https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rus-vekil-seremet-kievin-orbanin-ateskes-onerisini-reddetmesi-beklendik-bir-sey-1085469036.html

Rus vekil Şeremet: Kiev’in Orban’ın ateşkes önerisini reddetmesi beklendik bir şey

Rus vekil Şeremet: Kiev’in Orban’ın ateşkes önerisini reddetmesi beklendik bir şey

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik Komitesi üyesi Mihail Şeremet, Kiev rejiminin Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın ateşkes önerisini... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T08:51+0300

2024-07-03T08:51+0300

2024-07-03T08:47+0300

dünya

ukrayna krizi

rusya

rus parlamentosunun alt kanadı duma

mihail şeremet

macaristan

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kiev

vladimir zelenskiy

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Duma’da Kırım bölgesini temsil eden Şeremet, Sputnik’e açıklamasında, dün Kiev’e sürpriz ziyaretinde bulunan Macaristan Başbakanı Orban’ın ‘önce ateşkes, sonra müzakere’ önerisinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından reddedilmesini değerlendirdi.Ukraynalı politikacıları “sadece başkalarının isteklerini yerine getiren biyorobot” olarak niteleyen Şeremet, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken Vladimir Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerilerine İsviçre'deki Barış Konferansı katılımcılarından çok sayıda resmi tepki geldiğini belirtirken, ancak bunların yapıcı nitelikte olmadığının altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rus-topcular-bir-abrams-tankini-daha-yok-etti-1085468272.html

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