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Geçmişte de örnekleri yaşanmıştı: UEFA'nın 'bozkurt' kararı ne olacak?
Geçmişte de örnekleri yaşanmıştı: UEFA'nın 'bozkurt' kararı ne olacak?
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Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Mücadeleye 2 golle damga vuran Merih... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T09:42+0300
2024-07-04T09:43+0300
spor
bozkurt
merih demiral
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a milli futbol takımı
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Türkiye, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.Maça 2 golle damga vuran Merih Demiral'ın Bozkurt sevincine UEFA tarafından soruşturma başlatıldı.UEFA geçmişte nasıl kararlar aldı?İsviçre forması giyen Arnavut asıllı futbolcular Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri, 2018 Dünya Kupası'nda Sırbistan'a karşı kaydettikleri golün ardından Arnavutluk sembolü olan çift başlı kartal işareti yapmışlardı. NTV'nin haberine göre yıldız oyuncular o dönem sadece 20.000 euro para cezasına çarptırılmıştı.Jehezkel'e ceza vermediGeçtiğimiz sezon Süper Lig ekibi Antalyaspor'un İsrailli oyuncuu Sagiv Jehezkel, kaydettiği golün ardından ülkesinin Gazze'de yaptığı soykırımı destekleyen bir sevinç yapmıştı.Akdeniz ekibi tarafından sözleşmesi feshedilen futbolcuya UEFA tarafından herhangi bir ceza verilmemişti.Türkiye Holland maçı ne zaman?Ay-yıldızlıların EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynayacağı mücadele 6 Temmuz Cumartesi akşamı TSİ 22.00'da başlayacak.Karşılaşma TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/disisleri-bakanligindan-merih-demiral-aciklamasi-tepkilerin-bizatihi-kendisi-yabanci-dusmanligi-1085488690.html
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Geçmişte de örnekleri yaşanmıştı: UEFA'nın 'bozkurt' kararı ne olacak?

09:42 04.07.2024 (güncellendi: 09:43 04.07.2024)
© AA / Oğuz YeterAlmanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda milli futbolcu Merih Demiral (3) kaydettiği gol sonrası sevinç yaşadı.
Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda milli futbolcu Merih Demiral (3) kaydettiği gol sonrası sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© AA / Oğuz Yeter
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Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Mücadeleye 2 golle damga vuran Merih Demiral'a yaptığı "Bozkurt" sevincinin ardından UEFA tarafından soruşturma açıldı. UEFA'nın benzer olaylarla ilgili geçmiş kararları neler? İşte ayrıntılar...
Türkiye, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.
Maça 2 golle damga vuran Merih Demiral'ın Bozkurt sevincine UEFA tarafından soruşturma başlatıldı.

UEFA geçmişte nasıl kararlar aldı?

İsviçre forması giyen Arnavut asıllı futbolcular Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri, 2018 Dünya Kupası'nda Sırbistan'a karşı kaydettikleri golün ardından Arnavutluk sembolü olan çift başlı kartal işareti yapmışlardı. NTV'nin haberine göre yıldız oyuncular o dönem sadece 20.000 euro para cezasına çarptırılmıştı.

Jehezkel'e ceza vermedi

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ekibi Antalyaspor'un İsrailli oyuncuu Sagiv Jehezkel, kaydettiği golün ardından ülkesinin Gazze'de yaptığı soykırımı destekleyen bir sevinç yapmıştı.
Akdeniz ekibi tarafından sözleşmesi feshedilen futbolcuya UEFA tarafından herhangi bir ceza verilmemişti.

Türkiye Holland maçı ne zaman?

Ay-yıldızlıların EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynayacağı mücadele 6 Temmuz Cumartesi akşamı TSİ 22.00'da başlayacak.
Karşılaşma TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Merih Demiral açıklaması: 'Tepkilerin bizatihi kendisi yabancı düşmanlığı'
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