik değil. Yani Türkiye'de hiçbir dönemde milliyetçilik, ırkçılık ya da kavmiyetçilik ya da faşistlik değildir, olmamıştır. Bir kere Türkiye'de milliyetçiler İslamsız bir milliyetçiliği hiçbir zaman kabul etmemiştir" şeklinde konuştu.

'Elbette ki sığınmacılar ülkelerine dönmelidir'

Sığınmacılar üzerinden bir iç çatışma provası yapıldığını kaydeden Destici, "Elbette ki devlet buna fırsat vermeyecektir. Elbette ki sığınmacılar ülkelerine dönmelidir. Ama yolu bu değildir" ifadesini kullandı.

'Ben bu yanlışın döneceğini düşünüyorum'

UEFA'nın, milli futbolcu Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açmasına tepki gösterdi.
BBP lideri Destici, milli futbolcu Merih Demiral hakkında UEFA disiplin soruşturması açılmasına tepki göstererek, "Bir spor müsabakasında bir futbolcumuzun attığı gol sonrası yaptığı sevincin bence bir ırkçılık olarak değerlendirilmesi, hele UEFA'nın burada bir soruşturma açmış olması asla kabul edilemez. Ben bu yanlışın döneceğini düşünüyorum" dedi.

'Bunun ırkçılıkla falan da bir alakası yok'

Avrupa'da bir Türk fobisi bulunduğunu anlatan Destici, "Türklerde bozkurt bizim Ergenekon'dan çıkışımızı ifade eder. Dolayısıyla da önemlidir. Yani dolayısıyla da Türklüğü ifade eder aslında bazı yerlerde. Azerbaycan da kullanır bunu. Hakeza Türkiye'de ta Atatürk de bunu kullanmıştır. Yani daha sonraki dönemlerde de çeşitli ortamlarda kullanılmıştır. Şu anda bir grubun ya da bir partinin yoğun olarak kullanması bu gerçeği değiştirmez. Bunun ırkçılıkla falan da bir alakası yok" diye konuştu.
A Milli Futbol Takımını başarısından tebrik eden Destici, "Onların hepsi, Merih başta olma üzere, Arda'sıyla, Hakan'ıyla hepsi bizim gururumuz. Biz futbolcularımızla, bizim çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Ve inşallah cumartesi günü Berlin'de buradaki vatandaşlarımızın yoğun desteğiyle çeyrek finali de geçecekler" ifadelerini kullandı.
Berlin'deki Nizam Alem Federasyonu'na bağlı ocakları ziyaret ettiğini anlatan Destici burada Almanya'daki Türk vatandaşların sorunlarını dinleme fırsatı bulduğunu da söyledi.
Almanya'da yaşayan Türklerin Türkiye'den emeklilik konusunda ve uçak biletlerinin yüksek olduğu yönünde bazı talepleri olduğunu ifade eden Destici, "Türkiye'de emekli olanlar başka bir işte de çalışmaya devam edebiliyorlar. Ama şimdi burada olan vatandaşlarımız için seçimlerden önce bu dile getirilmesine rağmen ve bu konuda buradaki vatandaşlarımıza sözler verilmesine rağmen henüz bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla da aynen Türkiye'de olduğu gibi burada yaşayan vatandaşlarımız da burada hem çalışmaya devam edebilir hem de Türkiye'de emekliyi hak etmiş olanlar da emekli olabilmeli. Biz inşallah bu konuyu daha çok sahipleneceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2024
POLİTİKA
BBP Genel Başkanı Destici: Türkiye'nin bir an önce Suriye ile normalleşmesi gerekiyor
29 Haziran , 12:14
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