https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/gecmiste-de-ornekleri-yasanmisti-uefanin-bozkurt-karari-ne-olacak--1085507824.html

Geçmişte de örnekleri yaşanmıştı: UEFA'nın 'bozkurt' kararı ne olacak?

Geçmişte de örnekleri yaşanmıştı: UEFA'nın 'bozkurt' kararı ne olacak?

Sputnik Türkiye

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Mücadeleye 2 golle damga vuran Merih... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T09:42+0300

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spor

bozkurt

merih demiral

uefa

a milli futbol takımı

euro 2024

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Türkiye, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.Maça 2 golle damga vuran Merih Demiral'ın Bozkurt sevincine UEFA tarafından soruşturma başlatıldı.UEFA geçmişte nasıl kararlar aldı?İsviçre forması giyen Arnavut asıllı futbolcular Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri, 2018 Dünya Kupası'nda Sırbistan'a karşı kaydettikleri golün ardından Arnavutluk sembolü olan çift başlı kartal işareti yapmışlardı. NTV'nin haberine göre yıldız oyuncular o dönem sadece 20.000 euro para cezasına çarptırılmıştı.Jehezkel'e ceza vermediGeçtiğimiz sezon Süper Lig ekibi Antalyaspor'un İsrailli oyuncuu Sagiv Jehezkel, kaydettiği golün ardından ülkesinin Gazze'de yaptığı soykırımı destekleyen bir sevinç yapmıştı.Akdeniz ekibi tarafından sözleşmesi feshedilen futbolcuya UEFA tarafından herhangi bir ceza verilmemişti.Türkiye Holland maçı ne zaman?Ay-yıldızlıların EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynayacağı mücadele 6 Temmuz Cumartesi akşamı TSİ 22.00'da başlayacak.Karşılaşma TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/disisleri-bakanligindan-merih-demiral-aciklamasi-tepkilerin-bizatihi-kendisi-yabanci-dusmanligi-1085488690.html

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