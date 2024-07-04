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Arda Güler'in 'sahte 9' pozisyonu şaşkınlık yarattı: 'Ancelotti bunu değerlendirmeli'
Arda Güler'in 'sahte 9' pozisyonu şaşkınlık yarattı: 'Ancelotti bunu değerlendirmeli'
Sputnik Türkiye
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'i "sahte dokuz" pozisyonunda oynatması İspanyol basınında tartışmalara... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T12:50+0300
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spor
arda güler
carlo ancelotti
vincenzo montella
futbol takımı
euro 2024
euro 2024
euro 2024
sahte 9
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Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler'in, A Milli Takım formasını giydiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) oyun tarzı ve yeni mevkisi İspanya'da gündem olduNTV'nin aktardıı habere göre AS Gazetesi "Türkiye, Ancelotti'ye Güler'i ne yapacağını söylüyor" başlığıyla verdiği haberde; Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, Arda'yı "sahte dokuz" pozisyonunda oynatarak herkesi şaşırttığı, Türk yıldızın ise hareketliliği ve oyunuyla EURO 2024'te tam bir ustalık dersi verdiği belirtildi.Almanya'daki turnuvanın, Arda Güler'in geçen sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 12 maçta şu ana kadar göstermediği başka faydalarını görmeye hizmet ettiği belirtilerek "Hücumdaki yetersizliği göz önüne alan Montella, Madrid'in incisini Türk forvet hattının sahte dokuzu olarak icat etti" yorumu yapıldı.Haber detayında, 19 yaşındaki futbolcunun Avusturya maçındaki performansı için "Avusturyalı 'ağır' stoperlerle dans eden, hareketli, dinamik ve yetenekli bir forvetti." ifadeleri kullanılırken; Arda'nın formda ve fit bir görüntü sergilediği, fiziği güçlü rakip savunmacılar arasında korkusuzca ve büyük bir özgüvenle mücadele ettiği kaydedildi.Arda Güler'in "sahte dokuz" olarak oynatılmasının, Real Madrid'deki geleceği açısından ilginç bir varyant olabileceği vurgulandı ve İspanyol takımının hocası Carlo Ancelotti'ye "Arda'nın tüm yeteneklerinden faydalanmak için ustaca bir pozisyon icat eden Montella'nın bu fikrini iyi değerlendirmeli" önerisinde bulunuldu.Sahte 9 ne demek?Sahte 9 diye tabir edilen oyuncu, rakip stoperleri üzerine çekerek, takım arkadaşlarına alan açar.Bu rolün amacı, rakip stoperleri sahte 9'a çekip diğer oyunculara büyük boşluklar sağlamak veya sahte 9'a topa sahip olma veya pas alma fırsatı vermektir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/gecmiste-de-ornekleri-yasanmisti-uefanin-bozkurt-karari-ne-olacak--1085507824.html
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arda güler,arda güler milli takım,arda güller maç,milli takım arda güler,sahte 9 arda güler,arda güler son dakika,sahte 9 ne demek

Arda Güler'in 'sahte 9' pozisyonu şaşkınlık yarattı: 'Ancelotti bunu değerlendirmeli'

12:50 04.07.2024
© AA / Halil SağırkayaArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© AA / Halil Sağırkaya
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'i "sahte dokuz" pozisyonunda oynatması İspanyol basınında tartışmalara neden oldu.
Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler'in, A Milli Takım formasını giydiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) oyun tarzı ve yeni mevkisi İspanya'da gündem oldu
NTV'nin aktardıı habere göre AS Gazetesi "Türkiye, Ancelotti'ye Güler'i ne yapacağını söylüyor" başlığıyla verdiği haberde; Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, Arda'yı "sahte dokuz" pozisyonunda oynatarak herkesi şaşırttığı, Türk yıldızın ise hareketliliği ve oyunuyla EURO 2024'te tam bir ustalık dersi verdiği belirtildi.
Almanya'daki turnuvanın, Arda Güler'in geçen sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 12 maçta şu ana kadar göstermediği başka faydalarını görmeye hizmet ettiği belirtilerek "Hücumdaki yetersizliği göz önüne alan Montella, Madrid'in incisini Türk forvet hattının sahte dokuzu olarak icat etti" yorumu yapıldı.
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Haber detayında, 19 yaşındaki futbolcunun Avusturya maçındaki performansı için "Avusturyalı 'ağır' stoperlerle dans eden, hareketli, dinamik ve yetenekli bir forvetti." ifadeleri kullanılırken; Arda'nın formda ve fit bir görüntü sergilediği, fiziği güçlü rakip savunmacılar arasında korkusuzca ve büyük bir özgüvenle mücadele ettiği kaydedildi.
Arda Güler'in "sahte dokuz" olarak oynatılmasının, Real Madrid'deki geleceği açısından ilginç bir varyant olabileceği vurgulandı ve İspanyol takımının hocası Carlo Ancelotti'ye "Arda'nın tüm yeteneklerinden faydalanmak için ustaca bir pozisyon icat eden Montella'nın bu fikrini iyi değerlendirmeli" önerisinde bulunuldu.
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Sahte 9 ne demek?

Sahte 9 diye tabir edilen oyuncu, rakip stoperleri üzerine çekerek, takım arkadaşlarına alan açar.
Bu rolün amacı, rakip stoperleri sahte 9'a çekip diğer oyunculara büyük boşluklar sağlamak veya sahte 9'a topa sahip olma veya pas alma fırsatı vermektir.
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