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Hollanda-Türkiye maçına Fransız hakem: Çeyrek final maçı ne zaman?
Hollanda-Türkiye maçına Fransız hakem: Çeyrek final maçı ne zaman?
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın çeyrek finalde Hollanda ile oynayacağı maçı Clement Turpin yönetecek. 04.07.2024, Sputnik Türkiye
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Hollanda-Türkiye maçında Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.Hollanda-Türkiye çeyrek final maçı ne zaman?Hollanda-Türkiye çeyrek final maçı için geri sayım başladı. EURO 2024'te Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale yükselen Türkiye A Milli Takımı, Hollanda ile kritik bir maça çıkacak. Peki, Hollanda-Türkiye çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?Hollanda-Türkiye karşılaşması, 6 Temmuz Cumartesi günü Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak.Müsabaka, saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.İki oyuncu cezalıAy Yıldızlılar, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı.Türkiye, karşılaşmayı 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi ve Hollanda'nın rakibi oldu.Orkun, 11. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.İsmail Yüksek ise 42. dakikada sarı kart görerek bir sonraki maç için cezalı oldu.
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hollanda-türkiye maçının hakemi,hollanda-türkiye çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? milli maç tarihi belli oldu,türkiye hollanda maçı izle,türkiye hollanda maçı,türkiye hollanda maçı saat kaçta
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Hollanda-Türkiye maçına Fransız hakem: Çeyrek final maçı ne zaman?

11:16 04.07.2024 (güncellendi: 11:30 04.07.2024)
© AA / Halil SağırkayaAlmanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© AA / Halil Sağırkaya
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Ayrıntılar geliyor
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın çeyrek finalde Hollanda ile oynayacağı maçı Clement Turpin yönetecek.
Hollanda-Türkiye maçında Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

Hollanda-Türkiye çeyrek final maçı ne zaman?

Hollanda-Türkiye çeyrek final maçı için geri sayım başladı. EURO 2024'te Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale yükselen Türkiye A Milli Takımı, Hollanda ile kritik bir maça çıkacak. Peki, Hollanda-Türkiye çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

Hollanda-Türkiye karşılaşması, 6 Temmuz Cumartesi günü Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak.
Müsabaka, saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

İki oyuncu cezalı

Ay Yıldızlılar, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı.

Türkiye, karşılaşmayı 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi ve Hollanda'nın rakibi oldu.

Orkun, 11. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

İsmail Yüksek ise 42. dakikada sarı kart görerek bir sonraki maç için cezalı oldu.
Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda milli futbolcu Merih Demiral (3) kaydettiği gol sonrası sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
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