https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/bbp-genel-baskani-destici-turkiyenin-bir-an-once-suriye-ile-normallesmesi-gerekiyor-1085347835.html
BBP Genel Başkanı Destici: Türkiye'nin bir an önce Suriye ile normalleşmesi gerekiyor
BBP Genel Başkanı Destici: Türkiye'nin bir an önce Suriye ile normalleşmesi gerekiyor
Sputnik Türkiye
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici yaptığı açıklamada, devletler arasında ebedi dostluklar ya da ebedi düşmanlıklar olmadığının altını çizerek... 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T12:14+0300
2024-06-29T12:14+0300
2024-06-29T12:15+0300
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Mustafa Destici, bir gazetecinin Suriye rejiminin lideri Beşar Esad'in 'Suriye'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu' söylediğini hatırlatarak yönelttiği sorusuna yanıt verdi.Destici verdiği yanıtta şu ifadelere yer verdi:'İsrail Lübnan'a da saldıracak'İsrail-Lübnan sınırında yaşananların hatırlatılması üzerine Destici, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarla yetinmeyeceğini dile getirdi.Destici, İsrail'in Lübnan topraklarına da saldıracağını öngördüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:İsrail'e karşı topyekun hem fikir hem de eylem birliği içinde olunması gerektiğini vurgulayan Destici, "İsrail belli ki orada Hizbullah'ı da bahane ederek, Lübnan'a da saldıracak gibi gözüküyor" değerlendirmesini yaptı.Hizbullah'ın 200 bin kişilik silahlı gücünden, 150 bin füzesinin olduğundan bahsedildiğine değinen Destici, İsrail'in bu gücü karşısına alıp almayacağının sonraki günlerde görüleceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/suriye-devlet-baskani-esaddan-turkiye-mesaji-tum-girisimlereacigiz-1085287904.html
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bbp, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, suriye, beşar esad, normalleşme, israil, lübnan
BBP Genel Başkanı Destici: Türkiye'nin bir an önce Suriye ile normalleşmesi gerekiyor
12:14 29.06.2024 (güncellendi: 12:15 29.06.2024)
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici yaptığı açıklamada, devletler arasında ebedi dostluklar ya da ebedi düşmanlıklar olmadığının altını çizerek Türkiye'nin bir an önce Suriye ile normalleşmesi gerektiğini vurguladı.
Mustafa Destici, bir gazetecinin Suriye rejiminin lideri Beşar Esad'in 'Suriye'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu' söylediğini hatırlatarak yönelttiği sorusuna yanıt verdi.
Destici verdiği yanıtta şu ifadelere yer verdi:
Devletler arasında ebedi dostluklar ya da ebedi düşmanlıklar olmuyor. Dönem dönem savaş halinde olduğunuz ülkelerle belli yıllar sonra daha farklı ikili ilişkiler içine girebiliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'nı, İkinci Dünya Savaşı'nı yaşamış olan ülkeler var. O dönemlerde savaşan ülkeler bugün dost ilişkiler içindeler ya da bizim Yunanistan'la savaşlarımız oldu, Rusya'yla savaşlarımız oldu. Bugün ikili ilişkilerinizi normalleştirebiliyorsunuz.
İlanihaye Suriye'yle düşman olacak değiliz. Suriye nüfusunun tamamına yakını Müslümanlardan oluşuyor. Türkiye'nin bir an önce Suriye ile normalleşmesi gerekiyor. Bunun aciliyet olan noktaları da var. Mülteciler konusu. Mültecilerin geri gönderilmesi için Suriye hükümetiyle görüşme, anlaşma ve bu konuda mutabık kalma çok önemli. Bizim için bunlar mutlaka gerekiyor. İkincisi, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurdurma çabası var. Amerika Birleşik Devletleri'nin orada kendi özel kuvvetleri CENTCOM, terör örgütünü, PKK/PYD/YPG'yi koruyor kolluyor, büyütüyor. Bunu da orada bitirmek için yine sizin Suriye hükümetiyle normalleşmeniz lazım. Türkiye'nin orada da bir ortak harekat alanı belirlemesi lazım. Üçüncüsü de bölgedeki savaşın sona ermesi ve huzurun gelmesi için de yine Irak'ta olduğu gibi Suriye'de de artık suların durulması, iç savaşın sona ermesi için Türkiye'yle normalleşme gerekiyor. Biz, Büyük Birlik Partisi olarak bugün değil biz başından itibaren Suriye hükümetiyle ilişkilerin kopmaması noktasında evet belli farklı düşünmeyebilirsiniz, sertlikler olabilir ama kopmaması gerektiğini her zaman ifade etmiştik.
'İsrail Lübnan'a da saldıracak'
İsrail-Lübnan sınırında yaşananların hatırlatılması üzerine Destici, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarla yetinmeyeceğini dile getirdi.
Destici, İsrail'in Lübnan topraklarına da saldıracağını öngördüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Özellikle İslam İşbirliği Teşkilatının artık bu uykudan uyanması lazım, acilen toplanması lazım. İsrail'e karşı birtakım yaptırım kararları alması lazım. Birleşmiş Milletler'i de bu konuda sıkıştırması lazım. Türkiye tabii bazı dönemlerde bu konuda tek başına kalıyor. En yüksek perdeden bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından çok net ve sert açıklamalar yapmasına rağmen bunu maalesef diğer İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden göremiyoruz. Lübnan'ın komşusu olan ülkelerden ne Ürdün'den, Suudi Arabistan'dan, Suriye'den, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Mısır'dan ne de başka İslam ülkelerinden görüyoruz. Birkaçını istisna tutarak söylüyorum.
İsrail'e karşı topyekun hem fikir hem de eylem birliği içinde olunması gerektiğini vurgulayan Destici, "İsrail belli ki orada Hizbullah'ı da bahane ederek, Lübnan'a da saldıracak gibi gözüküyor" değerlendirmesini yaptı.
Hizbullah'ın 200 bin kişilik silahlı gücünden, 150 bin füzesinin olduğundan bahsedildiğine değinen Destici, İsrail'in bu gücü karşısına alıp almayacağının sonraki günlerde görüleceğini belirtti.