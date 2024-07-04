https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/hollanda-turkiye-macinin-hakemi-aciklandi-1085511949.html

Hollanda-Türkiye maçına Fransız hakem: Çeyrek final maçı ne zaman?

Hollanda-Türkiye maçına Fransız hakem: Çeyrek final maçı ne zaman?

Sputnik Türkiye

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın çeyrek finalde Hollanda ile oynayacağı maçı Clement Turpin yönetecek. 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T11:16+0300

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Hollanda-Türkiye maçında Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.Hollanda-Türkiye çeyrek final maçı ne zaman?Hollanda-Türkiye çeyrek final maçı için geri sayım başladı. EURO 2024'te Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale yükselen Türkiye A Milli Takımı, Hollanda ile kritik bir maça çıkacak. Peki, Hollanda-Türkiye çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?Hollanda-Türkiye karşılaşması, 6 Temmuz Cumartesi günü Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak.Müsabaka, saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.İki oyuncu cezalıAy Yıldızlılar, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı.Türkiye, karşılaşmayı 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi ve Hollanda'nın rakibi oldu.Orkun, 11. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.İsmail Yüksek ise 42. dakikada sarı kart görerek bir sonraki maç için cezalı oldu.

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