https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rus-vekil-seremet-kievin-orbanin-ateskes-onerisini-reddetmesi-beklendik-bir-sey-1085469036.html
Rus vekil Şeremet: Kiev’in Orban’ın ateşkes önerisini reddetmesi beklendik bir şey
Rus vekil Şeremet: Kiev’in Orban’ın ateşkes önerisini reddetmesi beklendik bir şey
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik Komitesi üyesi Mihail Şeremet, Kiev rejiminin Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın ateşkes önerisini... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T08:51+0300
2024-07-03T08:51+0300
2024-07-03T08:47+0300
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Duma’da Kırım bölgesini temsil eden Şeremet, Sputnik’e açıklamasında, dün Kiev’e sürpriz ziyaretinde bulunan Macaristan Başbakanı Orban’ın ‘önce ateşkes, sonra müzakere’ önerisinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından reddedilmesini değerlendirdi.Ukraynalı politikacıları “sadece başkalarının isteklerini yerine getiren biyorobot” olarak niteleyen Şeremet, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken Vladimir Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerilerine İsviçre'deki Barış Konferansı katılımcılarından çok sayıda resmi tepki geldiğini belirtirken, ancak bunların yapıcı nitelikte olmadığının altını çizmişti.
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ukrayna krizi, rusya, rus parlamentosunun alt kanadı duma, mihail şeremet, macaristan, viktor orban, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, ateşkes, müzakere, öneri, batı, abd, washington, dmitriy peskov
ukrayna krizi, rusya, rus parlamentosunun alt kanadı duma, mihail şeremet, macaristan, viktor orban, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, ateşkes, müzakere, öneri, batı, abd, washington, dmitriy peskov
Rus vekil Şeremet: Kiev’in Orban’ın ateşkes önerisini reddetmesi beklendik bir şey
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik Komitesi üyesi Mihail Şeremet, Kiev rejiminin Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın ateşkes önerisini reddetmesini, bu tür kararlar Washington’da alındığı için “beklendik bir gelişme” olarak niteledi.
Duma’da Kırım bölgesini temsil eden Şeremet, Sputnik’e açıklamasında, dün Kiev’e sürpriz ziyaretinde bulunan Macaristan Başbakanı Orban’ın ‘önce ateşkes, sonra müzakere’ önerisinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından reddedilmesini değerlendirdi.
Orban bugün bir barış elçisi gibi davranıyor ve Avrupa kıtasına barış getirmeye çalışıyor, ancak Kiev’e yaptığı ziyaretle zamanını boşuna ve anlamsızca harcamış oldu. Kiev rejiminin cevabı beklenen bir şey. Orban bu öneriyi Kiev’e değil Washington’a götürmeliydi, zira gerçek işgalci orada oturuyor.
Ukraynalı politikacıları “sadece başkalarının isteklerini yerine getiren biyorobot” olarak niteleyen Şeremet, sözlerini şöyle sürdürdü:
Zelenskiy bağımsız değil. Kararlar, başka kıtada başka ofislerde alınıyor. Öte yandan Orban, savaşın aslında kimin istediğini ve Batılı siyasetçi Zelenskiy’in ikiyüzlülüğünü, çatışmayı sonlandırmaya ilgi duymadığını ve Ukrayna’nın geleceğini umursamadığını görmüş oldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.
Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken Vladimir Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerilerine İsviçre'deki Barış Konferansı katılımcılarından çok sayıda resmi tepki geldiğini belirtirken, ancak bunların yapıcı nitelikte olmadığının altını çizmişti.